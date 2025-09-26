عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الكرملين: موقف أوكرانيا التفاوضي يتدهور يوما بعد يوم
الكرملين: موقف أوكرانيا التفاوضي يتدهور يوما بعد يوم
الكرملين: موقف أوكرانيا التفاوضي يتدهور يوما بعد يوم
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن موقف أوكرانيا التفاوضي يتدهور يومًا بعد يوم. 26.09.2025
2025-09-26T10:58+0000
2025-09-26T11:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وقال بيسكوف للصحفيين: "الوضع في أوكرانيا ومواقفها التفاوضية تتدهور مع كل يوم يمر".وأشار إلى أن زيلينسكي "يطلق تهديداتٍ متكررة ضد روسيا. وهو ما يبدو غير مسؤول تمامًا".وقال : "من الواضح أن زيلينسكي يواصل بذل جهود يائسة لإقناع معيليه المفترضين - ومن المفترض الآن أن هؤلاء المعيلين هم الأوروبيون - بأنه محارب جيد وناجح".وفي وقت سابق، قال زيلينسكي لصحفي من "أكسيوس"، رداً على سؤال ما إذا كان مستعدًا للاعتراف بالحدود الجديدة بحكم الأمر الواقع، بين روسيا وأوكرانيا: "إذا كان هناك وقف لإطلاق النار غدًا... إذا لم تكن لدينا قدرة على استعادة هذه الأراضي، فنحن مستعدون للحديث عن ذلك. نحن مستعدون لاستعادتها في وقت ما في المستقبل بالوسائل الدبلوماسية، وليس بالقوة".وأكد بيسكوف أنّ اتهامات انتهاك الطائرات العسكرية الروسية للمجال الجوي الأوروبي لا أساس لها من الصحة، ولم تقدّم أي أدلة.وبالحديث عن "التيار الشمالي"، قال بيسكوف: "هل لا يزال الاقتصاد الألماني يعاني بسبب تعطل هذا الخط؟ الإجابة واضحة للجميع: نعم، لا يزال يعاني".وقال بيسكوف للصحفيين: "لنقل من تواطأ في هذا الفعل؟ من البديهي أنه لولا علم إدارة بايدن في الولايات المتحدة، لما كان من الممكن قيام أوكرانيا ونظام كييف بمثل هذه الأفعال".وأضاف: "لا نستطيع المشاركة في التحقيقات، مع أننا نرغب بشدة في ذلك. لكن جميع مقترحاتنا (للمشاركة في التحقيقات) رُفضت".إعلام بريطاني: أوكرانيا تواجه نقصا في الجنود وأزمات اقتصادية وسط استمرار الصراعالكرملين ردا على ترامب: روسيا أقرب إلى الدب من النمر ولا وجود لدببة من ورق
10:58 GMT 26.09.2025 (تم التحديث: 11:23 GMT 26.09.2025)
مبنى الكرملين
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن موقف أوكرانيا التفاوضي يتدهور يومًا بعد يوم.
وقال بيسكوف للصحفيين: "الوضع في أوكرانيا ومواقفها التفاوضية تتدهور مع كل يوم يمر".

وصرح بيسكوف، معلقًا على تصريحات زيلينسكي الأخيرة، قائلاً: "هذا يظهر مجددًا أن نظام كييف يفكر في الحرب لا في السلام".

وأشار إلى أن زيلينسكي "يطلق تهديداتٍ متكررة ضد روسيا. وهو ما يبدو غير مسؤول تمامًا".
وقال : "من الواضح أن زيلينسكي يواصل بذل جهود يائسة لإقناع معيليه المفترضين - ومن المفترض الآن أن هؤلاء المعيلين هم الأوروبيون - بأنه محارب جيد وناجح".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: الأراضي التي ينفي زيلينسكي خسارتها لا يحتاجها إلا أعضاء الناتو
أمس, 12:57 GMT
وفي وقت سابق، قال زيلينسكي لصحفي من "أكسيوس"، رداً على سؤال ما إذا كان مستعدًا للاعتراف بالحدود الجديدة بحكم الأمر الواقع، بين روسيا وأوكرانيا: "إذا كان هناك وقف لإطلاق النار غدًا... إذا لم تكن لدينا قدرة على استعادة هذه الأراضي، فنحن مستعدون للحديث عن ذلك. نحن مستعدون لاستعادتها في وقت ما في المستقبل بالوسائل الدبلوماسية، وليس بالقوة".
وأكد بيسكوف أنّ اتهامات انتهاك الطائرات العسكرية الروسية للمجال الجوي الأوروبي لا أساس لها من الصحة، ولم تقدّم أي أدلة.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
إعلام: موقف ترامب الجديد حول أوكرانيا يحرج أوروبا
أمس, 09:40 GMT
وبالحديث عن "التيار الشمالي"، قال بيسكوف: "هل لا يزال الاقتصاد الألماني يعاني بسبب تعطل هذا الخط؟ الإجابة واضحة للجميع: نعم، لا يزال يعاني".

وأشار إلى أن الكرملين يعتقد أنه لم يكن من الممكن تفجير خطي أنابيب غاز "التيار الشمالي" من دون علم إدارة بايدن.

وقال بيسكوف للصحفيين: "لنقل من تواطأ في هذا الفعل؟ من البديهي أنه لولا علم إدارة بايدن في الولايات المتحدة، لما كان من الممكن قيام أوكرانيا ونظام كييف بمثل هذه الأفعال".
وأضاف: "لا نستطيع المشاركة في التحقيقات، مع أننا نرغب بشدة في ذلك. لكن جميع مقترحاتنا (للمشاركة في التحقيقات) رُفضت".
