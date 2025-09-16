محكمة إيطالية تأمر بتسليم المتهم بتفجير "التيار الشمالي" إلى ألمانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
محكمة إيطالية تأمر بتسليم المتهم بتفجير "التيار الشمالي" إلى ألمانيا
محكمة إيطالية تأمر بتسليم المتهم بتفجير "التيار الشمالي" إلى ألمانيا
سبوتنيك عربي
أمرت محكمة إيطالية بتسليم أوكراني يشتبه بتفجيره خط أنابيب "نورد ستريم" إلى ألمانيا. 16.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-16T09:51+0000
2025-09-16T09:51+0000
العالم
روسيا
أخبار ألمانيا
إيطاليا
نوردستروم
التيار الشمالي
قررت محكمة إيطالية تسليم مواطن أوكراني إلى ألمانيا يشتبه بتورطه في الهجوم على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" في عام 2022، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.في ليلة 21 أغسطس/آب، اعتقلت قوات الدرك الإيطالية، بناءً على طلب النيابة العامة الألمانية، الأوكراني كوزنيتسوف، البالغ من العمر 49 عامًا، في مقاطعة ريميني، وهو يعتبر منسق تفجيرات خط أنابيب الغاز. وأكدت محكمة بولونيا اعتقاله وحددت جلسة استماع بشأن تسليمه إلى ألمانيا. رفض كوزنيتسوف التسليم الطوعي إلى ألمانيا.وكشفت مذكرة توقيف أوروبية أن المجموعة التخريبية، التي نفذت الهجمات على خطي أنابيب غاز "التيار الشمالي"، ضمّت 7 أشخاص، بمن فيهم منسق العملية الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف، الذي أُلقي القبض عليه في إيطاليا، بناءً على طلب ألماني.وبحسب الوثيقة الأوروبية، التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك"، "فقد تم تكليف سيرغي كوزنيتسوف، بتنسيق العملية برمتها وقيادة الطاقم، الذي كان يتألف من قائد اليخت الشراعي و4 غواصين وخبير متفجرات".احتجاز زعيم الخليةاعتقلت الشرطة الإيطالية، بناء على طلب من النيابة العامة الألمانية، في مقاطعة ريميني الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف، البالغ من العمر 49 عاما، والذي من المحتمل أنه منسق عمليات التخريب على خطوط أنابيب الغاز في بحر البلطيق.أُلقي القبض على المشتبه به لدى وصوله إلى إيطاليا لقضاء عطلة مع عائلته. وعلمت جهات إنفاذ القانون بالرجل المطلوب بعد أن نزل في أحد الفنادق.وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، كوزنيتسوف، نقيب متقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، وخدم في جهاز الأمن الأوكراني. ويُزعم أنه تم تعيينه هو وأفراد عسكريون آخرون في مايو/ أيار 2022، للقيام بأعمال تخريبية.وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، يوم 28 أغسطس/ آب الفائت، بأن ألمانيا ليست على اتصال بالجانب الروسي، للتحقيق في الهجوم الإرهابي على خطي "التيار الشمالي" لنقل الغاز.وفتحت النيابة العامة الروسية تحقيقا في الهجوم باعتباره عملا إرهابيا دوليا، فيما أكد الكرملين أن روسيا طلبت مرارا معلومات من الدول التي تجري التحقيقات، لكنها لم تتلق أي رد.إعلام ألماني يكشف تفاصيل جديدة حول الأوكراني المتهم بتفجير خطي أنابيب "التيار الشمالي"لافروف: لم يسمح لروسيا بالمشاركة في التحقيق بتفجيرات خط أنابيب "التيار الشمالي"
محكمة إيطالية تأمر بتسليم المتهم بتفجير "التيار الشمالي" إلى ألمانيا

09:51 GMT 16.09.2025
أمرت محكمة إيطالية بتسليم أوكراني يشتبه بتفجيره خط أنابيب "نورد ستريم" إلى ألمانيا.
قررت محكمة إيطالية تسليم مواطن أوكراني إلى ألمانيا يشتبه بتورطه في الهجوم على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" في عام 2022، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.

وقالت وكالة "رويترز" نقلاً عن محاميه، أن الأوكراني المشتبه به في تفجير خط أنابيب "نورد ستريم" يعتزم الطعن في قرار محكمة إيطالية بتسليمه إلى ألمانيا.

في ليلة 21 أغسطس/آب، اعتقلت قوات الدرك الإيطالية، بناءً على طلب النيابة العامة الألمانية، الأوكراني كوزنيتسوف، البالغ من العمر 49 عامًا، في مقاطعة ريميني، وهو يعتبر منسق تفجيرات خط أنابيب الغاز.
وأكدت محكمة بولونيا اعتقاله وحددت جلسة استماع بشأن تسليمه إلى ألمانيا. رفض كوزنيتسوف التسليم الطوعي إلى ألمانيا.
روسيا: بريطانيا لديها مخربون قادرون على تنفيذ عمل إرهابي مثل تفجير خطي "التيار الشمالي"
7 سبتمبر, 14:40 GMT
وكشفت مذكرة توقيف أوروبية أن المجموعة التخريبية، التي نفذت الهجمات على خطي أنابيب غاز "التيار الشمالي"، ضمّت 7 أشخاص، بمن فيهم منسق العملية الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف، الذي أُلقي القبض عليه في إيطاليا، بناءً على طلب ألماني.
وبحسب الوثيقة الأوروبية، التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك"، "فقد تم تكليف سيرغي كوزنيتسوف، بتنسيق العملية برمتها وقيادة الطاقم، الذي كان يتألف من قائد اليخت الشراعي و4 غواصين وخبير متفجرات".
احتجاز زعيم الخلية
اعتقلت الشرطة الإيطالية، بناء على طلب من النيابة العامة الألمانية، في مقاطعة ريميني الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف، البالغ من العمر 49 عاما، والذي من المحتمل أنه منسق عمليات التخريب على خطوط أنابيب الغاز في بحر البلطيق.
وعن دور الرجل في الهجوم، كتبت صحيفة "كوريري ديلا سيرا"، أنه كان قائد اليخت "أندروميدا"، الذي استخدم لنقل المتفجرات.
أُلقي القبض على المشتبه به لدى وصوله إلى إيطاليا لقضاء عطلة مع عائلته. وعلمت جهات إنفاذ القانون بالرجل المطلوب بعد أن نزل في أحد الفنادق.
بوليانسكي: التحقيقات بشأن تفجيرات خطي أنابيب غاز التيار الشمالي تسير في اتجاه خاطئ
26 أغسطس, 20:45 GMT
وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، كوزنيتسوف، نقيب متقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، وخدم في جهاز الأمن الأوكراني. ويُزعم أنه تم تعيينه هو وأفراد عسكريون آخرون في مايو/ أيار 2022، للقيام بأعمال تخريبية.
وفي أعقاب اعتقال رجل أوكراني وصف بأنه عميل سابق للمخابرات، أفادت وسائل إعلام إيطالية أنها تحقق في تورطه في حادثة كبرى أخرى ذات صلة بأوكرانيا - الانفجارات على ناقلة نفط في سافونا في فبراير/شباط.
وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، يوم 28 أغسطس/ آب الفائت، بأن ألمانيا ليست على اتصال بالجانب الروسي، للتحقيق في الهجوم الإرهابي على خطي "التيار الشمالي" لنقل الغاز.

وقعت انفجارات خطي أنابيب "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" في 26 سبتمبر/أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد فرضية العمل التخريبي.

وفتحت النيابة العامة الروسية تحقيقا في الهجوم باعتباره عملا إرهابيا دوليا، فيما أكد الكرملين أن روسيا طلبت مرارا معلومات من الدول التي تجري التحقيقات، لكنها لم تتلق أي رد.
إعلام ألماني يكشف تفاصيل جديدة حول الأوكراني المتهم بتفجير خطي أنابيب "التيار الشمالي"
لافروف: لم يسمح لروسيا بالمشاركة في التحقيق بتفجيرات خط أنابيب "التيار الشمالي"
