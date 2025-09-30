عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الكرملين: ألمانيا متورطة فعليا بشكل غير مباشر في الصراع
الكرملين: ألمانيا متورطة فعليا بشكل غير مباشر في الصراع
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن ألمانيا متورطة فعليا بشكل غير مباشر في الصراع منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن الكرملين لم ير أي جديد في تصريحات المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، "ليس بشأن الحرب، ولكن ليس بشأن السلام أيضا".
وقال بيسكوف للصحفيين: "لقد انتبهنا (لتصريحات ميرتس)، ولكن من الواضح لنا أن ألمانيا متورطة منذ فترة طويلة بشكل غير مباشر في هذا الصراع (في أوكرانيا) لذلك، لا نرى أي مستجدات هنا أيضا".

وأضاف بيسكوف ردا على سؤال حول تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بشأن إنشاء "جدار مضاد للمسيرات" في أوروبا: "من المحزن للغاية أن تبدأ سياسة المواجهة العسكرية لأوكرانيا الآن في التجسد في إنشاء جدران فصل جديدة".

الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
الكرملين: عملية التسوية الأوكرانية متوقفة حاليا بسبب عدم رغبة كييف في مواصلة الحوار
أمس, 09:25 GMT
وأكد بيسكوف أن الكرملين قيّم بشكل سلبي تصريحات وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيغا، حول قدرة القوات المسلحة الأوكرانية المزعومة على ضرب الأراضي الروسية، قائلا: "بالتأكيد، بشكل سلبي. هذا التصريح ليس جديدا، نسمع الكثير من هذا التبجح لكن الوضع على خطوط المواجهة مختلف تماما. لا يوجد شيء للتفاخر به من جانب نظام كييف".

وفي وقت سابق، أعلن المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، أن ألمانيا لم تعد في حالة سلام، رغم أنها ليست في حالة حرب.

وفي وقت سابق، أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، بأن عملية التسوية الأوكرانية متوقفة حاليا بسبب عدم رغبة نظام كييف في مواصلة الحوار.
وقال بيسكوف للصحفيين: "كما تعلمون، خلال اجتماع الوفود الأخير في إسطنبول، وضعت مقترحات لتشكيل مجموعات عمل لمناقشة جميع السبل في المجالات الرئيسية".
الكرملين: لا توجد أي إشارات من كييف حتى الآن بشأن استئناف المفاوضات
الناتو: عضوية أوكرانيا في الحلف غير محتملة في الوقت الحالي
