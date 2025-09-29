الكرملين: لا توجد أي إشارات من كييف حتى الآن بشأن استئناف المفاوضات بين الوفدين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
لافروف يشدد على ضمان أمن روسيا كأساس لمناقشة ضمانات أوكرانيا.. والسيسي يرفض المراهنة بحياة المصريين
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250929/الكرملين-لا-توجد-أي-إشارات-من-كييف-حتى-الآن-بشأن-استئناف-المفاوضات-بين-الوفدين-1105385584.html
الكرملين: لا توجد أي إشارات من كييف حتى الآن بشأن استئناف المفاوضات بين الوفدين
الكرملين: لا توجد أي إشارات من كييف حتى الآن بشأن استئناف المفاوضات بين الوفدين
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك": بأنه لا توجد أي إشارات من كييف حتى الآن بشأن احتمال استئناف المفاوضات بين الوفدين الروسي... 29.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-29T01:24+0000
2025-09-29T01:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e4c98c11913df9347f0caa2aac657423.jpg
وعندما سئل بيسكوف عما إذا كانت هناك أي إشارات تشير إلى احتمال استئناف المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني، قال: "لا، حتى الآن لا توجد أي إشارات من كييف على الإطلاق".موسكو- سبوتنيك.انعقدت الجولة الثالثة من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول في 23 يوليو.واتفق الطرفان على مواصلة التبادل الطبي للمصابين والمرضى ذوي الحالات الحرجة إلى أجل غير مسمى.كما اقترحت روسيا أن تشكل أوكرانيا مجموعات عمل معنية بالقضايا السياسية والإنسانية والعسكرية، تعمل عن بعد.وكما أشار رئيس الوفد الروسي، مساعد الكرملين فلاديمير ميدينسكي، قرر الجانب الأوكراني دراسة هذا المقترح بعد الجولة الثالثة من المفاوضات.ومع ذلك، أقرت موسكو في سبتمبر/أيلول بتوقف عملية المفاوضات.وأكدت موسكو مرارًا وتكرارًا انفتاحها على محادثات السلام، وعزا بيسكوف موقف أوكرانيا السلبي إلى محاولة كييف المحتملة إظهار استعدادها للقتال لرعاتها الأوروبيين وداعميها.في الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين أن موقف أوكرانيا سيزداد سوءًا مع مرور كل يوم من المفاوضات.
https://sarabic.ae/20250925/الكرملين-روسيا-لا-تزال-منفتحة-على-الدخول-في-مسار-مفاوضات-السلام-مع-أوكرانيا-----1105238936.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b151bd75b61dda00333c1ce29b9059a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الكرملين, روسيا, أخبار أوكرانيا
الكرملين, روسيا, أخبار أوكرانيا

الكرملين: لا توجد أي إشارات من كييف حتى الآن بشأن استئناف المفاوضات بين الوفدين

01:24 GMT 29.09.2025
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورنهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو
نهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك": بأنه لا توجد أي إشارات من كييف حتى الآن بشأن احتمال استئناف المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني.
وعندما سئل بيسكوف عما إذا كانت هناك أي إشارات تشير إلى احتمال استئناف المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني، قال: "لا، حتى الآن لا توجد أي إشارات من كييف على الإطلاق".
موسكو- سبوتنيك.انعقدت الجولة الثالثة من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول في 23 يوليو.
واتفق الطرفان على مواصلة التبادل الطبي للمصابين والمرضى ذوي الحالات الحرجة إلى أجل غير مسمى.
كما اقترحت روسيا أن تشكل أوكرانيا مجموعات عمل معنية بالقضايا السياسية والإنسانية والعسكرية، تعمل عن بعد.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
الكرملين: روسيا لا تزال منفتحة على الدخول في مسار مفاوضات السلام مع أوكرانيا
25 سبتمبر, 09:17 GMT
وكما أشار رئيس الوفد الروسي، مساعد الكرملين فلاديمير ميدينسكي، قرر الجانب الأوكراني دراسة هذا المقترح بعد الجولة الثالثة من المفاوضات.
ومع ذلك، أقرت موسكو في سبتمبر/أيلول بتوقف عملية المفاوضات.
وأكدت موسكو مرارًا وتكرارًا انفتاحها على محادثات السلام، وعزا بيسكوف موقف أوكرانيا السلبي إلى محاولة كييف المحتملة إظهار استعدادها للقتال لرعاتها الأوروبيين وداعميها.
في الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين أن موقف أوكرانيا سيزداد سوءًا مع مرور كل يوم من المفاوضات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала