عربي
بوتين: سذج من توقعوا علاقات جيدة مع الغرب بعد انهيار الاتحاد السوفيتي
بوتين: سذج من توقعوا علاقات جيدة مع الغرب بعد انهيار الاتحاد السوفيتي
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، من توقعوا علاقات جيدة مع الغرب بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بـ"السذج". 02.10.2025
2025-10-02T21:41+0000
2025-10-02T21:46+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105547176_0:80:3131:1841_1920x0_80_0_0_a8002d78c13e8ff85df92d5a2967760c.jpg
وقال بوتين خلال حديثه في اجتماع نادي "فالداي" الدولي للحوار: "انهار الاتحاد السوفيتي، وظن السذج الروس والمسؤولون السوفييت السابقون، أننا أصبحنا عائلة حضارية واحدة، وأننا سنحتضن بعضنا البعض، ونتبادل القبلات، على الرغم من قيمنا التقليدية، ونمضي في طريقنا، وأن الأسرة الدولية المشتركة ستعيش بسعادة كعائلة. عبثا فلا شيء من هذا القبيل".قوات قرب فنلنداوأضاف بوتين أن روسيا لم تكن لديها قوات مسلحة في الجزء المتاخم لفنلندا، لكن سيتم نشر قوات هناك الآن.وأوضح: "الآن، اتسعت الحدود بين روسيا وحلف الناتو. وماذا في ذلك؟ لم تكن لدينا أي قوات مسلحة في هذا الجزء من روسيا من قبل، ولكن الآن سيكون لدينا قوات هناك [في الجزء المتاخم لفنلندا]، يجب أن ننشئ منطقة عسكرية منفصلة".كما أكد بوتين أن بولندا لن تصبح القوة الدافعة للاقتصاد الأوروبي مهما حاولت. وقال: "على الرغم من أن الوضع في الاقتصاد الأوروبي صعب... لقد كانت ألمانيا وفرنسا مؤخرا القوتين المحركتين للاقتصاد الأوروبي، لكنهما تفقدان هذه المكانة. وبالمناسبة، مهما حاولت بولندا أن تكون القوة الدافعة فإنها لن تحقق ذلك".كما شدد بوتين على أن الاستيلاء على السفن يمثل "قرصنة"، مضيفا: "أما بالنسبة للاستيلاء على السفن، فما الخير فيه؟ إنه قرصنة. وماذا يفعلون بالقراصنة؟ يتم القضاء عليهم".البريكس والاقتصاد العالميوأعلن الرئيس الروسي أن دول تجمع "بريكس" ستعمل على توسيع فرص المدفوعات والتجارة الإلكترونية، لافتا إلى أن "حصة دول البريكس من الناتج المحلي الإجمالي العالمي حاليا بلغت 40 بالمئة، بينما تبلغ حصة دول الاتحاد الأوروبي 23 بالمئة، وأمريكا الشمالية 20 بالمئة".وأضاف بوتين: "ستعمل دول البريكس على توسيع إمكانية المدفوعات الإلكترونية والتجارة".ويعقد الاجتماع السنوي الثاني والعشرون لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، تحت عنوان "عالم متعدد المراكز: إرشادات التنفيذ"، في سوتشي من 29 سبتمبر/أيلول إلى 2 أكتوبر/تشرين الأول.ويُخصص جزء كبير من خطاب بوتين لهذا الموضوع، كما أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في اليوم السابق. وأشار إلى أن خطابات الرئيس في "فالداي" ستكون ثرية بالمعلومات، وقد خضعت لتحليل ومناقشة مستفيضة حول العالم.في العام الماضي، خلال مؤتمر "فالداي"، صرح الرئيس الروسي بأن النظام العالمي السابق قد انتهى لا رجعة فيه، وأن ما يحدث الآن ليس مجرد صراع على السلطة، بل هو صراع على مبادئ العلاقات بين الدول والشعوب.وأكد بوتين أن روسيا، على عكس خصومها، لا تعتبر الحضارة الغربية عدوًا، ولا تطرح مسألة "نحن أو هم". كما علق على الصراع الأوكراني، مؤكدًا أن الأوكرانيين "يُدربون بوقاحة ضد الروس، ما يحولهم إلى وقود للمدافع".وأكد بوتين استعداد روسيا للتفاوض، مع مراعاة المصالح المشتركة. وأضاف أن النقاش مع أوكرانيا لا ينبغي أن يدور حول "وقف إطلاق نار لمدة نصف ساعة" للسماح لكييف بتلقي المزيد من الأسلحة، بل حول تهيئة الظروف لاستعادة العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين، اللذين تربطهما بلا شك علاقة أخوية.
بوتين: سذج من توقعوا علاقات جيدة مع الغرب بعد انهيار الاتحاد السوفيتي

21:41 GMT 02.10.2025 (تم التحديث: 21:46 GMT 02.10.2025)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة الثانية والعشرين لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار
بوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة الثانية والعشرين لمنتدى فالداي الدولي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، من توقعوا علاقات جيدة مع الغرب بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بـ"السذج".
وقال بوتين خلال حديثه في اجتماع نادي "فالداي" الدولي للحوار: "انهار الاتحاد السوفيتي، وظن السذج الروس والمسؤولون السوفييت السابقون، أننا أصبحنا عائلة حضارية واحدة، وأننا سنحتضن بعضنا البعض، ونتبادل القبلات، على الرغم من قيمنا التقليدية، ونمضي في طريقنا، وأن الأسرة الدولية المشتركة ستعيش بسعادة كعائلة. عبثا فلا شيء من هذا القبيل".

قوات قرب فنلندا

وأضاف بوتين أن روسيا لم تكن لديها قوات مسلحة في الجزء المتاخم لفنلندا، لكن سيتم نشر قوات هناك الآن.
بوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة الثانية والعشرين لمنتدى فالداي الدولي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
بوتين: روسيا مستعدة لإجراء تجارب نووية إذا لزم الأمر
20:13 GMT
وأوضح: "الآن، اتسعت الحدود بين روسيا وحلف الناتو. وماذا في ذلك؟ لم تكن لدينا أي قوات مسلحة في هذا الجزء من روسيا من قبل، ولكن الآن سيكون لدينا قوات هناك [في الجزء المتاخم لفنلندا]، يجب أن ننشئ منطقة عسكرية منفصلة".
كما أكد بوتين أن بولندا لن تصبح القوة الدافعة للاقتصاد الأوروبي مهما حاولت. وقال: "على الرغم من أن الوضع في الاقتصاد الأوروبي صعب... لقد كانت ألمانيا وفرنسا مؤخرا القوتين المحركتين للاقتصاد الأوروبي، لكنهما تفقدان هذه المكانة. وبالمناسبة، مهما حاولت بولندا أن تكون القوة الدافعة فإنها لن تحقق ذلك".
كما شدد بوتين على أن الاستيلاء على السفن يمثل "قرصنة"، مضيفا: "أما بالنسبة للاستيلاء على السفن، فما الخير فيه؟ إنه قرصنة. وماذا يفعلون بالقراصنة؟ يتم القضاء عليهم".

البريكس والاقتصاد العالمي

وأعلن الرئيس الروسي أن دول تجمع "بريكس" ستعمل على توسيع فرص المدفوعات والتجارة الإلكترونية، لافتا إلى أن "حصة دول البريكس من الناتج المحلي الإجمالي العالمي حاليا بلغت 40 بالمئة، بينما تبلغ حصة دول الاتحاد الأوروبي 23 بالمئة، وأمريكا الشمالية 20 بالمئة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
بوتين: روسيا والصين تحافظان على روح التحالف
20:00 GMT
وأضاف بوتين: "ستعمل دول البريكس على توسيع إمكانية المدفوعات الإلكترونية والتجارة".
ويعقد الاجتماع السنوي الثاني والعشرون لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، تحت عنوان "عالم متعدد المراكز: إرشادات التنفيذ"، في سوتشي من 29 سبتمبر/أيلول إلى 2 أكتوبر/تشرين الأول.
ويُخصص جزء كبير من خطاب بوتين لهذا الموضوع، كما أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في اليوم السابق. وأشار إلى أن خطابات الرئيس في "فالداي" ستكون ثرية بالمعلومات، وقد خضعت لتحليل ومناقشة مستفيضة حول العالم.
في العام الماضي، خلال مؤتمر "فالداي"، صرح الرئيس الروسي بأن النظام العالمي السابق قد انتهى لا رجعة فيه، وأن ما يحدث الآن ليس مجرد صراع على السلطة، بل هو صراع على مبادئ العلاقات بين الدول والشعوب.
وأكد بوتين أن روسيا، على عكس خصومها، لا تعتبر الحضارة الغربية عدوًا، ولا تطرح مسألة "نحن أو هم". كما علق على الصراع الأوكراني، مؤكدًا أن الأوكرانيين "يُدربون بوقاحة ضد الروس، ما يحولهم إلى وقود للمدافع".
وأكد بوتين استعداد روسيا للتفاوض، مع مراعاة المصالح المشتركة. وأضاف أن النقاش مع أوكرانيا لا ينبغي أن يدور حول "وقف إطلاق نار لمدة نصف ساعة" للسماح لكييف بتلقي المزيد من الأسلحة، بل حول تهيئة الظروف لاستعادة العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين، اللذين تربطهما بلا شك علاقة أخوية.
