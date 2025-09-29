https://sarabic.ae/20250929/الكرملين-لا-توجد-أي-إشارات-من-كييف-حتى-الآن-بشأن-استئناف-المفاوضات-بين-الوفدين-1105385584.html

الكرملين: لا توجد أي إشارات من كييف حتى الآن بشأن استئناف المفاوضات بين الوفدين

الكرملين: لا توجد أي إشارات من كييف حتى الآن بشأن استئناف المفاوضات بين الوفدين

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك": بأنه لا توجد أي إشارات من كييف حتى الآن بشأن احتمال استئناف المفاوضات بين الوفدين الروسي... 29.09.2025

وعندما سئل بيسكوف عما إذا كانت هناك أي إشارات تشير إلى احتمال استئناف المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني، قال: "لا، حتى الآن لا توجد أي إشارات من كييف على الإطلاق".موسكو- سبوتنيك.انعقدت الجولة الثالثة من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول في 23 يوليو.واتفق الطرفان على مواصلة التبادل الطبي للمصابين والمرضى ذوي الحالات الحرجة إلى أجل غير مسمى.كما اقترحت روسيا أن تشكل أوكرانيا مجموعات عمل معنية بالقضايا السياسية والإنسانية والعسكرية، تعمل عن بعد.وكما أشار رئيس الوفد الروسي، مساعد الكرملين فلاديمير ميدينسكي، قرر الجانب الأوكراني دراسة هذا المقترح بعد الجولة الثالثة من المفاوضات.ومع ذلك، أقرت موسكو في سبتمبر/أيلول بتوقف عملية المفاوضات.وأكدت موسكو مرارًا وتكرارًا انفتاحها على محادثات السلام، وعزا بيسكوف موقف أوكرانيا السلبي إلى محاولة كييف المحتملة إظهار استعدادها للقتال لرعاتها الأوروبيين وداعميها.في الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين أن موقف أوكرانيا سيزداد سوءًا مع مرور كل يوم من المفاوضات.

