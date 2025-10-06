https://sarabic.ae/20251006/الخارجية-الروسية-موسكو-منفتحة-على-الحوار-مع-برلين-1105696500.html
2025-10-06T17:55+0000
2025-10-06T17:55+0000
2025-10-06T17:55+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقال تيابكين خلال مقابلة: "الدبلوماسية، من حيث المبدأ، تعني حل جميع الخلافات عبر الحوار. ولكن لكي يحدث ذلك، يجب أن يكون كلا الطرفين مستعدين".وأردف بالقول: "بناءً على تصريحاتهم اليوم، لا أستطيع الجزم بأننا سنتمكن من الوصول إلى أي مستوى براغماتي في علاقاتنا مع برلين في المستقبل القريب".وفي مايو/أيار، قال وزير الخارجية الألماني، يوهان فادفول، إنه سيتجنب استخدام كلمة "حرب" لوصف المرحلة الحالية للعلاقات بين ألمانيا وروسيا، لكنه أضاف أن البلدين لم يعودا في حالة "سلام واضح".الكرملين: ألمانيا متورطة فعليا بشكل غير مباشر في الصراعبوتين: روسيا مستعدة لإجراء تجارب نووية إذا لزم الأمر
أخبار ألمانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
روسيا, أخبار ألمانيا
صرح أوليغ تيابكين، مدير الإدارة الأوروبية الثالثة في وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو منفتحة على الحوار مع برلين، ولكن بالنظر إلى الخطاب الحالي للسلطات الألمانية، فإن استعادة العلاقات البراغماتية أمر مشكوك فيه في المستقبل المنظور.
وقال تيابكين خلال مقابلة: "الدبلوماسية، من حيث المبدأ، تعني حل جميع الخلافات عبر الحوار. ولكن لكي يحدث ذلك، يجب أن يكون كلا الطرفين مستعدين".
وأضاف: "نحن، من جانبنا، لم ننكر قط مشاركتنا الدائمة، نحن دائما مستعدون للحوار. ولكن هل شركاؤنا مستعدون للحوار؟ لا يوجد جواب".
وأردف بالقول: "بناءً على تصريحاتهم اليوم، لا أستطيع الجزم بأننا سنتمكن من الوصول إلى أي مستوى براغماتي في علاقاتنا مع برلين في المستقبل القريب".
وفي مايو/أيار، قال وزير الخارجية الألماني، يوهان فادفول، إنه سيتجنب استخدام كلمة "حرب" لوصف المرحلة الحالية للعلاقات بين ألمانيا وروسيا، لكنه أضاف أن البلدين لم يعودا في حالة "سلام واضح".