صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن ألمانيا متورطة فعليا بشكل غير مباشر في الصراع منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن الكرملين لم ير أي جديد في تصريحات المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، "ليس بشأن الحرب، ولكن ليس بشأن السلام أيضا".
وقال بيسكوف للصحفيين: "لقد انتبهنا (لتصريحات ميرتس)، ولكن من الواضح لنا أن ألمانيا متورطة منذ فترة طويلة بشكل غير مباشر في هذا الصراع (في أوكرانيا) لذلك، لا نرى أي مستجدات هنا أيضا".
وأضاف بيسكوف ردا على سؤال حول تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بشأن إنشاء "جدار مضاد للمسيرات" في أوروبا: "من المحزن للغاية أن تبدأ سياسة المواجهة العسكرية لأوكرانيا الآن في التجسد في إنشاء جدران فصل جديدة".
وأكد بيسكوف أن الكرملين قيّم بشكل سلبي تصريحات وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيغا، حول قدرة القوات المسلحة الأوكرانية المزعومة على ضرب الأراضي الروسية، قائلا: "بالتأكيد، بشكل سلبي. هذا التصريح ليس جديدا، نسمع الكثير من هذا التبجح لكن الوضع على خطوط المواجهة مختلف تماما. لا يوجد شيء للتفاخر به من جانب نظام كييف".
وفي وقت سابق، أعلن المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، أن ألمانيا لم تعد في حالة سلام، رغم أنها ليست في حالة حرب.
وفي وقت سابق، أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، بأن عملية التسوية الأوكرانية متوقفة حاليا بسبب عدم رغبة نظام كييف في مواصلة الحوار.
وقال بيسكوف للصحفيين: "كما تعلمون، خلال اجتماع الوفود الأخير في إسطنبول، وضعت مقترحات لتشكيل مجموعات
عمل لمناقشة جميع السبل في المجالات الرئيسية".