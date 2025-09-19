إعلام أمريكي: ترامب يتخلى عن نهج العقوبات في التعامل مع روسيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
انطلاق المنتدى الثالث "للمدن السحابية" في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
حماس تهدد الجيش الإسرائيلي بعمليات استشهادية، إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام أمريكي: ترامب يتخلى عن نهج العقوبات في التعامل مع روسيا
إعلام أمريكي: ترامب يتخلى عن نهج العقوبات في التعامل مع روسيا
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخلى عن سياسة العقوبات التي انتهجها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ضد روسيا. 19.09.2025, سبوتنيك عربي
إعلام أمريكي: ترامب يتخلى عن نهج العقوبات في التعامل مع روسيا

14:23 GMT 19.09.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخلى عن سياسة العقوبات التي انتهجها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ضد روسيا.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن "العقوبات الجديدة كانت أداةً رئيسيةً لإدارة بايدن... تم التخلي عن هذا النهج. ولم يفرض ترامب أي قيود جديدة على روسيا منذ بداية ولايته".

وأشارت الصحيفة إلى أنه بدون تطبيق تدابير اقتصادية جديدة، تفقد القيود السابقة المفروضة على روسيا قوتها تدريجيًا.

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
ترامب يشكك في "فعالية" العقوبات الأوروبية ضد روسيا
15 سبتمبر, 01:04 GMT
وفي 14 سبتمبر/ أيلول، كتبت الصحيفة أن مطالبة ترامب دول "الناتو" بوقف استيراد النفط الروسي قد تكون محاولةً لتأخير اعتماد عقوبات جديدة ضد روسيا.
واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
إعلام: مجلس الشيوخ الأمريكي لن يمرر مشروع قانون العقوبات على روسيا في الوقت الراهن
2 أغسطس, 20:08 GMT
وأكدت روسيا مرارًا وتكرارًا قدرتها على تحمل ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بفرضها قبل عدة سنوات، والتي تستمر في التصعيد.
وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا. وفي الدول الغربية نفسها، تكررت الآراء بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.
إعلام: ترامب اختار تكتيكا جديا في محاولة لتأخير العقوبات ضد روسيا
المجر: النخب الأوروبية فشلت في "إخضاع" روسيا وعولمت الصراع بدلا من إنهائه
