إعلام أمريكي: ترامب يتخلى عن نهج العقوبات في التعامل مع روسيا
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخلى عن سياسة العقوبات التي انتهجها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ضد روسيا. 19.09.2025
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن "العقوبات الجديدة كانت أداةً رئيسيةً لإدارة بايدن... تم التخلي عن هذا النهج. ولم يفرض ترامب أي قيود جديدة على روسيا منذ بداية ولايته".وفي 14 سبتمبر/ أيلول، كتبت الصحيفة أن مطالبة ترامب دول "الناتو" بوقف استيراد النفط الروسي قد تكون محاولةً لتأخير اعتماد عقوبات جديدة ضد روسيا. وأكدت روسيا مرارًا وتكرارًا قدرتها على تحمل ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بفرضها قبل عدة سنوات، والتي تستمر في التصعيد.وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا. وفي الدول الغربية نفسها، تكررت الآراء بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.
إعلام أمريكي: ترامب يتخلى عن نهج العقوبات في التعامل مع روسيا
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخلى عن سياسة العقوبات التي انتهجها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ضد روسيا.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن "العقوبات الجديدة كانت أداةً رئيسيةً لإدارة بايدن... تم التخلي عن هذا النهج. ولم يفرض ترامب أي قيود جديدة على روسيا منذ بداية ولايته".
وأشارت الصحيفة إلى أنه بدون تطبيق تدابير اقتصادية جديدة، تفقد القيود السابقة المفروضة على روسيا قوتها تدريجيًا.
وفي 14 سبتمبر/ أيلول، كتبت الصحيفة أن مطالبة ترامب دول "الناتو" بوقف استيراد النفط الروسي
قد تكون محاولةً لتأخير اعتماد عقوبات جديدة ضد روسيا.
وأكدت روسيا مرارًا وتكرارًا قدرتها على تحمل ضغوط العقوبات
التي بدأ الغرب بفرضها قبل عدة سنوات، والتي تستمر في التصعيد.
وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا. وفي الدول الغربية نفسها، تكررت الآراء بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.