أمساليوم
بث مباشر
بوليانسكي: التحقيقات بشأن تفجيرات خطي أنابيب غاز التيار الشمالي تسير في اتجاه خاطئ

20:45 GMT 26.08.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالنائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي
النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
صرح النائب الأول للمندوب الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن "التحقيق في الهجمات الإرهابية على خط أنابيب "نورد ستريم" يتطورفي الاتجاه الخاطئ".
وقال بوليانسكي في تصريح صحفي: "إن الوضع المحيط بتخريب خط أنابيب "نورد ستريم" بالغ الأهمية.، وأن روسيا تُحاط بالغموض"

وأشار بوليانسكي إلى أن الأطراف المعنية "تبقي روسيا في الظلام" فيما يتعلق بالتحقيقات حول تفجيرات خطي "التيار الشمالي".

تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
مسؤول روسي ينتقد الروايات الغربية الكاذبة بشأن تفجير خطي أنابيب "التيار الشمالي"
24 أغسطس, 00:02 GMT
وأضاف بوليانسكي: لا تتلقى روسيا أي معلومات حول تطورات اعتقال شخص مشتبه في ضلوعه بالتفجيرات، مشيرا إلى أن بلاده تتواصل مع ألمانيا في هذا الشأن، مؤكدا أن الضمانات الأمنية يجب أن لا تقتصرعلى أوكرانيا فحسب، بل يجب أن تشمل روسيا أيضا.

وأردف بوليانسكي: "نعتقد أن أي ضمانات أمنية يجب ألا تقتصر على أوكرانيا فحسب، بل تشمل روسيا أيضًا، لأن أمن روسيا مُعرض للخطر، وأمن أوروبا مُعرض للخطر أيضًا. ونؤمن إيمانا راسخا بأن أي أمن في أوروبا لا ينبغي أن يتحقق على حساب أمن روسيا.

زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
الخارجية الروسية: موسكو لم تتلق إشارات حول استعداد ألمانيا لإطلاق إمدادات الغاز عبر "نورد ستريم"
15 يناير, 04:47 GMT
وكان رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديمترييف، قال في تصريح صحفي، يوم السبت الماضي : "المزاعم الغربية، التي طالما رددتها وسائل الإعلام بأن روسيا وراء تفجير خطوط أنابيب "التيار الشمالي" قد ثبت زيفها، بعد توقيف مواطن أوكراني يشتبه في ضلوعه بالقضية".
وكانت الشرطة الإيطالية، اعتقلت يوم الخميس الماضي، سيرغي كوزنتسوف (49 عاما) في مقاطعة ريميني، بعد وصوله إلى إيطاليا لقضاء عطلة مع عائلته. وتم التعرف عليه بعد تسجيله في أحد الفنادق.
وكتب ديمترييف على منصة "إكس": "لا تنسوا الروايات المفبركة التي تم كشفها. الإعلام التقليدي زعم أن روسيا فجرت "نورد ستريم" (التيار الشمالي) - ادعاء سخيف بأن روسيا قوّضت بنيتها التحتية للطاقة بنفسها".

وأضاف: "إنها دراسة حالة في صناعة السرديات، من يموّل، من يصوغ، من يضخم؟ الآليات نفسها لإعادة إنتاج التضليل مرارا".

في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 28 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
زعيم حزب فرنسي: حقيقة مشاركة الناتو وأوكرانيا في تفجير "نورد ستريم" ستظهر
26 سبتمبر 2024, 08:36 GMT
وكان خطا أنابيب الغاز "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2" قد تعرضا لانفجارات، في سبتمبر/ أيلول 2022.
وأشارت كل من ألمانيا والدنمارك والسويد، حينها، إلى احتمال أن يكون التفجير "عملا تخريبيا".
وفتحت النيابة العامة الروسية تحقيقا في الهجوم باعتباره عملا إرهابيا دوليا، فيما أكد الكرملين أن روسيا طلبت مرارا معلومات من الدول التي تجري التحقيقات، لكنها لم تتلق أي رد.
