إعلام ألماني يكشف تفاصيل جديدة حول الأوكراني المتهم بتفجير خطي أنابيب "التيار الشمالي"
أفادت وسائل إعلام ألمانية، بأن المحققين الألمانيين يعتقدون بأن الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف المعتقل في إيطاليا، قاد مجموعة تخريبية لتفجير خطي أنابيب "التيار... 23.08.2025
وقالت قناة "أي آر دي" التلفزيونية: "يعتقد المحققون الألمانيون أن سيرغي كوزنيتسوف، تولى دورًا مهمًا كقائد للعملية بأكملها ومجموعة التخريب".ووفقا للقناة، فإن "كوزنيتسوف كان أحد أفراد طاقم اليخت "أندروميدا"، الذي يُفترض أنه استُخدم لتخريب أنابيب الغاز".وأعلن دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن موسكو طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن التفجيرات التي استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، على خلفية ظهور معطيات جديدة.وقال بوليانسكي عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "في ضوء المعلومات الجديدة المتعلقة باعتقال مشتبه به في تنظيم التفجيرات، التي استهدفت خطوط "التيار الشمالي"، في سبتمبر(أيلول) 2022، طلبت روسيا عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن. سنركز على مسألة إطالة أمد التحقيق الألماني وعدم شفافيته بالنسبة للمجلس".وأول أمس الخميس، اعتقلت قوات الشرطة الإيطالية، بناءً على طلب النيابة العامة الألمانية، مواطنًا أوكرانيًا يبلغ من العمر 49 عامًا في مقاطعة ريميني، يُزعم أنه منسق تفجيرات خطي أنابيب غاز "التيار الشمالي" في بحر البلطيق، في سبتمبر/ أيلول 2022. وأُلقي القبض عليه لدى وصوله إلى إيطاليا لقضاء عطلة مع عائلته. علمت قوات الشرطة المحلية بالرجل المطلوب بعد أن حجز غرفة في مجمع فندقي.
12:03 GMT 23.08.2025 (تم التحديث: 12:09 GMT 23.08.2025)
أفادت وسائل إعلام ألمانية، بأن المحققين الألمانيين يعتقدون بأن الأوكراني سيرغي كوزنيتسوف المعتقل في إيطاليا، قاد مجموعة تخريبية لتفجير خطي أنابيب "التيار الشمالي"، وذلك نقلًا عن مذكرة اعتقال صدرت بحقه.
وقالت قناة "أي آر دي" التلفزيونية: "يعتقد المحققون الألمانيون أن سيرغي كوزنيتسوف، تولى دورًا مهمًا كقائد للعملية بأكملها ومجموعة التخريب".
ووفقا للقناة، فإن "كوزنيتسوف كان أحد أفراد طاقم اليخت "أندروميدا"، الذي يُفترض أنه استُخدم لتخريب أنابيب الغاز".
وأعلن دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن موسكو طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن التفجيرات التي استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، على خلفية ظهور معطيات جديدة.
وقال بوليانسكي عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "في ضوء المعلومات الجديدة المتعلقة باعتقال مشتبه به في تنظيم التفجيرات، التي استهدفت خطوط "التيار الشمالي"، في سبتمبر(أيلول) 2022، طلبت روسيا عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن. سنركز على مسألة إطالة أمد التحقيق الألماني وعدم شفافيته بالنسبة للمجلس".
وأول أمس الخميس، اعتقلت قوات الشرطة الإيطالية، بناءً على طلب النيابة العامة الألمانية، مواطنًا أوكرانيًا يبلغ من العمر 49 عامًا في مقاطعة ريميني، يُزعم أنه منسق تفجيرات خطي أنابيب غاز "التيار الشمالي" في بحر البلطيق، في سبتمبر/ أيلول 2022. وأُلقي القبض عليه لدى وصوله إلى إيطاليا لقضاء عطلة مع عائلته. علمت قوات الشرطة المحلية بالرجل المطلوب بعد أن حجز غرفة في مجمع فندقي.