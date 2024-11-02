https://sarabic.ae/20241102/مستشار-سابق-لدى-البنتاغون-زيلينسكي-يسعى-للموت-بطلبه--صواريخ-توماهوك-الأمريكية-1094408097.html
مستشار سابق لدى البنتاغون: زيلينسكي يسعى للموت بطلبه صواريخ "توماهوك" الأمريكية
مستشار سابق لدى البنتاغون: زيلينسكي يسعى للموت بطلبه صواريخ "توماهوك" الأمريكية
سبوتنيك عربي
أكد المستشار السابق لدى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، دوغلاس ماكغريغور، أن طلب فلاديمير زيلينسكي توريد صواريخ "توماهوك" الأمريكية مستحيل تمامًا ويرتبط... 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T05:58+0000
2024-11-02T05:58+0000
2024-11-02T05:58+0000
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وقال ماكغريغورفي مقابلة على قناة "دانييل ديفيس / ديب دايف": "من الواضح أن زيلينسكي... يريد الموت لنفسه ولبلده، لأن هذا هو بالضبط ما ينتظرهم".وأشار إلى أن القيادة الأمريكية تدرك جيدا مخاطر المواجهة المباشرة مع روسيا.وأضاف: "هذا الرجل إما متوهم أو مجرد ممثل بارع.... ومن غير المحتمل أن يكون هناك، كما يعتقد، مجانين يجلسون في واشنطن - بل إنهم تجمعوا، بالأحرى، في كييف".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن البند الوارد في خطة زيلينسكي المزعومة "للنصر" لحزمة "الردع غير النووي"، والتي لم يقدمها علنًا، يشير ضمنًا إلى طلب نقل صواريخ "توماهوك" البعيدة المدى إلى أوكرانيا.وفي الوقت ذاته، وصف المسؤولون الأمريكيون هذا الطلب بأنه "مستحيل على الإطلاق". بدوره، شعر زيلينسكي بالغضب من ظهور معلومات في وسائل الإعلام مفادها أنه طلب من البيت الأبيض نقل الصواريخ إلى أوكرانيا، متهما الغرب بأنه "لا يوجد شيء سري بين الشركاء".صحفية أوكرانية: مئات الآلاف من الناس لقوا حتفهم بسبب زيلينسكيصحفي: زيلينسكي يحاول صرف الانتباه بأكاذيب حول جنود كوريا الديمقراطية
https://sarabic.ae/20241101/خبير-زيلينسكي-مهرج-زرعته-أمريكا-ليكون-خنجرا-في-الخاصرة-الروسية-1094386510.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
مستشار سابق لدى البنتاغون: زيلينسكي يسعى للموت بطلبه صواريخ "توماهوك" الأمريكية
أكد المستشار السابق لدى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، دوغلاس ماكغريغور، أن طلب فلاديمير زيلينسكي توريد صواريخ "توماهوك" الأمريكية مستحيل تمامًا ويرتبط بأوهامه المجنونة حول النخبة الأمريكية.
وقال ماكغريغورفي مقابلة على قناة "دانييل ديفيس / ديب دايف": "من الواضح أن زيلينسكي... يريد الموت لنفسه ولبلده، لأن هذا هو بالضبط ما ينتظرهم".
ووفقا لماكغريغور، فإن "واشنطن لن ترغب في التعامل مع العواقب الخطيرة لمثل هذه التسليمات فقط بناء على نزوة رئيس نظام كييف".
وأشار إلى أن القيادة الأمريكية تدرك جيدا مخاطر المواجهة المباشرة مع روسيا.
وأضاف: "هذا الرجل إما متوهم أو مجرد ممثل بارع.... ومن غير المحتمل أن يكون هناك، كما يعتقد، مجانين يجلسون في واشنطن - بل إنهم تجمعوا، بالأحرى، في كييف".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن البند الوارد في خطة زيلينسكي المزعومة "للنصر" لحزمة "الردع غير النووي"، والتي لم يقدمها علنًا، يشير ضمنًا إلى طلب نقل صواريخ "توماهوك" البعيدة المدى إلى أوكرانيا.
وفي الوقت ذاته، وصف المسؤولون الأمريكيون هذا الطلب بأنه "مستحيل على الإطلاق". بدوره، شعر زيلينسكي بالغضب من ظهور معلومات في وسائل الإعلام مفادها أنه طلب من البيت الأبيض نقل الصواريخ إلى أوكرانيا، متهما الغرب بأنه "لا يوجد شيء سري بين الشركاء".