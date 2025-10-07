https://sarabic.ae/20251007/الكرملين-تسليم-صواريخ-توماهوك-تصعيد-خطير-لكنه-لن-يغير-وضع-نظام-كييف---عاجل-1105720435.html

الكرملين: تسليم صواريخ "توماهوك" تصعيد خطير لكنه لن يغير وضع نظام كييف

الكرملين: تسليم صواريخ "توماهوك" تصعيد خطير لكنه لن يغير وضع نظام كييف

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن موقف روسيا حيال تسليم صواريخ "توماهوك"، أوضحه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حيث سيكون... 07.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال بهذا الخصوص: " بما يخص موقف موسكو، فقد أوضحه الرئيس بوتين بشكل لا يقبل التأويل، خلال منتدى "فالداي" للحوار الذي جرى مؤخراً، وقد تمت هناك تسمية الأشياء بمسمياتها، ستكون هذه جولة تصعيد خطيرة، وفي الوقت نفسه، لن تغير الوضع الميداني على الجبهات بالنسبة لنظام كييف".وكشف بيسكوف، أن الكرملين يعتقد أنه من الضروري انتظار تصريحات أوضح من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن توريد صواريخ "توماهوك" إلى كييف.وأضاف بيسكوف: "الدبلوماسيون في البلدين يقومون بعملهم، يقومون بعملهم كما يجب، يعملون كثيراً، رغم أن مستوى الحوار بين الهيئات الدبلوماسية (روسيا والولايات المتحدة) لا يزال ضعيفا".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد أول أمس الأحد، بأن توريد صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا، سيُقوّض التوجهات الإيجابية التي برزت في العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية.وقال بوتين، في مقابلة صحفية: "كانت هناك مسائل تتعلق بمناقشة توريد أنظمة أسلحة جديدة، بما في ذلك أنظمة بعيدة المدى وعالية الدقة مثل صواريخ "توماهوك"، لأوكرانيا".وتابع: "وقد قلت بالفعل إن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى تدمير علاقاتنا أو على الأقل الاتجاهات الإيجابية التي بدأت تتشكل في هذه العلاقات".ترامب: اتخذت قرارا "إلى حد ما" بشأن إرسال صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا

