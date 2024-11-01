https://sarabic.ae/20241101/صحفي-زيلينسكي-يحاول-صرف-الانتباه-بأكاذيب-حول-جنود-كوريا-الديمقراطية-1094374909.html
صحفي: زيلينسكي يحاول صرف الانتباه بأكاذيب حول جنود كوريا الديمقراطية
صحفي: زيلينسكي يحاول صرف الانتباه بأكاذيب حول جنود كوريا الديمقراطية
سبوتنيك عربي
أفاد الصحفي القبرصي، أليكس كريستوفورو، أن فلاديمير زيلينسكي يحاول صرف انتباه الرأي العام عن المشكلات الحقيقية في أوكرانيا، بخلق رواية خيالية عن "قوات كوريا... 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T06:42+0000
2024-11-01T06:42+0000
2024-11-01T06:42+0000
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وكتب الصحفي على منصة "إكس": "تحويل الانتباه إلى موضوع قوات كوريا الديمقراطية في روسيا يبدو مثيرًا للشفقة وقاسيًا. فالقوات الأوكرانية تتعرض للهزيمة في دونباس. يحاول زيلينسكي حشد 160,000 شخص آخر".وتابع كريستوفورو: "أرواح ثمينة أهدرت، وحلف شمال الأطلسي هُزم، ومخزونات الجيش فارغة، وخطوط أنابيب الغاز تفجرت، واقتصادات الاتحاد الأوروبي تهشمت".وفي وقت سابق، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن الدول الغربية "تسعى لتبرير الحضور العسكري للناتو" في أوكرانيا من خلال دعوتها لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن مزاعم وجود قوات لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في روسيا.وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نرى في المسرحية التي أقيمت أمامنا اليوم هدفاً واحداً، وهو تبرير قرار إرسال قوات الناتو لدعم نظام الديكتاتور الذي انتهت صلاحياته في كييف".وعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي عقب قمة بريكس في قازان، على "صور الأقمار الصناعية" التي نشرتها سيئول، والتي يُزعم أنها تشير إلى وجود أفراد عسكريين من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في روسيا. ووصف الرئيس الروسي صور الأقمار الصناعية بأنها "أمر خطير"، لكنه أشار إلى أن قوات الناتو شاركت منذ فترة طويلة بشكل مباشر في الصراع الأوكراني. وأشار بوتين إلى أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبيونغ يانغ تتضمن بنداً بشأن الدفاع المشترك.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا على "خطة زيلينسكي"، إن هذه ليست خطة، بل مجموعة من الشعارات غير المتماسكة. ووفقا لها، فإن هذه الخطة لا تؤدي إلا إلى دفع الناتو إلى صراع مباشر مع روسيا.موسكو: التعاون العسكري بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لا ينتهك القانون الدوليخبير لـ"سبوتنيك": استعراض روسيا لقوتها هو لتبريد الروؤس الحاميةبعد تصريح بوتين.. متى تستخدم روسيا أسلحتها النووية وماذا تملك؟
https://sarabic.ae/20241031/روسيا-مسرحية-وجود-قوات-لبيونغ-يانغ-بموسكو-محاولة-لتبرير-التواجد-العسكري-للناتو-في-كييف-1094338869.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, كوريا الشمالية
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, كوريا الشمالية
صحفي: زيلينسكي يحاول صرف الانتباه بأكاذيب حول جنود كوريا الديمقراطية
أفاد الصحفي القبرصي، أليكس كريستوفورو، أن فلاديمير زيلينسكي يحاول صرف انتباه الرأي العام عن المشكلات الحقيقية في أوكرانيا، بخلق رواية خيالية عن "قوات كوريا الديمقراطية الشعبية في روسيا".
وكتب الصحفي على منصة "إكس": "تحويل الانتباه إلى موضوع قوات كوريا الديمقراطية في روسيا يبدو مثيرًا للشفقة وقاسيًا. فالقوات الأوكرانية تتعرض للهزيمة في دونباس. يحاول زيلينسكي حشد 160,000 شخص آخر".
وأضاف: "كانت كورسك كارثة وفخًا لأوكرانيا. ولهذا السبب توصل كتاب السيناريو إلى قصة الجنود الكوريين"، مشيرا إلى "صرف انتباه الناس عن مئات المليارات من الدولارات غير المدققة المرسلة إلى أوكرانيا وخط المواجهة المنهار في دونباس".
وتابع كريستوفورو: "أرواح ثمينة أهدرت، وحلف شمال الأطلسي هُزم، ومخزونات الجيش فارغة، وخطوط أنابيب الغاز تفجرت، واقتصادات الاتحاد الأوروبي تهشمت".
ووفقا له فإن "بوتين أقوى من أي وقت مضى... مشروع أوكرانيا كان خطأً تاريخيًا هائلاً في السياسة الخارجية للغرب"، موضحا أن "أوكرانيا لن تنضم أبدًا إلى حلف شمال الأطلسي ولن تحصل أبدًا على أسلحة نووية. لذا ركزوا على "الكوريين في كورسك".
وفي وقت سابق، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن الدول الغربية "تسعى لتبرير الحضور العسكري للناتو" في أوكرانيا من خلال دعوتها لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن مزاعم وجود قوات لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في روسيا.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نرى في المسرحية التي أقيمت أمامنا اليوم هدفاً واحداً، وهو تبرير قرار إرسال قوات الناتو لدعم نظام الديكتاتور الذي انتهت صلاحياته في كييف".
وعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي عقب قمة بريكس في قازان، على "صور الأقمار الصناعية" التي نشرتها سيئول، والتي يُزعم أنها تشير إلى وجود أفراد عسكريين من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
في روسيا. ووصف الرئيس الروسي صور الأقمار الصناعية بأنها "أمر خطير"، لكنه أشار إلى أن قوات الناتو شاركت منذ فترة طويلة بشكل مباشر في الصراع الأوكراني. وأشار بوتين إلى أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبيونغ يانغ تتضمن بنداً بشأن الدفاع المشترك.
وسبق أن قدم زيلينسكي ما يسمى "خطة النصر" إلى البرلمان الأوكراني. تتضمن الوثيقة خمس نقاط وثلاث إضافات سرية. على وجه الخصوص، تتضمن النقطة الأولى دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعضوية لاحقة، والثانية - رفع القيود المفروضة على الضربات بأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية، والثالثة - نشر "قوة شاملة غير نووية" في أوكرانيا، مؤكدا أن تنفيذ الخطة "يعتمد على الشركاء".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا على "خطة زيلينسكي"، إن هذه ليست خطة، بل مجموعة من الشعارات غير المتماسكة. ووفقا لها، فإن هذه الخطة لا تؤدي إلا إلى دفع الناتو إلى صراع مباشر مع روسيا.