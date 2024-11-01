https://sarabic.ae/20241101/صحفي-زيلينسكي-يحاول-صرف-الانتباه-بأكاذيب-حول-جنود-كوريا-الديمقراطية-1094374909.html

صحفي: زيلينسكي يحاول صرف الانتباه بأكاذيب حول جنود كوريا الديمقراطية

صحفي: زيلينسكي يحاول صرف الانتباه بأكاذيب حول جنود كوريا الديمقراطية

سبوتنيك عربي

أفاد الصحفي القبرصي، أليكس كريستوفورو، أن فلاديمير زيلينسكي يحاول صرف انتباه الرأي العام عن المشكلات الحقيقية في أوكرانيا، بخلق رواية خيالية عن "قوات كوريا... 01.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-01T06:42+0000

2024-11-01T06:42+0000

2024-11-01T06:42+0000

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

كوريا الشمالية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094310180_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4471914bdf8f83c852e34285f3ea1cad.jpg

وكتب الصحفي على منصة "إكس": "تحويل الانتباه إلى موضوع قوات كوريا الديمقراطية في روسيا يبدو مثيرًا للشفقة وقاسيًا. فالقوات الأوكرانية تتعرض للهزيمة في دونباس. يحاول زيلينسكي حشد 160,000 شخص آخر".وتابع كريستوفورو: "أرواح ثمينة أهدرت، وحلف شمال الأطلسي هُزم، ومخزونات الجيش فارغة، وخطوط أنابيب الغاز تفجرت، واقتصادات الاتحاد الأوروبي تهشمت".وفي وقت سابق، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن الدول الغربية "تسعى لتبرير الحضور العسكري للناتو" في أوكرانيا من خلال دعوتها لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن مزاعم وجود قوات لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في روسيا.وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نرى في المسرحية التي أقيمت أمامنا اليوم هدفاً واحداً، وهو تبرير قرار إرسال قوات الناتو لدعم نظام الديكتاتور الذي انتهت صلاحياته في كييف".وعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي عقب قمة بريكس في قازان، على "صور الأقمار الصناعية" التي نشرتها سيئول، والتي يُزعم أنها تشير إلى وجود أفراد عسكريين من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في روسيا. ووصف الرئيس الروسي صور الأقمار الصناعية بأنها "أمر خطير"، لكنه أشار إلى أن قوات الناتو شاركت منذ فترة طويلة بشكل مباشر في الصراع الأوكراني. وأشار بوتين إلى أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبيونغ يانغ تتضمن بنداً بشأن الدفاع المشترك.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا على "خطة زيلينسكي"، إن هذه ليست خطة، بل مجموعة من الشعارات غير المتماسكة. ووفقا لها، فإن هذه الخطة لا تؤدي إلا إلى دفع الناتو إلى صراع مباشر مع روسيا.موسكو: التعاون العسكري بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لا ينتهك القانون الدوليخبير لـ"سبوتنيك": استعراض روسيا لقوتها هو لتبريد الروؤس الحاميةبعد تصريح بوتين.. متى تستخدم روسيا أسلحتها النووية وماذا تملك؟

https://sarabic.ae/20241031/روسيا-مسرحية-وجود-قوات-لبيونغ-يانغ-بموسكو-محاولة-لتبرير-التواجد-العسكري-للناتو-في-كييف-1094338869.html

كوريا الشمالية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, كوريا الشمالية