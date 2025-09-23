https://sarabic.ae/20250923/ترامب-يتحدث-عن-قدرة-كييف-على-استعادة-الأراضي-بمساعدة-الاتحاد-الأوروبي-1105186938.html
ترامب يتحدث عن قدرة كييف على "استعادة الأراضي" بمساعدة الاتحاد الأوروبي
ترامب يتحدث عن قدرة كييف على "استعادة الأراضي" بمساعدة الاتحاد الأوروبي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه وبدعم من الاتحاد الأوروبي، تستطيع أوكرانيا "استعادة كامل أراضيها"، وفق وصفه.
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أعتقد أن أوكرانيا، بدعم من أوروبا، تستطيع استعادة كامل أراضيها الأصلية. مع الوقت والصبر والدعم المالي من أوروبا، وخاصة من حلف الناتو، فإن استعادة الحدود الأصلية التي انطلقت منها هذه الحرب أمر ممكن جداً".وأوضح ترامب بأن علاقته الجيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم تصنع فارقًا فيما يتعلق بتسوية الصراع في أوكرانيا، بخلاف ما كان يتوقع، مبديًا أسفه لذلك.وقال ترامب خلال اجتماع مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "خيبة أملي الكبرى هي الوضع المتعلق بروسيا وأوكرانيا. لقد اعتقدت أن هذا الصراع سيكون الأسهل في تسويته بسبب علاقتي الجيدة مع بوتين، ولكن للأسف هذه العلاقة لم تصنع أي فارق".وقال خلال اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "تتمتع روسيا بقوة عسكرية هائلة. ظنّ الكثيرون أن الصراع سينتهي بسرعة".
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه وبدعم من الاتحاد الأوروبي، تستطيع أوكرانيا "استعادة كامل أراضيها"، وفق وصفه.
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أعتقد أن أوكرانيا، بدعم من أوروبا، تستطيع استعادة كامل أراضيها الأصلية. مع الوقت والصبر والدعم المالي من أوروبا، وخاصة من حلف الناتو، فإن استعادة الحدود الأصلية التي انطلقت منها هذه الحرب أمر ممكن جداً".
وأضاف: "أوكرانيا قد تستطيع استعادة أراضيها في شكلها الأصلي. ومن يدري؟ ربما تمضي إلى ما هو أبعد من ذلك"، حسب تعبيره.
وأوضح ترامب بأن علاقته الجيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم تصنع فارقًا فيما يتعلق بتسوية الصراع في أوكرانيا، بخلاف ما كان يتوقع، مبديًا أسفه لذلك.
وقال ترامب خلال اجتماع مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "خيبة أملي الكبرى هي الوضع المتعلق بروسيا وأوكرانيا. لقد اعتقدت أن هذا الصراع سيكون الأسهل في تسويته بسبب علاقتي الجيدة مع بوتين، ولكن للأسف هذه العلاقة لم تصنع أي فارق".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن روسيا تملك قوة عسكرية ضخمة، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن ضمانات أمنية لأوكرانيا.
وقال خلال اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "تتمتع روسيا بقوة عسكرية هائلة. ظنّ الكثيرون أن الصراع سينتهي بسرعة".