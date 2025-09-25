https://sarabic.ae/20250925/الكرملين-روسيا-لا-تزال-منفتحة-على-الدخول-في-مسار-مفاوضات-السلام-مع-أوكرانيا-----1105238936.html
الكرملين: روسيا لا تزال منفتحة على الدخول في مسار مفاوضات السلام مع أوكرانيا
الكرملين: روسيا لا تزال منفتحة على الدخول في مسار مفاوضات السلام مع أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا لا تزال منفتحة على الدخول في مسار مفاوضات السلام مع أوكرانيا. 25.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-25T09:17+0000
2025-09-25T09:17+0000
2025-09-25T09:30+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الكرملين
أخبار أوكرانيا
العالم
دميتري بيسكوف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "لا تزال روسيا منفتحة على محادثات السلام". وأكد أن الخطاب الأمريكي لا يتعارض مع رغبتها المعلنة في حل النزاع في أوكرانيا.وأضاف بيسكوف: "لا، لا يتعارض. نرى خطابًا مختلفًا صادرًا عن واشنطن. في الوقت الحالي، نفترض أن واشنطن تحافظ على إرادتها السياسية، وأن الرئيس ترامب يحافظ على إرادته السياسية لمواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية في أوكرانيا".وتابع بيسكوف: "نفترض أن واشنطن تحافظ على إرادتها السياسية، وأن الرئيس ترامب يحافظ على إرادته السياسية لمواصلة جهوده للتوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا".وصرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتدخل مباشرة في الصراع الأوكراني، ولن تنشر قواتها تحت أي ظرف من الظروف في الصراع الدائر في أوكرانيا.وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأن الصراع في أوكرانيا لن يحسم عسكريا، بل سينتهي عبر المفاوضات.ترامب يتحدث عن قدرة كييف على "استعادة الأراضي" بمساعدة الاتحاد الأوروبيترامب: روسيا تملك قوة عسكرية ضخمة
https://sarabic.ae/20250924/وزير-الخزانة-الأمريكي-واشنطن-لن-تنشر-قوات-في-الصراع-الأوكراني---1105207114.html
https://sarabic.ae/20250923/وزير-الخارجية-الأمريكي-الصراع-الأوكراني-سينتهي-على-طاولة-المفاوضات---1105189350.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a95d0c101f26ccca2b2a75208749c11e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين, أخبار أوكرانيا, العالم, دميتري بيسكوف
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين, أخبار أوكرانيا, العالم, دميتري بيسكوف
الكرملين: روسيا لا تزال منفتحة على الدخول في مسار مفاوضات السلام مع أوكرانيا
09:17 GMT 25.09.2025 (تم التحديث: 09:30 GMT 25.09.2025)
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا لا تزال منفتحة على الدخول في مسار مفاوضات السلام مع أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لا تزال روسيا منفتحة على محادثات السلام". وأكد أن الخطاب الأمريكي لا يتعارض مع رغبتها المعلنة في حل النزاع في أوكرانيا.
وأضاف بيسكوف: "لا، لا يتعارض. نرى خطابًا مختلفًا صادرًا عن واشنطن. في الوقت الحالي، نفترض أن واشنطن تحافظ على إرادتها السياسية، وأن الرئيس ترامب يحافظ على إرادته السياسية لمواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية في أوكرانيا".
وأشار بيسكوف إلى أن واشنطن تحافظ على إرادتها السياسية للتوصل إلى حل سلمي للوضع في أوكرانيا.
وتابع بيسكوف: "نفترض أن واشنطن تحافظ على إرادتها السياسية، وأن الرئيس ترامب
يحافظ على إرادته السياسية لمواصلة جهوده للتوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا".
وصرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتدخل مباشرة في الصراع الأوكراني،
ولن تنشر قواتها تحت أي ظرف من الظروف في الصراع الدائر في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأن الصراع في أوكرانيا لن يحسم عسكريا، بل سينتهي عبر المفاوضات.