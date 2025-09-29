الكرملين: عملية التسوية الأوكرانية متوقفة حاليا بسبب عدم رغبة كييف في مواصلة الحوار- عاجل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
لافروف يشدد على ضمان أمن روسيا كأساس لمناقشة ضمانات أوكرانيا.. والسيسي يرفض المراهنة بحياة المصريين
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250929/الكرملين-عملية-التسوية-الأوكرانية-متوقفة-حاليا-بسبب-عدم-رغبة-كييف-في-مواصلة-الحوار--عاجل-1105407711.html
الكرملين: عملية التسوية الأوكرانية متوقفة حاليا بسبب عدم رغبة كييف في مواصلة الحوار- عاجل
الكرملين: عملية التسوية الأوكرانية متوقفة حاليا بسبب عدم رغبة كييف في مواصلة الحوار- عاجل
سبوتنيك عربي
أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الاثنين، بأن عملية التسوية الأوكرانية متوقفة حاليا بسبب عدم رغبة نظام كييف في مواصلة الحوار. 29.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-29T09:25+0000
2025-09-29T09:59+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الكرملين
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/02/1059370748_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d6282d598e6f5680c476fbbcec701334.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "كما تعلمون، خلال اجتماع الوفود الأخير في إسطنبول، وضعت مقترحات لتشكيل مجموعات عمل لمناقشة جميع السبل في المجالات الرئيسية".وعلّق بيسكوف على إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، بأنه لا يوجد حل سحري قادر على تغيير الوضع في جبهات القتال في كييف حاليًا. وشدد على أن توريد الولايات المتحدة صواريخ "توماهوك" إلى كييف أمر "بالغ الخطورة".وقال: "لا يوجد حل سحري قادر على تبرير الوضع في جبهات القتال حاليًا. لا يوجد سلاح سحري لنظام كييف. وسواءً أكانت صواريخ "توماهوك" أو غيرها من الصواريخ، فلن تتمكن من تغيير الوضع"، مشيرا إلى أن الخبراء العسكريين الروس يراقبون هذا الأمر عن كثب.وفي وقت سابق، صرّح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، بأن إدارة ترامب تناقش إمكانية توريد صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا، لكن القرار النهائي يبقى بيد الرئيس الأمريكي. بدوره، أفاد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، كيث كيلوج، بأن الإدارة لم تتخذ قرارًا بعد بشأن إمكانية نقل الصواريخ إلى كييف.الكرملين: لا توجد أي إشارات من كييف حتى الآن بشأن استئناف المفاوضاتالناتو: عضوية أوكرانيا في الحلف غير محتملة في الوقت الحالي
https://sarabic.ae/20250926/الكرملين-موقف-أوكرانيا-التفاوضي-وعلى-الجبهة-يتدهور-يوما-بعد-يوم--1105291651.html
https://sarabic.ae/20250925/الكرملين-روسيا-لا-تزال-منفتحة-على-الدخول-في-مسار-مفاوضات-السلام-مع-أوكرانيا-----1105238936.html
https://sarabic.ae/20250928/فانس-واشنطن-ملتزمة-بتحقيق-السلام-في-أوكرانيا-1105373365.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/02/1059370748_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5bae7120c9401abaef3604b19892615d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الكرملين, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الكرملين, العالم

الكرملين: عملية التسوية الأوكرانية متوقفة حاليا بسبب عدم رغبة كييف في مواصلة الحوار- عاجل

09:25 GMT 29.09.2025 (تم التحديث: 09:59 GMT 29.09.2025)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الاثنين، بأن عملية التسوية الأوكرانية متوقفة حاليا بسبب عدم رغبة نظام كييف في مواصلة الحوار.
وقال بيسكوف للصحفيين: "كما تعلمون، خلال اجتماع الوفود الأخير في إسطنبول، وضعت مقترحات لتشكيل مجموعات عمل لمناقشة جميع السبل في المجالات الرئيسية".
وأضاف بيسكوف: "الآن هناك توقف. يعود هذا التوقف أساسًا إلى إحجام نظام كييف عن مواصلة هذا الحوار".
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: موقف أوكرانيا التفاوضي يتدهور يوما بعد يوم
26 سبتمبر, 10:58 GMT
وعلّق بيسكوف على إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، بأنه لا يوجد حل سحري قادر على تغيير الوضع في جبهات القتال في كييف حاليًا. وشدد على أن توريد الولايات المتحدة صواريخ "توماهوك" إلى كييف أمر "بالغ الخطورة".
وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين استمع إلى تصريحات من نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، كيث كيلوج، بشأن إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
الكرملين: روسيا لا تزال منفتحة على الدخول في مسار مفاوضات السلام مع أوكرانيا
25 سبتمبر, 09:17 GMT
وقال: "لا يوجد حل سحري قادر على تبرير الوضع في جبهات القتال حاليًا. لا يوجد سلاح سحري لنظام كييف. وسواءً أكانت صواريخ "توماهوك" أو غيرها من الصواريخ، فلن تتمكن من تغيير الوضع"، مشيرا إلى أن الخبراء العسكريين الروس يراقبون هذا الأمر عن كثب.

وأوضح بيسكوف: "السؤال، كما كان سابقًا، هو: من يستطيع إطلاق هذه الصواريخ، حتى لو ظهرت على أراضي نظام كييف؟ هل يمكن للأوكرانيين فقط إطلاقها، أم ينبغي للجيش الأمريكي القيام بذلك؟ من يحدد أهداف هذه الصواريخ؟ هل هو الجانب الأمريكي أم الأوكرانيون أنفسهم؟ بالطبع، لقد سمعنا هذه التصريحات، وهي خطيرة للغاية. نحن ندرسها".

جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فانس: واشنطن ملتزمة بتحقيق السلام في أوكرانيا
أمس, 15:06 GMT

وتابع: "دعونا أولاً نحدد موقفنا ونفهم التهديدات المحتملة. سنفهم في النهاية من سيشارك في هذه العملية. وبعد ذلك يمكننا تحديد ردنا".

وفي وقت سابق، صرّح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، بأن إدارة ترامب تناقش إمكانية توريد صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا، لكن القرار النهائي يبقى بيد الرئيس الأمريكي. بدوره، أفاد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، كيث كيلوج، بأن الإدارة لم تتخذ قرارًا بعد بشأن إمكانية نقل الصواريخ إلى كييف.
الكرملين: لا توجد أي إشارات من كييف حتى الآن بشأن استئناف المفاوضات
الناتو: عضوية أوكرانيا في الحلف غير محتملة في الوقت الحالي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала