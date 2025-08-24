مسؤول روسي ينتقد الروايات الغربية الكاذبة بشأن تفجير أنابيب "نورد ستريم"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة على غزة ومحادثات إنهاء الحرب يسيران معاً، تنديد مصري سعودي بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
مسؤول روسي ينتقد الروايات الغربية الكاذبة بشأن تفجير أنابيب "نورد ستريم"
مسؤول روسي ينتقد الروايات الغربية الكاذبة بشأن تفجير أنابيب "نورد ستريم"
سبوتنيك عربي
قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديمترييف، أمس السبت، إن المزاعم الغربية التي طالما رددتها وسائل الإعلام بأن روسيا وراء تفجير خطوط أنابيب "نورد... 24.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-24T00:02+0000
2025-08-24T00:02+0000
التيار الشمالي
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388320_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_241c78bdb6a62396dc7c63851bd058aa.jpg
موسكو – سبوتنيك. وكانت الشرطة الإيطالية قد اعتقلت يوم الخميس سيرغي كوزنتسوف (49 عاما) في مقاطعة ريميني، بعد وصوله إلى إيطاليا لقضاء عطلة مع عائلته. وتم التعرف عليه بعد تسجيله في أحد الفنادق.وكتب ديمترييف على منصة "إكس": "لا تنسوا الروايات المفبركة التي تم كشفها. الإعلام التقليدي زعم أن روسيا فجرت نورد ستريم – ادعاء سخيف بأن روسيا قوضت بنيتها التحتية للطاقة بنفسها".وأضاف، "إنها دراسة حالة في صناعة السرديات: من يمول، من يصوغ، من يضخم؟ الآليات نفسها لإعادة إنتاج التضليل مراراً وتكراراً".وكان خطا أنابيب الغاز "نورد ستريم" و"نورد ستريم 2" قد تعرضا لانفجارات في سبتمبر 2022.وأشارت كل من ألمانيا والدنمارك والسويد حينها إلى احتمال أن يكون التفجير "عملا تخريبيا".وفتحت النيابة العامة الروسية تحقيقا في الهجوم باعتباره عملا إرهابيا دوليا، فيما أكد الكرملين أن روسيا طلبت مرارا معلومات من الدول التي تجري التحقيقات، لكنها لم تتلق أي رد.
تابعنا عبر
قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديمترييف، أمس السبت، إن المزاعم الغربية التي طالما رددتها وسائل الإعلام بأن روسيا وراء تفجير خطوط أنابيب "نورد ستريم" قد ثبت زيفها، بعد توقيف مواطن أوكراني يشتبه في ضلوعه بالقضية.
موسكو – سبوتنيك. وكانت الشرطة الإيطالية قد اعتقلت يوم الخميس سيرغي كوزنتسوف (49 عاما) في مقاطعة ريميني، بعد وصوله إلى إيطاليا لقضاء عطلة مع عائلته. وتم التعرف عليه بعد تسجيله في أحد الفنادق.
وكتب ديمترييف على منصة "إكس": "لا تنسوا الروايات المفبركة التي تم كشفها. الإعلام التقليدي زعم أن روسيا فجرت نورد ستريم – ادعاء سخيف بأن روسيا قوضت بنيتها التحتية للطاقة بنفسها".
وأضاف، "إنها دراسة حالة في صناعة السرديات: من يمول، من يصوغ، من يضخم؟ الآليات نفسها لإعادة إنتاج التضليل مراراً وتكراراً".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
الخارجية الروسية: موسكو لم تتلق إشارات حول استعداد ألمانيا لإطلاق إمدادات الغاز عبر "نورد ستريم"
15 يناير, 04:47 GMT
وكان خطا أنابيب الغاز "نورد ستريم" و"نورد ستريم 2" قد تعرضا لانفجارات في سبتمبر 2022.
وأشارت كل من ألمانيا والدنمارك والسويد حينها إلى احتمال أن يكون التفجير "عملا تخريبيا".
وفتحت النيابة العامة الروسية تحقيقا في الهجوم باعتباره عملا إرهابيا دوليا، فيما أكد الكرملين أن روسيا طلبت مرارا معلومات من الدول التي تجري التحقيقات، لكنها لم تتلق أي رد.
