بوتين: روسيا مستعدة لإجراء تجارب نووية إذا لزم الأمر

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن موسكو تعلم أن بعض الدول تحضر تجارب نووية، وإذا أجرتها، فستفعل روسيا الشيء نفسه. 02.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال في اجتماع لنادي فالداي الدولي للنقاش: "هناك من يُحضر هذه التجارب (النووية) نحن نرى ذلك، ونعلمه، وإذا حدث، فسنفعل الشيء نفسه". وقال بوتين خلال اجتماع لنادي "فالداي الدولي" للحوار: "لدى الأمريكيين غواصات أكثر، لكن عدد الرؤوس النووية التي تحملها متقارب مع عددها على غواصاتنا".يعقد الاجتماع السنوي الثاني والعشرون لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، تحت عنوان "عالم متعدد المراكز: إرشادات التنفيذ"، في سوتشي من 29 سبتمبر/أيلول إلى 2 أكتوبر/تشرين الأول. ويُخصص جزء كبير من خطاب بوتين لهذا الموضوع، كما أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في اليوم السابق. وأشار إلى أن خطابات الرئيس في "فالداي" ستكون ثرية بالمعلومات، وقد خضعت لتحليل ومناقشة مستفيضة حول العالم.وأكد بوتين أن روسيا، على عكس خصومها، لا تعتبر الحضارة الغربية عدوًا، ولا تطرح مسألة "نحن أو هم". كما علق على الصراع الأوكراني، مؤكدًا أن الأوكرانيين "يُدربون بوقاحة ضد الروس، ما يحولهم إلى وقود للمدافع".وأكد بوتين استعداد روسيا للتفاوض، مع مراعاة المصالح المشتركة. وأضاف أن النقاش مع أوكرانيا لا ينبغي أن يدور حول "وقف إطلاق نار لمدة نصف ساعة" للسماح لكييف بتلقي المزيد من الأسلحة، بل حول تهيئة الظروف لاستعادة العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين، اللذين تربطهما بلا شك علاقة أخوية.

