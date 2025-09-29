https://sarabic.ae/20250929/الكرملين-عملية-التسوية-الأوكرانية-متوقفة-حاليا-بسبب-عدم-رغبة-كييف-في-مواصلة-الحوار--عاجل-1105407711.html

الكرملين: عملية التسوية الأوكرانية متوقفة حاليا بسبب عدم رغبة كييف في مواصلة الحوار- عاجل

أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الاثنين، بأن عملية التسوية الأوكرانية متوقفة حاليا بسبب عدم رغبة نظام كييف في مواصلة الحوار. 29.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف للصحفيين: "كما تعلمون، خلال اجتماع الوفود الأخير في إسطنبول، وضعت مقترحات لتشكيل مجموعات عمل لمناقشة جميع السبل في المجالات الرئيسية".وعلّق بيسكوف على إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، بأنه لا يوجد حل سحري قادر على تغيير الوضع في جبهات القتال في كييف حاليًا. وشدد على أن توريد الولايات المتحدة صواريخ "توماهوك" إلى كييف أمر "بالغ الخطورة".وقال: "لا يوجد حل سحري قادر على تبرير الوضع في جبهات القتال حاليًا. لا يوجد سلاح سحري لنظام كييف. وسواءً أكانت صواريخ "توماهوك" أو غيرها من الصواريخ، فلن تتمكن من تغيير الوضع"، مشيرا إلى أن الخبراء العسكريين الروس يراقبون هذا الأمر عن كثب.وفي وقت سابق، صرّح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، بأن إدارة ترامب تناقش إمكانية توريد صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا، لكن القرار النهائي يبقى بيد الرئيس الأمريكي. بدوره، أفاد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، كيث كيلوج، بأن الإدارة لم تتخذ قرارًا بعد بشأن إمكانية نقل الصواريخ إلى كييف.الكرملين: لا توجد أي إشارات من كييف حتى الآن بشأن استئناف المفاوضاتالناتو: عضوية أوكرانيا في الحلف غير محتملة في الوقت الحالي

