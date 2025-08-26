https://sarabic.ae/20250826/بوليانسكي-التحقيقات-بشأن-تفجيرات-خطي-أنابيب-غاز-التيار-الشمالي-تسير-في-اتجاه-خاطئ-1104171313.html
بوليانسكي: التحقيقات بشأن تفجيرات خطي أنابيب غاز التيار الشمالي تسير في اتجاه خاطئ
بوليانسكي: التحقيقات بشأن تفجيرات خطي أنابيب غاز التيار الشمالي تسير في اتجاه خاطئ
سبوتنيك عربي
صرح النائب الأول للمندوب الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن "التحقيق في الهجمات الإرهابية على خط أنابيب "نورد ستريم" يتطورفي... 26.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-26T20:45+0000
2025-08-26T20:45+0000
2025-08-26T20:45+0000
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
حول العالم
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/0c/1085984562_0:205:2911:1842_1920x0_80_0_0_bc391d7377f6c87bd4165c67b049aa19.jpg
وقال بوليانسكي في تصريح صحفي: "إن الوضع المحيط بتخريب خط أنابيب "نورد ستريم" بالغ الأهمية.، وأن روسيا تُحاط بالغموض"وأضاف بوليانسكي: لا تتلقى روسيا أي معلومات حول تطورات اعتقال شخص مشتبه في ضلوعه بالتفجيرات، مشيرا إلى أن بلاده تتواصل مع ألمانيا في هذا الشأن، مؤكدا أن الضمانات الأمنية يجب أن لا تقتصرعلى أوكرانيا فحسب، بل يجب أن تشمل روسيا أيضا. وكان رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديمترييف، قال في تصريح صحفي، يوم السبت الماضي : "المزاعم الغربية، التي طالما رددتها وسائل الإعلام بأن روسيا وراء تفجير خطوط أنابيب "التيار الشمالي" قد ثبت زيفها، بعد توقيف مواطن أوكراني يشتبه في ضلوعه بالقضية". وكانت الشرطة الإيطالية، اعتقلت يوم الخميس الماضي، سيرغي كوزنتسوف (49 عاما) في مقاطعة ريميني، بعد وصوله إلى إيطاليا لقضاء عطلة مع عائلته. وتم التعرف عليه بعد تسجيله في أحد الفنادق.وكتب ديمترييف على منصة "إكس": "لا تنسوا الروايات المفبركة التي تم كشفها. الإعلام التقليدي زعم أن روسيا فجرت "نورد ستريم" (التيار الشمالي) - ادعاء سخيف بأن روسيا قوّضت بنيتها التحتية للطاقة بنفسها".وكان خطا أنابيب الغاز "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2" قد تعرضا لانفجارات، في سبتمبر/ أيلول 2022.وأشارت كل من ألمانيا والدنمارك والسويد، حينها، إلى احتمال أن يكون التفجير "عملا تخريبيا".وفتحت النيابة العامة الروسية تحقيقا في الهجوم باعتباره عملا إرهابيا دوليا، فيما أكد الكرملين أن روسيا طلبت مرارا معلومات من الدول التي تجري التحقيقات، لكنها لم تتلق أي رد.
https://sarabic.ae/20250824/مسؤول-روسي-ينتقد-الروايات-الغربية-الكاذبة-بشأن-تفجير-أنابيب-نورد-ستريم-1104074618.html
https://sarabic.ae/20250115/الخارجية-الروسية-موسكو-تتلقى-إشارات-من-شركات-غربية-حول-أهمية-التعاون-المتبادل-1096796543.html
https://sarabic.ae/20240926/زعيم-حزب-فرنسي-حقيقة-مشاركة-الناتو-وأوكرانيا-في-تفجير-نورد-ستريم-ستظهر-1093118056.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/0c/1085984562_91:0:2820:2047_1920x0_80_0_0_d587e9f70ff91e3d3dbe7a196d7a040b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, منظمة الأمم المتحدة, حول العالم, أخبار العالم الآن, العالم
روسيا, منظمة الأمم المتحدة, حول العالم, أخبار العالم الآن, العالم
بوليانسكي: التحقيقات بشأن تفجيرات خطي أنابيب غاز التيار الشمالي تسير في اتجاه خاطئ
صرح النائب الأول للمندوب الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن "التحقيق في الهجمات الإرهابية على خط أنابيب "نورد ستريم" يتطورفي الاتجاه الخاطئ".
وقال بوليانسكي في تصريح صحفي: "إن الوضع المحيط بتخريب خط أنابيب "نورد ستريم
" بالغ الأهمية.، وأن روسيا تُحاط بالغموض"
وأشار بوليانسكي إلى أن الأطراف المعنية "تبقي روسيا في الظلام" فيما يتعلق بالتحقيقات حول تفجيرات خطي "التيار الشمالي".
وأضاف بوليانسكي: لا تتلقى روسيا أي معلومات حول تطورات اعتقال شخص مشتبه في ضلوعه بالتفجيرات، مشيرا إلى أن بلاده تتواصل مع ألمانيا في هذا الشأن، مؤكدا أن الضمانات الأمنية
يجب أن لا تقتصرعلى أوكرانيا فحسب، بل يجب أن تشمل روسيا أيضا.
وأردف بوليانسكي: "نعتقد أن أي ضمانات أمنية يجب ألا تقتصر على أوكرانيا فحسب، بل تشمل روسيا أيضًا، لأن أمن روسيا مُعرض للخطر، وأمن أوروبا مُعرض للخطر أيضًا. ونؤمن إيمانا راسخا بأن أي أمن في أوروبا لا ينبغي أن يتحقق على حساب أمن روسيا.
وكان رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديمترييف، قال في تصريح صحفي، يوم السبت الماضي : "المزاعم الغربية، التي طالما رددتها وسائل الإعلام بأن روسيا وراء تفجير خطوط أنابيب "التيار الشمالي" قد ثبت زيفها، بعد توقيف مواطن أوكراني يشتبه في ضلوعه بالقضية".
وكانت الشرطة الإيطالية، اعتقلت يوم الخميس الماضي، سيرغي كوزنتسوف (49 عاما) في مقاطعة ريميني، بعد وصوله إلى إيطاليا لقضاء عطلة مع عائلته. وتم التعرف عليه بعد تسجيله في أحد الفنادق
.
وكتب ديمترييف على منصة "إكس": "لا تنسوا الروايات المفبركة التي تم كشفها. الإعلام التقليدي زعم أن روسيا فجرت "نورد ستريم" (التيار الشمالي) - ادعاء سخيف بأن روسيا قوّضت بنيتها التحتية للطاقة بنفسها".
وأضاف: "إنها دراسة حالة في صناعة السرديات، من يموّل، من يصوغ، من يضخم؟ الآليات نفسها لإعادة إنتاج التضليل مرارا".
26 سبتمبر 2024, 08:36 GMT
وكان خطا أنابيب الغاز "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2" قد تعرضا لانفجارات، في سبتمبر/ أيلول 2022.
وأشارت كل من ألمانيا والدنمارك والسويد، حينها، إلى احتمال أن يكون التفجير "عملا تخريبيا".
وفتحت النيابة العامة الروسية تحقيقا في الهجوم باعتباره عملا إرهابيا دوليا، فيما أكد الكرملين أن روسيا طلبت مرارا معلومات من الدول التي تجري التحقيقات، لكنها لم تتلق أي رد.