أوربان: مقترحات الاتحاد الأوروبي من أجل أوكرانيا تظهر استعدادا للحرب
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن دول الاتحاد الأوروبي تحاول إشعال صراع بشأن أوكرانيا، كما يتضح من مقترحاتها في قمة كوبنهاغن. 02.10.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084298506_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e74e5c5d0e5239dec409dada6116d981.jpg
وكتب أوربان على منصة "إكس": "هناك مقترحات معلنة تؤيد الحرب. إنهم يريدون تحويل أموال الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا. ويحاولون تسريع انضمامها باستخدام شتى أنواع الحيل القانونية".وأشار إلى أن "هذه القمة تثبت أيضًا أن الأشهر المقبلة ستكون مهددة بالحرب".يوم أمس الأربعاء، صرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي تعني حربًا في أوروبا، وأن الأموال الأوروبية سترسل إلى أوكرانيا، وأكد أن المجر ترفض ذلك رفضًا قاطعًا.في 30 سبتمبر/أيلول، صرّح رئيس الوزراء المجري بأن الغرب، بينما يتحدث عن حماية أوكرانيا، يسعى في الواقع إلى الاستيلاء على أراضيها وأموالها ومواردها. وحسب قوله، فإن النهب الإمبريالي للشعب الأوكراني يتم تحت ستار المساعدات.المجر: أوروبا تريد إطالة أمد الصراع في أوكرانيا لكننا نقاتل من أجل السلامأوربان: انضمام أوكرانيا للناتو بمثابة "إشعال برميل بارود" في قلب أوروبا
روسيا, العالم
وكتب أوربان على منصة "إكس": "هناك مقترحات معلنة تؤيد الحرب. إنهم يريدون تحويل أموال الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا. ويحاولون تسريع انضمامها باستخدام شتى أنواع الحيل القانونية".
وتابع: "يريدون تمويل إمدادات الأسلحة". وحسب قوله، فإن مثل هذه المقترحات من بروكسل تظهر بوضوح رغبة الاتحاد في إشعال حرب.
وأشار إلى أن "هذه القمة تثبت أيضًا أن الأشهر المقبلة ستكون مهددة بالحرب".
يوم أمس الأربعاء، صرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي تعني حربًا في أوروبا، وأن الأموال الأوروبية سترسل إلى أوكرانيا، وأكد أن المجر ترفض ذلك رفضًا قاطعًا.
وقال أوربان للصحفيين قبل قمة الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن: "موقفنا هو عدم العضوية إطلاقًا (بالنسبة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي)... بالتأكيد ليس الآن، لأن العضوية تعني، أولًا، أن الحرب ستطول الاتحاد الأوروبي. ثانيًا، أن الأموال الأوروبية ستذهب إلى أوكرانيا".
في 30 سبتمبر/أيلول، صرّح رئيس الوزراء المجري بأن الغرب، بينما يتحدث عن حماية أوكرانيا، يسعى في الواقع إلى الاستيلاء على أراضيها وأموالها ومواردها. وحسب قوله، فإن النهب الإمبريالي للشعب الأوكراني يتم تحت ستار المساعدات.