أوربان: مقترحات الاتحاد الأوروبي من أجل أوكرانيا تظهر استعدادا للحرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251002/أوربان-مقترحات-الاتحاد-الأوروبي-من-أجل-أوكرانيا-تظهر-استعدادا-للحرب-1105534115.html
أوربان: مقترحات الاتحاد الأوروبي من أجل أوكرانيا تظهر استعدادا للحرب
أوربان: مقترحات الاتحاد الأوروبي من أجل أوكرانيا تظهر استعدادا للحرب
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن دول الاتحاد الأوروبي تحاول إشعال صراع بشأن أوكرانيا، كما يتضح من مقترحاتها في قمة كوبنهاغن. 02.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-02T10:27+0000
2025-10-02T10:27+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084298506_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e74e5c5d0e5239dec409dada6116d981.jpg
وكتب أوربان على منصة "إكس": "هناك مقترحات معلنة تؤيد الحرب. إنهم يريدون تحويل أموال الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا. ويحاولون تسريع انضمامها باستخدام شتى أنواع الحيل القانونية".وأشار إلى أن "هذه القمة تثبت أيضًا أن الأشهر المقبلة ستكون مهددة بالحرب".يوم أمس الأربعاء، صرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي تعني حربًا في أوروبا، وأن الأموال الأوروبية سترسل إلى أوكرانيا، وأكد أن المجر ترفض ذلك رفضًا قاطعًا.في 30 سبتمبر/أيلول، صرّح رئيس الوزراء المجري بأن الغرب، بينما يتحدث عن حماية أوكرانيا، يسعى في الواقع إلى الاستيلاء على أراضيها وأموالها ومواردها. وحسب قوله، فإن النهب الإمبريالي للشعب الأوكراني يتم تحت ستار المساعدات.المجر: أوروبا تريد إطالة أمد الصراع في أوكرانيا لكننا نقاتل من أجل السلامأوربان: انضمام أوكرانيا للناتو بمثابة "إشعال برميل بارود" في قلب أوروبا
https://sarabic.ae/20250930/أوربان-الغرب-لا-يدعم-كييف-في-الواقع-بل-يسعى-للمشاركة-في-تقسيم-أوكرانيا-1105440777.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084298506_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_118b87ef92af8090c58be8fb1e07c537.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

أوربان: مقترحات الاتحاد الأوروبي من أجل أوكرانيا تظهر استعدادا للحرب

10:27 GMT 02.10.2025
© AP Photo / Omar Havanaرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Omar Havana
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن دول الاتحاد الأوروبي تحاول إشعال صراع بشأن أوكرانيا، كما يتضح من مقترحاتها في قمة كوبنهاغن.
وكتب أوربان على منصة "إكس": "هناك مقترحات معلنة تؤيد الحرب. إنهم يريدون تحويل أموال الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا. ويحاولون تسريع انضمامها باستخدام شتى أنواع الحيل القانونية".

وتابع: "يريدون تمويل إمدادات الأسلحة". وحسب قوله، فإن مثل هذه المقترحات من بروكسل تظهر بوضوح رغبة الاتحاد في إشعال حرب.

وأشار إلى أن "هذه القمة تثبت أيضًا أن الأشهر المقبلة ستكون مهددة بالحرب".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
أوربان: الغرب لا يدعم كييف في الواقع بل يسعى للمشاركة في تقسيم أوكرانيا
30 سبتمبر, 00:00 GMT
يوم أمس الأربعاء، صرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي تعني حربًا في أوروبا، وأن الأموال الأوروبية سترسل إلى أوكرانيا، وأكد أن المجر ترفض ذلك رفضًا قاطعًا.

وقال أوربان للصحفيين قبل قمة الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن: "موقفنا هو عدم العضوية إطلاقًا (بالنسبة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي)... بالتأكيد ليس الآن، لأن العضوية تعني، أولًا، أن الحرب ستطول الاتحاد الأوروبي. ثانيًا، أن الأموال الأوروبية ستذهب إلى أوكرانيا".

في 30 سبتمبر/أيلول، صرّح رئيس الوزراء المجري بأن الغرب، بينما يتحدث عن حماية أوكرانيا، يسعى في الواقع إلى الاستيلاء على أراضيها وأموالها ومواردها. وحسب قوله، فإن النهب الإمبريالي للشعب الأوكراني يتم تحت ستار المساعدات.
المجر: أوروبا تريد إطالة أمد الصراع في أوكرانيا لكننا نقاتل من أجل السلام
أوربان: انضمام أوكرانيا للناتو بمثابة "إشعال برميل بارود" في قلب أوروبا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала