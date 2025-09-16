https://sarabic.ae/20250916/محكمة-إيطالية-تأمر-بتسليم-المتهم-بتفجير-التيار-الشمالي-إلى-ألمانيا-1104900907.html
محكمة إيطالية تأمر بتسليم المتهم بتفجير "التيار الشمالي" إلى ألمانيا
أمرت محكمة إيطالية بتسليم أوكراني يشتبه بتفجيره خط أنابيب "نورد ستريم" إلى ألمانيا.
2025-09-16T09:51+0000
2025-09-16T09:51+0000
2025-09-16T09:51+0000
قررت محكمة إيطالية تسليم مواطن أوكراني إلى ألمانيا يشتبه بتورطه في الهجوم على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" في عام 2022، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.في ليلة 21 أغسطس/آب، اعتقلت قوات الدرك الإيطالية، بناءً على طلب النيابة العامة الألمانية، الأوكراني كوزنيتسوف، البالغ من العمر 49 عامًا، في مقاطعة ريميني، وهو يعتبر منسق تفجيرات خط أنابيب الغاز. وأكدت محكمة بولونيا اعتقاله وحددت جلسة استماع بشأن تسليمه إلى ألمانيا. رفض كوزنيتسوف التسليم الطوعي إلى ألمانيا.وكشفت مذكرة توقيف أوروبية أن المجموعة التخريبية، التي نفذت الهجمات على خطي أنابيب غاز "التيار الشمالي"، ضمّت 7 أشخاص، بمن فيهم منسق العملية الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف، الذي أُلقي القبض عليه في إيطاليا، بناءً على طلب ألماني.وبحسب الوثيقة الأوروبية، التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك"، "فقد تم تكليف سيرغي كوزنيتسوف، بتنسيق العملية برمتها وقيادة الطاقم، الذي كان يتألف من قائد اليخت الشراعي و4 غواصين وخبير متفجرات".احتجاز زعيم الخليةاعتقلت الشرطة الإيطالية، بناء على طلب من النيابة العامة الألمانية، في مقاطعة ريميني الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف، البالغ من العمر 49 عاما، والذي من المحتمل أنه منسق عمليات التخريب على خطوط أنابيب الغاز في بحر البلطيق.أُلقي القبض على المشتبه به لدى وصوله إلى إيطاليا لقضاء عطلة مع عائلته. وعلمت جهات إنفاذ القانون بالرجل المطلوب بعد أن نزل في أحد الفنادق.وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، كوزنيتسوف، نقيب متقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، وخدم في جهاز الأمن الأوكراني. ويُزعم أنه تم تعيينه هو وأفراد عسكريون آخرون في مايو/ أيار 2022، للقيام بأعمال تخريبية.وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، يوم 28 أغسطس/ آب الفائت، بأن ألمانيا ليست على اتصال بالجانب الروسي، للتحقيق في الهجوم الإرهابي على خطي "التيار الشمالي" لنقل الغاز.وفتحت النيابة العامة الروسية تحقيقا في الهجوم باعتباره عملا إرهابيا دوليا، فيما أكد الكرملين أن روسيا طلبت مرارا معلومات من الدول التي تجري التحقيقات، لكنها لم تتلق أي رد.إعلام ألماني يكشف تفاصيل جديدة حول الأوكراني المتهم بتفجير خطي أنابيب "التيار الشمالي"لافروف: لم يسمح لروسيا بالمشاركة في التحقيق بتفجيرات خط أنابيب "التيار الشمالي"
قررت محكمة إيطالية تسليم مواطن أوكراني إلى ألمانيا يشتبه بتورطه في الهجوم على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" في عام 2022، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.
وقالت وكالة "رويترز" نقلاً عن محاميه، أن الأوكراني المشتبه به في تفجير خط أنابيب "نورد ستريم" يعتزم الطعن في قرار محكمة إيطالية بتسليمه إلى ألمانيا.
في ليلة 21 أغسطس/آب، اعتقلت قوات الدرك الإيطالية، بناءً على طلب النيابة العامة الألمانية، الأوكراني كوزنيتسوف، البالغ من العمر 49 عامًا، في مقاطعة ريميني، وهو يعتبر منسق تفجيرات خط أنابيب الغاز.
وأكدت محكمة بولونيا اعتقاله وحددت جلسة استماع بشأن تسليمه إلى ألمانيا. رفض كوزنيتسوف التسليم الطوعي إلى ألمانيا.
وكشفت مذكرة توقيف أوروبية أن المجموعة التخريبية، التي نفذت الهجمات على خطي أنابيب غاز "التيار الشمالي"، ضمّت 7 أشخاص، بمن فيهم منسق العملية الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف، الذي أُلقي القبض عليه في إيطاليا، بناءً على طلب ألماني.
وبحسب الوثيقة الأوروبية، التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك"، "فقد تم تكليف سيرغي كوزنيتسوف، بتنسيق العملية برمتها وقيادة الطاقم، الذي كان يتألف من قائد اليخت الشراعي و4 غواصين وخبير متفجرات".
اعتقلت الشرطة الإيطالية، بناء على طلب من النيابة العامة الألمانية، في مقاطعة ريميني الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف، البالغ من العمر 49 عاما، والذي من المحتمل أنه منسق عمليات التخريب على خطوط أنابيب الغاز في بحر البلطيق.
وعن دور الرجل في الهجوم، كتبت صحيفة "كوريري ديلا سيرا"، أنه كان قائد اليخت "أندروميدا"، الذي استخدم لنقل المتفجرات.
أُلقي القبض على المشتبه به لدى وصوله إلى إيطاليا لقضاء عطلة مع عائلته. وعلمت جهات إنفاذ القانون بالرجل المطلوب بعد أن نزل في أحد الفنادق.
وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، كوزنيتسوف، نقيب متقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، وخدم في جهاز الأمن الأوكراني. ويُزعم أنه تم تعيينه هو وأفراد عسكريون آخرون في مايو/ أيار 2022، للقيام بأعمال تخريبية.
وفي أعقاب اعتقال رجل أوكراني وصف بأنه عميل سابق للمخابرات، أفادت وسائل إعلام إيطالية أنها تحقق في تورطه في حادثة كبرى أخرى ذات صلة بأوكرانيا - الانفجارات على ناقلة نفط في سافونا في فبراير/شباط.
وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، يوم 28 أغسطس/ آب الفائت، بأن ألمانيا ليست على اتصال بالجانب الروسي، للتحقيق في الهجوم الإرهابي على خطي "التيار الشمالي" لنقل الغاز.
وقعت انفجارات خطي أنابيب "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" في 26 سبتمبر/أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد فرضية العمل التخريبي.
وفتحت النيابة العامة الروسية تحقيقا في الهجوم باعتباره عملا إرهابيا دوليا، فيما أكد الكرملين أن روسيا طلبت مرارا معلومات من الدول التي تجري التحقيقات، لكنها لم تتلق أي رد.