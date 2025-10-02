https://sarabic.ae/20251002/أوربان-مقترحات-الاتحاد-الأوروبي-من-أجل-أوكرانيا-تظهر-استعدادا-للحرب-1105534115.html

أوربان: مقترحات الاتحاد الأوروبي من أجل أوكرانيا تظهر استعدادا للحرب

أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن دول الاتحاد الأوروبي تحاول إشعال صراع بشأن أوكرانيا، كما يتضح من مقترحاتها في قمة كوبنهاغن. 02.10.2025, سبوتنيك عربي

وكتب أوربان على منصة "إكس": "هناك مقترحات معلنة تؤيد الحرب. إنهم يريدون تحويل أموال الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا. ويحاولون تسريع انضمامها باستخدام شتى أنواع الحيل القانونية".وأشار إلى أن "هذه القمة تثبت أيضًا أن الأشهر المقبلة ستكون مهددة بالحرب".يوم أمس الأربعاء، صرّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي تعني حربًا في أوروبا، وأن الأموال الأوروبية سترسل إلى أوكرانيا، وأكد أن المجر ترفض ذلك رفضًا قاطعًا.في 30 سبتمبر/أيلول، صرّح رئيس الوزراء المجري بأن الغرب، بينما يتحدث عن حماية أوكرانيا، يسعى في الواقع إلى الاستيلاء على أراضيها وأموالها ومواردها. وحسب قوله، فإن النهب الإمبريالي للشعب الأوكراني يتم تحت ستار المساعدات.المجر: أوروبا تريد إطالة أمد الصراع في أوكرانيا لكننا نقاتل من أجل السلامأوربان: انضمام أوكرانيا للناتو بمثابة "إشعال برميل بارود" في قلب أوروبا

