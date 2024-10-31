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روسيا: مسرحية وجود قوات لبيونغ يانغ بموسكو محاولة لتبرير التواجد العسكري للناتو في كييف
روسيا: مسرحية وجود قوات لبيونغ يانغ بموسكو محاولة لتبرير التواجد العسكري للناتو في كييف
سبوتنيك عربي
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن الدول الغربية "تسعى لتبرير الحضور العسكري للناتو" في أوكرانيا من خلال دعوتها لعقد اجتماع لمجلس... 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T02:09+0000
2024-10-31T02:09+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نرى في المسرحية التي أقيمت أمامنا اليوم هدفاً واحداً، وهو تبرير قرار إرسال قوات الناتو لدعم نظام الديكتاتور الذي انتهت صلاحياته في كييف".وأضاف أن "ظهور جنود وخبراء الناتو على الأراضي التي تسيطر عليها كييف لم يعد من الممكن إخفاؤه.. مهما اخترعوا من الأساطير.. يُقتل الأجانب بالعشرات والمئات كل يوم، ويتم أسرهم، ويظهرون في مقاطع الفيديو بين جنود القوات المسلحة الأوكرانية".ولفت إلى أن "الهستيريا حول موضوع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تزامنت مع توقيع زيلينسكي على مرسوم حول إمكانية خدمة الأجانب في المناصب القيادية في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية".وعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي عقب قمة بريكس في قازان، على "صور الأقمار الصناعية" التي نشرتها سيول، والتي يُزعم أنها تشير إلى وجود أفراد عسكريين من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في روسيا. ووصف الرئيس الروسي صور الأقمار الصناعية بأنها "أمر خطير"، لكنه أشار إلى أن قوات الناتو شاركت منذ فترة طويلة بشكل مباشر في الصراع الأوكراني. وأشار بوتين إلى أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبيونغ يانغ تتضمن بنداً بشأن الدفاع المشترك.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي يوم 30 أكتوبر، إن التعاون الاستراتيجي بين روسيا وكوريا الديمقراطية ليس غير عادي أو استثنائي، على الرغم من محاولات الغرب شيطنته. وأشارت إلى أن أولئك الملتزمين بالتفاعل السلمي مع موسكو ليس هناك ما يدعوهم للقلق على الإطلاق.
https://sarabic.ae/20241030/موسكو-التعاون-العسكري-بين-روسيا-وكوريا-الشمالية-لا-ينتهك-القانون-الدولي-1094337728.html
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روسيا, كوريا الشمالية, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, كوريا الشمالية, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن

روسيا: مسرحية وجود قوات لبيونغ يانغ بموسكو محاولة لتبرير التواجد العسكري للناتو في كييف

02:09 GMT 31.10.2024
© Sputnik . Нэнси Сисель / الانتقال إلى بنك الصورسفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
© Sputnik . Нэнси Сисель
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أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن الدول الغربية "تسعى لتبرير الحضور العسكري للناتو" في أوكرانيا من خلال دعوتها لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن مزاعم وجود قوات كورية شمالية في روسيا.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نرى في المسرحية التي أقيمت أمامنا اليوم هدفاً واحداً، وهو تبرير قرار إرسال قوات الناتو لدعم نظام الديكتاتور الذي انتهت صلاحياته في كييف".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون (يمين) خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
موسكو: التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية لا ينتهك القانون الدولي
أمس, 22:01 GMT
وأضاف أن "ظهور جنود وخبراء الناتو على الأراضي التي تسيطر عليها كييف لم يعد من الممكن إخفاؤه.. مهما اخترعوا من الأساطير.. يُقتل الأجانب بالعشرات والمئات كل يوم، ويتم أسرهم، ويظهرون في مقاطع الفيديو بين جنود القوات المسلحة الأوكرانية".
ولفت إلى أن "الهستيريا حول موضوع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تزامنت مع توقيع زيلينسكي على مرسوم حول إمكانية خدمة الأجانب في المناصب القيادية في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية".
وعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي عقب قمة بريكس في قازان، على "صور الأقمار الصناعية" التي نشرتها سيول، والتي يُزعم أنها تشير إلى وجود أفراد عسكريين من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في روسيا. ووصف الرئيس الروسي صور الأقمار الصناعية بأنها "أمر خطير"، لكنه أشار إلى أن قوات الناتو شاركت منذ فترة طويلة بشكل مباشر في الصراع الأوكراني. وأشار بوتين إلى أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبيونغ يانغ تتضمن بنداً بشأن الدفاع المشترك.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي يوم 30 أكتوبر، إن التعاون الاستراتيجي بين روسيا وكوريا الديمقراطية ليس غير عادي أو استثنائي، على الرغم من محاولات الغرب شيطنته. وأشارت إلى أن أولئك الملتزمين بالتفاعل السلمي مع موسكو ليس هناك ما يدعوهم للقلق على الإطلاق.
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