ترامب يتحدث عن قدرة كييف على "استعادة الأراضي" بمساعدة الاتحاد الأوروبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظهور تحالفات عربية إسلامية بعد ضرب الدوحة لردع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: بعد موجة الاعترافات الدولية الجديدة بفلسطين نتنياهو يفكر بإعلان ضم مناطق في الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250923/ترامب-يتحدث-عن-قدرة-كييف-على-استعادة-الأراضي-بمساعدة-الاتحاد-الأوروبي-1105186938.html
ترامب يتحدث عن قدرة كييف على "استعادة الأراضي" بمساعدة الاتحاد الأوروبي
ترامب يتحدث عن قدرة كييف على "استعادة الأراضي" بمساعدة الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه وبدعم من الاتحاد الأوروبي، تستطيع أوكرانيا "استعادة كامل أراضيها"، وفق وصفه. 23.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-23T20:08+0000
2025-09-23T20:08+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105186781_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_769df75f2060e0ac65352769ab61607e.jpg
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أعتقد أن أوكرانيا، بدعم من أوروبا، تستطيع استعادة كامل أراضيها الأصلية. مع الوقت والصبر والدعم المالي من أوروبا، وخاصة من حلف الناتو، فإن استعادة الحدود الأصلية التي انطلقت منها هذه الحرب أمر ممكن جداً".وأوضح ترامب بأن علاقته الجيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم تصنع فارقًا فيما يتعلق بتسوية الصراع في أوكرانيا، بخلاف ما كان يتوقع، مبديًا أسفه لذلك.وقال ترامب خلال اجتماع مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "خيبة أملي الكبرى هي الوضع المتعلق بروسيا وأوكرانيا. لقد اعتقدت أن هذا الصراع سيكون الأسهل في تسويته بسبب علاقتي الجيدة مع بوتين، ولكن للأسف هذه العلاقة لم تصنع أي فارق".وقال خلال اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "تتمتع روسيا بقوة عسكرية هائلة. ظنّ الكثيرون أن الصراع سينتهي بسرعة".ترامب: روسيا تملك قوة عسكرية ضخمةترامب مهاجما الأمم المتحدة ومبناها: كلمات فارغة ولا ترقى للمستوى المطلوب
https://sarabic.ae/20250923/ترامب-روسيا-تملك-قوة-عسكرية-ضخمة-1105184861.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105186781_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_3506f690ec43198e887855d28444c6f8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب يتحدث عن قدرة كييف على "استعادة الأراضي" بمساعدة الاتحاد الأوروبي

20:08 GMT 23.09.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه وبدعم من الاتحاد الأوروبي، تستطيع أوكرانيا "استعادة كامل أراضيها"، وفق وصفه.
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أعتقد أن أوكرانيا، بدعم من أوروبا، تستطيع استعادة كامل أراضيها الأصلية. مع الوقت والصبر والدعم المالي من أوروبا، وخاصة من حلف الناتو، فإن استعادة الحدود الأصلية التي انطلقت منها هذه الحرب أمر ممكن جداً".

وأضاف: "أوكرانيا قد تستطيع استعادة أراضيها في شكلها الأصلي. ومن يدري؟ ربما تمضي إلى ما هو أبعد من ذلك"، حسب تعبيره.

وأوضح ترامب بأن علاقته الجيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم تصنع فارقًا فيما يتعلق بتسوية الصراع في أوكرانيا، بخلاف ما كان يتوقع، مبديًا أسفه لذلك.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
ترامب: روسيا تملك قوة عسكرية ضخمة
19:26 GMT
وقال ترامب خلال اجتماع مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "خيبة أملي الكبرى هي الوضع المتعلق بروسيا وأوكرانيا. لقد اعتقدت أن هذا الصراع سيكون الأسهل في تسويته بسبب علاقتي الجيدة مع بوتين، ولكن للأسف هذه العلاقة لم تصنع أي فارق".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن روسيا تملك قوة عسكرية ضخمة، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن ضمانات أمنية لأوكرانيا.

وقال خلال اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "تتمتع روسيا بقوة عسكرية هائلة. ظنّ الكثيرون أن الصراع سينتهي بسرعة".
ترامب: روسيا تملك قوة عسكرية ضخمة
ترامب مهاجما الأمم المتحدة ومبناها: كلمات فارغة ولا ترقى للمستوى المطلوب
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала