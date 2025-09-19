https://sarabic.ae/20250919/إعلام-أمريكي-ترامب-يتخلى-عن-نهج-العقوبات-في-التعامل-مع-روسيا-1105039744.html

إعلام أمريكي: ترامب يتخلى عن نهج العقوبات في التعامل مع روسيا

إعلام أمريكي: ترامب يتخلى عن نهج العقوبات في التعامل مع روسيا

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخلى عن سياسة العقوبات التي انتهجها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ضد روسيا. 19.09.2025, سبوتنيك عربي

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن "العقوبات الجديدة كانت أداةً رئيسيةً لإدارة بايدن... تم التخلي عن هذا النهج. ولم يفرض ترامب أي قيود جديدة على روسيا منذ بداية ولايته".وفي 14 سبتمبر/ أيلول، كتبت الصحيفة أن مطالبة ترامب دول "الناتو" بوقف استيراد النفط الروسي قد تكون محاولةً لتأخير اعتماد عقوبات جديدة ضد روسيا. وأكدت روسيا مرارًا وتكرارًا قدرتها على تحمل ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بفرضها قبل عدة سنوات، والتي تستمر في التصعيد.وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا. وفي الدول الغربية نفسها، تكررت الآراء بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.إعلام: ترامب اختار تكتيكا جديا في محاولة لتأخير العقوبات ضد روسياالمجر: النخب الأوروبية فشلت في "إخضاع" روسيا وعولمت الصراع بدلا من إنهائه

