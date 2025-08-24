https://sarabic.ae/20250824/مسؤول-روسي-ينتقد-الروايات-الغربية-الكاذبة-بشأن-تفجير-أنابيب-نورد-ستريم-1104074618.html
مسؤول روسي ينتقد الروايات الغربية الكاذبة بشأن تفجير أنابيب "نورد ستريم"
مسؤول روسي ينتقد الروايات الغربية الكاذبة بشأن تفجير أنابيب "نورد ستريم"
سبوتنيك عربي
قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديمترييف، أمس السبت، إن المزاعم الغربية التي طالما رددتها وسائل الإعلام بأن روسيا وراء تفجير خطوط أنابيب "نورد... 24.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-24T00:02+0000
2025-08-24T00:02+0000
2025-08-24T00:02+0000
التيار الشمالي
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388320_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_241c78bdb6a62396dc7c63851bd058aa.jpg
موسكو – سبوتنيك. وكانت الشرطة الإيطالية قد اعتقلت يوم الخميس سيرغي كوزنتسوف (49 عاما) في مقاطعة ريميني، بعد وصوله إلى إيطاليا لقضاء عطلة مع عائلته. وتم التعرف عليه بعد تسجيله في أحد الفنادق.وكتب ديمترييف على منصة "إكس": "لا تنسوا الروايات المفبركة التي تم كشفها. الإعلام التقليدي زعم أن روسيا فجرت نورد ستريم – ادعاء سخيف بأن روسيا قوضت بنيتها التحتية للطاقة بنفسها".وأضاف، "إنها دراسة حالة في صناعة السرديات: من يمول، من يصوغ، من يضخم؟ الآليات نفسها لإعادة إنتاج التضليل مراراً وتكراراً".وكان خطا أنابيب الغاز "نورد ستريم" و"نورد ستريم 2" قد تعرضا لانفجارات في سبتمبر 2022.وأشارت كل من ألمانيا والدنمارك والسويد حينها إلى احتمال أن يكون التفجير "عملا تخريبيا".وفتحت النيابة العامة الروسية تحقيقا في الهجوم باعتباره عملا إرهابيا دوليا، فيما أكد الكرملين أن روسيا طلبت مرارا معلومات من الدول التي تجري التحقيقات، لكنها لم تتلق أي رد.
https://sarabic.ae/20250115/الخارجية-الروسية-موسكو-تتلقى-إشارات-من-شركات-غربية-حول-أهمية-التعاون-المتبادل-1096796543.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388320_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_5143323792a36d4021036f3b69aa65bf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
التيار الشمالي, روسيا, أخبار أوكرانيا
التيار الشمالي, روسيا, أخبار أوكرانيا
مسؤول روسي ينتقد الروايات الغربية الكاذبة بشأن تفجير أنابيب "نورد ستريم"
قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديمترييف، أمس السبت، إن المزاعم الغربية التي طالما رددتها وسائل الإعلام بأن روسيا وراء تفجير خطوط أنابيب "نورد ستريم" قد ثبت زيفها، بعد توقيف مواطن أوكراني يشتبه في ضلوعه بالقضية.
موسكو – سبوتنيك. وكانت الشرطة الإيطالية قد اعتقلت يوم الخميس سيرغي كوزنتسوف (49 عاما) في مقاطعة ريميني، بعد وصوله إلى إيطاليا لقضاء عطلة مع عائلته. وتم التعرف عليه بعد تسجيله في أحد الفنادق
.
وكتب ديمترييف على منصة "إكس": "لا تنسوا الروايات المفبركة التي تم كشفها. الإعلام التقليدي زعم أن روسيا فجرت نورد ستريم – ادعاء سخيف بأن روسيا قوضت بنيتها التحتية للطاقة بنفسها".
وأضاف، "إنها دراسة حالة في صناعة السرديات: من يمول، من يصوغ، من يضخم؟ الآليات نفسها لإعادة إنتاج التضليل مراراً وتكراراً".
وكان خطا أنابيب الغاز "نورد ستريم" و"نورد ستريم 2" قد تعرضا لانفجارات في سبتمبر 2022.
وأشارت كل من ألمانيا والدنمارك والسويد حينها إلى احتمال أن يكون التفجير "عملا تخريبيا".
وفتحت النيابة العامة الروسية تحقيقا في الهجوم باعتباره عملا إرهابيا دوليا، فيما أكد الكرملين أن روسيا طلبت مرارا معلومات من الدول التي تجري التحقيقات، لكنها لم تتلق أي رد.