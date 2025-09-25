عربي
الكرملين: ندعم مبادرة ترامب لإنهاء تطوير الأسلحة البيولوجية – عاجل
الكرملين: روسيا لا تزال منفتحة على الدخول في مسار مفاوضات السلام مع أوكرانيا
الكرملين: روسيا لا تزال منفتحة على الدخول في مسار مفاوضات السلام مع أوكرانيا
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا لا تزال منفتحة على الدخول في مسار مفاوضات السلام مع أوكرانيا. 25.09.2025
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الكرملين
أخبار أوكرانيا
العالم
دميتري بيسكوف
وقال بيسكوف للصحفيين: "لا تزال روسيا منفتحة على محادثات السلام". وأكد أن الخطاب الأمريكي لا يتعارض مع رغبتها المعلنة في حل النزاع في أوكرانيا.وأضاف بيسكوف: "لا، لا يتعارض. نرى خطابًا مختلفًا صادرًا عن واشنطن. في الوقت الحالي، نفترض أن واشنطن تحافظ على إرادتها السياسية، وأن الرئيس ترامب يحافظ على إرادته السياسية لمواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية في أوكرانيا".وتابع بيسكوف: "نفترض أن واشنطن تحافظ على إرادتها السياسية، وأن الرئيس ترامب يحافظ على إرادته السياسية لمواصلة جهوده للتوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا".وصرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتدخل مباشرة في الصراع الأوكراني، ولن تنشر قواتها تحت أي ظرف من الظروف في الصراع الدائر في أوكرانيا.وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأن الصراع في أوكرانيا لن يحسم عسكريا، بل سينتهي عبر المفاوضات.ترامب يتحدث عن قدرة كييف على "استعادة الأراضي" بمساعدة الاتحاد الأوروبيترامب: روسيا تملك قوة عسكرية ضخمة
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين, أخبار أوكرانيا, العالم, دميتري بيسكوف
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين, أخبار أوكرانيا, العالم, دميتري بيسكوف

الكرملين: روسيا لا تزال منفتحة على الدخول في مسار مفاوضات السلام مع أوكرانيا

09:17 GMT 25.09.2025 (تم التحديث: 09:30 GMT 25.09.2025)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا لا تزال منفتحة على الدخول في مسار مفاوضات السلام مع أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لا تزال روسيا منفتحة على محادثات السلام". وأكد أن الخطاب الأمريكي لا يتعارض مع رغبتها المعلنة في حل النزاع في أوكرانيا.
وأضاف بيسكوف: "لا، لا يتعارض. نرى خطابًا مختلفًا صادرًا عن واشنطن. في الوقت الحالي، نفترض أن واشنطن تحافظ على إرادتها السياسية، وأن الرئيس ترامب يحافظ على إرادته السياسية لمواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية في أوكرانيا".
مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن لن تنشر قوات في الصراع الأوكراني
أمس, 13:13 GMT
وأشار بيسكوف إلى أن واشنطن تحافظ على إرادتها السياسية للتوصل إلى حل سلمي للوضع في أوكرانيا.
وتابع بيسكوف: "نفترض أن واشنطن تحافظ على إرادتها السياسية، وأن الرئيس ترامب يحافظ على إرادته السياسية لمواصلة جهوده للتوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا".
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الخارجية الأمريكي: الصراع الأوكراني سينتهي على طاولة المفاوضات
23 سبتمبر, 21:18 GMT
وصرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتدخل مباشرة في الصراع الأوكراني، ولن تنشر قواتها تحت أي ظرف من الظروف في الصراع الدائر في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأن الصراع في أوكرانيا لن يحسم عسكريا، بل سينتهي عبر المفاوضات.
ترامب يتحدث عن قدرة كييف على "استعادة الأراضي" بمساعدة الاتحاد الأوروبي
ترامب: روسيا تملك قوة عسكرية ضخمة
