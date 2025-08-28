https://sarabic.ae/20250828/المفوضية-الأوروبية-خط-أنابيب-دروجبا-النفطي-جزء-من-أمن-الطاقة-الأوروبي-ولا-يجب-مهاجمته--عاجل--1104228042.html

المفوضية الأوروبية: خط أنابيب "دروجبا" النفطي جزء من أمن الطاقة الأوروبي ولا يجب مهاجمته

أعلنت ممثلة المفوضية الأوروبية إيفا غرينشيروفا، اليوم الخميس، أنه "لا ينبغي مهاجمة خط أنابيب "دروجبا" النفطي، فهو جزء من أمن الطاقة الأوروبي"، مشيرة إلى أن...

روسيا

المجر

المفوضية الأوروبية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/16/1104016563_0:204:1564:1083_1920x0_80_0_0_e81a9eab0cae6115de16985ba21c5ff7.jpg

وقالت غرينشيروفا في مؤتمر صحفي: "يجب حماية البنية التحتية الحيوية من قبل جميع الأطراف، ولم يتأثر أمن الطاقة للاتحاد الأوروبي نتيجة الضربات الأوكرانية على خط أنابيب نفط "دروجبا"، ولكن مع ذلك يظل أمن الطاقة مهما للغاية، وخط أنابيب "دروجبا" النفطي ليس استثناء من هذه القاعدة".وقالت بوديستا: "تلقينا رسائل من سلوفاكيا والمجر حول هذا الموضوع وسنردّ عليها".وتوجهت سلوفاكيا والمجر، في وقت سابق، إلى المفوضية الأوروبية بشكوى بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، بسبب هجمات القوات المسلحة الأوكرانية عليه، وطلبت الدولتان ضمان سلامة الخط.ورد وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا، بحدة على ذلك، ونصح نظيره المجري بـ"عدم إخبار فلاديمير زيلينسكي، بما يجب فعله وقوله"، وأوصى أيضا بـ"تنويع إمدادات الطاقة"، على حد زعمه.هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على "دروجبا"ومنذ بداية أغسطس/ آب الجاري، أبلغت بودابست 3 مرات عن هجمات القوات الأوكرانية على خط أنابيب "دروجبا" النفطي، في 13 و18 و22 أغسطس الجاري، وأدى الهجومان الأخيران إلى توقف ضخ النفط، ما تسبب في حرمان المجر وسلوفاكيا، من الإمدادات لمدة 5 أيام.ويبدأ خط أنابيب "دروجبا" النفطي في ألميتيفسك، ويمر عبر بريانسك، ثم يتفرع إلى قسمين، القسم الشمالي - عبر بيلاروسيا باتجاه بولندا، والقسم الجنوبي - عبر أوكرانيا باتجاه المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.وطلبت المجر وسلوفاكيا من المفوضية الأوروبية ضمان أمنهما الطاقي، لكن مصدرًا في المفوضية أكد لوكالة "سبوتنيك"، أن الاتحاد الأوروبي لا يرى تهديدا لإمدادات الوقود.في المقابل، علق زيلينسكي "مازحًا" على الهجمات، قائلًا للصحفيين، ردًا على سؤال حول تأثير الهجمات على موقف المجر من انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، بأن وجود "دروجبا" يعتمد على موقف المجر، ورد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، مطالبًا زيلينسكي بالتوقف عن تهديد بودابست.سلوفاكيا والمجر تطالبان المفوضية الأوروبية بضمان أمن إمدادات النفط عبر خط "دروجبا" بعد هجمات كييفالمجر تندد بقيام كييف بتنفيذ هجوم على خط "دروجبا" النفطي

المجر

