محمد بن زايد يصل إلى الدوحة في "زيارة أخوية"
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
المجر
أخبار المجر
العالم
الأخبار
أخبار الاتحاد الأوروبي
وقال سيارتو خلال مؤتمر صحفي: "اليوم، هناك المزيد من السياسيين الأوروبيين الذين يدعمون إطالة أمد الحرب. لكننا، نحن المجريون، لن نستسلم، وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لتحقيق السلام".وأضاف سيارتو في برنامج "ساعة القتال": "إذا أرادت فون دير لاين وشركاؤها إرسال جنود أوروبيين إلى أوكرانيا، رغم أنها لم تنضم بعد إلى الاتحاد الأوروبي، فلنفكر: ماذا سيحدث للاتحاد الأوروبي؟ هذا يعني أن الاتحاد الأوروبي سيجرّ أيضًا إلى الحرب. وعندها سنكون متورطين فيها أيضًا. هذا ما لا نريده".وأشار الوزير إلى أن الاتحاد الأوروبي لطالما روّج لفكرة توسيع المهمة لتدريب الجنود الأوكرانيين على يد مدربين أوروبيين ونقلها إلى الأراضي الأوكرانية.وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قبل قمة الاتحاد الأوروبي بأنه لا يمكن اتخاذ قرار ذي قوة قانونية بشأن اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، لأن المجر لا تدعم انضمام كييف إليه، ويجب حل هذه المسألة بالإجماع.المجر تمنع قائد الوحدة الأوكرانية المهاجمة لخط "دروجبا" النفطي من الدخول إلى أراضيها وأراضي "الشنغن"المجر: النخب الأوروبية فشلت في "إخضاع" روسيا وعولمت الصراع بدلا من إنهائه
https://sarabic.ae/20250908/المجر-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-يعني-جر-المجتمع-الدولي-بأسره-إلى-الصراع--1104621650.html
https://sarabic.ae/20250826/أوربان-لزيلينسكي-لا-يمكن-الدخول-إلى-الاتحاد-الأوروبي-بالابتزاز-والتفجيرات-1104133346.html
سبوتنيك عربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, المجر, أخبار المجر, العالم, الأخبار, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, المجر, أخبار المجر, العالم, الأخبار, أخبار الاتحاد الأوروبي

المجر: أوروبا تريد إطالة أمد الصراع في أوكرانيا لكننا نقاتل من أجل السلام

09:43 GMT 10.09.2025 (تم التحديث: 09:45 GMT 10.09.2025)
صرّح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، بأن عددا كبيرا من السياسيين في أوروبا يريدون إطالة أمد الصراع في أوكرانيا، لكن بودابست تقاتل من أجل السلام.
وقال سيارتو خلال مؤتمر صحفي: "اليوم، هناك المزيد من السياسيين الأوروبيين الذين يدعمون إطالة أمد الحرب. لكننا، نحن المجريون، لن نستسلم، وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لتحقيق السلام".
وأضاف سيارتو: "على عكس ما يقوله رئيس المفوضية الأوروبية، لا نريد أن تتورط أوروبا في حرب. نحن قلقون للغاية من اتخاذ خطوات لتصعيد الصراع... نحن، المجريون، لا نريد الحرب ولا نريد أن يجرنا أحد إليها".
وأوضح سيارتو، أمس الثلاثاء، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يعني جرّ المجتمع الدولي بأكمله إلى الصراع، وهو ما ترغب المجر في تجنبه.

وأضاف سيارتو في برنامج "ساعة القتال": "إذا أرادت فون دير لاين وشركاؤها إرسال جنود أوروبيين إلى أوكرانيا، رغم أنها لم تنضم بعد إلى الاتحاد الأوروبي، فلنفكر: ماذا سيحدث للاتحاد الأوروبي؟ هذا يعني أن الاتحاد الأوروبي سيجرّ أيضًا إلى الحرب. وعندها سنكون متورطين فيها أيضًا. هذا ما لا نريده".
وأشار الوزير إلى أن الاتحاد الأوروبي لطالما روّج لفكرة توسيع المهمة لتدريب الجنود الأوكرانيين على يد مدربين أوروبيين ونقلها إلى الأراضي الأوكرانية.
وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قبل قمة الاتحاد الأوروبي بأنه لا يمكن اتخاذ قرار ذي قوة قانونية بشأن اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، لأن المجر لا تدعم انضمام كييف إليه، ويجب حل هذه المسألة بالإجماع.
