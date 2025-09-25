https://sarabic.ae/20250925/الكرملين-روسيا-لا-تزال-منفتحة-على-الدخول-في-مسار-مفاوضات-السلام-مع-أوكرانيا-----1105238936.html

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا لا تزال منفتحة على الدخول في مسار مفاوضات السلام مع أوكرانيا. 25.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف للصحفيين: "لا تزال روسيا منفتحة على محادثات السلام". وأكد أن الخطاب الأمريكي لا يتعارض مع رغبتها المعلنة في حل النزاع في أوكرانيا.وأضاف بيسكوف: "لا، لا يتعارض. نرى خطابًا مختلفًا صادرًا عن واشنطن. في الوقت الحالي، نفترض أن واشنطن تحافظ على إرادتها السياسية، وأن الرئيس ترامب يحافظ على إرادته السياسية لمواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية في أوكرانيا".وتابع بيسكوف: "نفترض أن واشنطن تحافظ على إرادتها السياسية، وأن الرئيس ترامب يحافظ على إرادته السياسية لمواصلة جهوده للتوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا".وصرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتدخل مباشرة في الصراع الأوكراني، ولن تنشر قواتها تحت أي ظرف من الظروف في الصراع الدائر في أوكرانيا.وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأن الصراع في أوكرانيا لن يحسم عسكريا، بل سينتهي عبر المفاوضات.ترامب يتحدث عن قدرة كييف على "استعادة الأراضي" بمساعدة الاتحاد الأوروبيترامب: روسيا تملك قوة عسكرية ضخمة

