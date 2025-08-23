عربي
https://sarabic.ae/20250823/إعلام-ألماني-يكشف-تفاصيل-جديدة-حول-الأوكراني-المتهم-بتفجير-خطي-أنابيب-التيار-الشمالي-1104058617.html
إعلام ألماني يكشف تفاصيل جديدة حول الأوكراني المتهم بتفجير خطي أنابيب "التيار الشمالي"
إعلام ألماني يكشف تفاصيل جديدة حول الأوكراني المتهم بتفجير خطي أنابيب "التيار الشمالي"
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام ألمانية، بأن المحققين الألمانيين يعتقدون بأن الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف المعتقل في إيطاليا، قاد مجموعة تخريبية لتفجير خطي أنابيب "التيار... 23.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-23T12:03+0000
2025-08-23T12:09+0000
العالم
روسيا
التيار الشمالي
نوردستروم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068387951_0:0:2467:1388_1920x0_80_0_0_c1416a50e1d42f0f791c0b23ffc938d6.png
وقالت قناة "أي آر دي" التلفزيونية: "يعتقد المحققون الألمانيون أن سيرغي كوزنيتسوف، تولى دورًا مهمًا كقائد للعملية بأكملها ومجموعة التخريب".ووفقا للقناة، فإن "كوزنيتسوف كان أحد أفراد طاقم اليخت "أندروميدا"، الذي يُفترض أنه استُخدم لتخريب أنابيب الغاز".وأعلن دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن موسكو طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن التفجيرات التي استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، على خلفية ظهور معطيات جديدة.وقال بوليانسكي عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "في ضوء المعلومات الجديدة المتعلقة باعتقال مشتبه به في تنظيم التفجيرات، التي استهدفت خطوط "التيار الشمالي"، في سبتمبر(أيلول) 2022، طلبت روسيا عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن. سنركز على مسألة إطالة أمد التحقيق الألماني وعدم شفافيته بالنسبة للمجلس".وأول أمس الخميس، اعتقلت قوات الشرطة الإيطالية، بناءً على طلب النيابة العامة الألمانية، مواطنًا أوكرانيًا يبلغ من العمر 49 عامًا في مقاطعة ريميني، يُزعم أنه منسق تفجيرات خطي أنابيب غاز "التيار الشمالي" في بحر البلطيق، في سبتمبر/ أيلول 2022. وأُلقي القبض عليه لدى وصوله إلى إيطاليا لقضاء عطلة مع عائلته. علمت قوات الشرطة المحلية بالرجل المطلوب بعد أن حجز غرفة في مجمع فندقي.إيطاليا تعتقل أوكرانيا يشتبه بتورطه في تفجيرات خطي أنابيب "التيار الشمالي"
https://sarabic.ae/20250822/السلطات-الإيطالية-تداهم-مكان-إقامة-أوكراني-متهم-بتفجيرات-خطي-أنابيب-التيار-الشمالي-1104035138.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068387951_308:0:2159:1388_1920x0_80_0_0_dbbae802047a045c90a3c6d73a6d5041.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, التيار الشمالي, نوردستروم
العالم, روسيا, التيار الشمالي, نوردستروم

إعلام ألماني يكشف تفاصيل جديدة حول الأوكراني المتهم بتفجير خطي أنابيب "التيار الشمالي"

12:03 GMT 23.08.2025 (تم التحديث: 12:09 GMT 23.08.2025)
© Photo / Swedish Coast Guard في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
© Photo / Swedish Coast Guard
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام ألمانية، بأن المحققين الألمانيين يعتقدون بأن الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف المعتقل في إيطاليا، قاد مجموعة تخريبية لتفجير خطي أنابيب "التيار الشمالي"، وذلك نقلًا عن مذكرة اعتقال صدرت بحقه.
وقالت قناة "أي آر دي" التلفزيونية: "يعتقد المحققون الألمانيون أن سيرغي كوزنيتسوف، تولى دورًا مهمًا كقائد للعملية بأكملها ومجموعة التخريب".
ووفقا للقناة، فإن "كوزنيتسوف كان أحد أفراد طاقم اليخت "أندروميدا"، الذي يُفترض أنه استُخدم لتخريب أنابيب الغاز".
وأعلن دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن موسكو طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن التفجيرات التي استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، على خلفية ظهور معطيات جديدة.
وقال بوليانسكي عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "في ضوء المعلومات الجديدة المتعلقة باعتقال مشتبه به في تنظيم التفجيرات، التي استهدفت خطوط "التيار الشمالي"، في سبتمبر(أيلول) 2022، طلبت روسيا عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن. سنركز على مسألة إطالة أمد التحقيق الألماني وعدم شفافيته بالنسبة للمجلس".
الشرطة الإيطالية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
السلطات الإيطالية تداهم مكان إقامة أوكراني متهم في قضية تفجيرات أنابيب "التيار الشمالي"
أمس, 13:16 GMT
وأول أمس الخميس، اعتقلت قوات الشرطة الإيطالية، بناءً على طلب النيابة العامة الألمانية، مواطنًا أوكرانيًا يبلغ من العمر 49 عامًا في مقاطعة ريميني، يُزعم أنه منسق تفجيرات خطي أنابيب غاز "التيار الشمالي" في بحر البلطيق، في سبتمبر/ أيلول 2022. وأُلقي القبض عليه لدى وصوله إلى إيطاليا لقضاء عطلة مع عائلته. علمت قوات الشرطة المحلية بالرجل المطلوب بعد أن حجز غرفة في مجمع فندقي.
إيطاليا تعتقل أوكرانيا يشتبه بتورطه في تفجيرات خطي أنابيب "التيار الشمالي"
