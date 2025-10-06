https://sarabic.ae/20251006/الخارجية-الروسية-موسكو-منفتحة-على-الحوار-مع-برلين-1105696500.html

الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على الحوار مع برلين

روسيا

أخبار ألمانيا

وقال تيابكين خلال مقابلة: "الدبلوماسية، من حيث المبدأ، تعني حل جميع الخلافات عبر الحوار. ولكن لكي يحدث ذلك، يجب أن يكون كلا الطرفين مستعدين".وأردف بالقول: "بناءً على تصريحاتهم اليوم، لا أستطيع الجزم بأننا سنتمكن من الوصول إلى أي مستوى براغماتي في علاقاتنا مع برلين في المستقبل القريب".وفي مايو/أيار، قال وزير الخارجية الألماني، يوهان فادفول، إنه سيتجنب استخدام كلمة "حرب" لوصف المرحلة الحالية للعلاقات بين ألمانيا وروسيا، لكنه أضاف أن البلدين لم يعودا في حالة "سلام واضح".الكرملين: ألمانيا متورطة فعليا بشكل غير مباشر في الصراعبوتين: روسيا مستعدة لإجراء تجارب نووية إذا لزم الأمر

