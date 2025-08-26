https://sarabic.ae/20250826/بوليانسكي-التحقيقات-بشأن-تفجيرات-خطي-أنابيب-غاز-التيار-الشمالي-تسير-في-اتجاه-خاطئ-1104171313.html

بوليانسكي: التحقيقات بشأن تفجيرات خطي أنابيب غاز التيار الشمالي تسير في اتجاه خاطئ

وقال بوليانسكي في تصريح صحفي: "إن الوضع المحيط بتخريب خط أنابيب "نورد ستريم" بالغ الأهمية.، وأن روسيا تُحاط بالغموض"وأضاف بوليانسكي: لا تتلقى روسيا أي معلومات حول تطورات اعتقال شخص مشتبه في ضلوعه بالتفجيرات، مشيرا إلى أن بلاده تتواصل مع ألمانيا في هذا الشأن، مؤكدا أن الضمانات الأمنية يجب أن لا تقتصرعلى أوكرانيا فحسب، بل يجب أن تشمل روسيا أيضا. وكان رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديمترييف، قال في تصريح صحفي، يوم السبت الماضي : "المزاعم الغربية، التي طالما رددتها وسائل الإعلام بأن روسيا وراء تفجير خطوط أنابيب "التيار الشمالي" قد ثبت زيفها، بعد توقيف مواطن أوكراني يشتبه في ضلوعه بالقضية". وكانت الشرطة الإيطالية، اعتقلت يوم الخميس الماضي، سيرغي كوزنتسوف (49 عاما) في مقاطعة ريميني، بعد وصوله إلى إيطاليا لقضاء عطلة مع عائلته. وتم التعرف عليه بعد تسجيله في أحد الفنادق.وكتب ديمترييف على منصة "إكس": "لا تنسوا الروايات المفبركة التي تم كشفها. الإعلام التقليدي زعم أن روسيا فجرت "نورد ستريم" (التيار الشمالي) - ادعاء سخيف بأن روسيا قوّضت بنيتها التحتية للطاقة بنفسها".وكان خطا أنابيب الغاز "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2" قد تعرضا لانفجارات، في سبتمبر/ أيلول 2022.وأشارت كل من ألمانيا والدنمارك والسويد، حينها، إلى احتمال أن يكون التفجير "عملا تخريبيا".وفتحت النيابة العامة الروسية تحقيقا في الهجوم باعتباره عملا إرهابيا دوليا، فيما أكد الكرملين أن روسيا طلبت مرارا معلومات من الدول التي تجري التحقيقات، لكنها لم تتلق أي رد.

