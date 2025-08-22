https://sarabic.ae/20250822/المجر-إصلاح-خط-دروجبا-النفطي-يستغرق-5-أيام-على-الأقل-بعد-هجوم-كييف-1104042790.html
المجر: إصلاح خط "دروجبا" النفطي يستغرق 5 أيام على الأقل بعد هجوم كييف
المجر: إصلاح خط "دروجبا" النفطي يستغرق 5 أيام على الأقل بعد هجوم كييف
صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الجمعة، بأنه ناقش مع نائب وزير الطاقة الروسي، بافيل سوروكين، عواقب الهجوم الأوكراني على خط أنابيب "دروجبا" النفطي. 22.08.2025, سبوتنيك عربي
وأوضح الوزير أن عواقب هذا الهجوم الأوكراني أشد خطورة بكثير من سابقاته، لأنه استخدم خلاله الأوكرانيون الصواريخ، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة.

وأضاف سيارتو أن إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر توقفت للمرة الثالثة في الآونة الأخيرة بسبب هجمات كييف.
وكتب سيارتو على منصات التواصل الاجتماعي: "ناقشنا العواقب الفنية للهجوم مع نائب وزير الطاقة الروسي بافل سوروكين، وأكد زميلنا الروسي أنهم يسعون لاستعادة طريق الإمداد في أسرع وقت ممكن، لكن هذه الأعمال ستستغرق بالتأكيد خمسة أيام على الأقل".
وأوضح الوزير أن عواقب هذا الهجوم الأوكراني أشد خطورة بكثير من سابقاته، لأنه استخدم خلاله الأوكرانيون الصواريخ، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة.
وأضاف سيارتو أن إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر توقفت للمرة الثالثة في الآونة الأخيرة بسبب هجمات كييف.
وفي هذا الصدد، تقدمت سلوفاكيا والمجر بشكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" بسبب هجمات القوات المسلحة الأوكرانية؛ وطالبت الدولتان بضمانات لسلامتهما.
وكانت وزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيسا ساكوفا قد أفادت، اليوم الجمعة، بأن خط أنابيب النفط "دروجبا" تعرض للهجوم مرة أخرى، وقالت ساكوفا: "هجوم جديد على خط أنابيب دروجبا النفطي
قرب الحدود البيلاروسية. سيتوقف الضخ قريبا. نجري تحقيقًا لمعرفة حجم الأضرار".
وكان سيارتو قد أشار في وقت سابق إلى أنه بالتعاون مع نظيره السلوفاكي يوراي بلانار، وجّه رسالة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي
كايا كالاس والمفوض الأوروبي للطاقة دان يورغنسن، داعيان إياهما إلى "اتخاذ الإجراءات الموعودة لمنع أوكرانيا من مهاجمة خط أنابيب النفط المؤدي إلى المجر وسلوفاكيا".