https://sarabic.ae/20250925/إعلام-موقف-ترامب-الجديد-حول-أوكرانيا-يحرج-أوروبا-1105239783.html

إعلام: موقف ترامب الجديد حول أوكرانيا يحرج أوروبا

إعلام: موقف ترامب الجديد حول أوكرانيا يحرج أوروبا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الأوساط الأوروبية، ونظام كييف، قلقون من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، والتي قد تخفي بطياتها إلقاء حمل الأزمة... 25.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-25T09:40+0000

2025-09-25T09:40+0000

2025-09-25T09:40+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104754527_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_926a2576d5c02072a15f7292c30d7e4e.jpg

وفي العلن، أشاد المسؤولون الأوكرانيون والأوروبيون بالتحول اللفظي لترامب، والذي أعقب اجتماع مع فلاديمير زيلينسكي على انفراد، وكانوا أكثر حذرا، مستشعرين أنه كان يدفع بمسؤولية إنهاء الحرب إليهم.وحذر المسؤولون أيضا من أن وجهة نظر ترامب قد تتغير مرة أخرى، حسبما ذكرته صحيفة "بلومبيرغ".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم أمس الأربعاء، أن الادعاءات بأن أوكرانيا قادرة على استعادة ما خسرته، هي خاطئة؛ لافتًا إلى أن ديناميكيات الوضع على الجبهات تبيّن ذلك بما لا يدع مجالا للشك.وقال بيسكوف للصحفيين: "إن المحاولات بكل الطرق لتشجيع أوكرانيا على مواصلة الأعمال العسكرية، والقول إن أوكرانيا قادرة على استعادة شيء ما، هي من وجهة نظرنا أطروحة خاطئة... الديناميكيات على الجبهات تشهد على ذلك بما لا يدع مجالا للشك".وقال بيسكوف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية، ردا على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف فيه اقتصاد روسيا بأنه "نمر من ورق": "استخدمت عبارة "نمر من ورق" للإشارة إلى اقتصادنا... روسيا بالتأكيد ليست نمرا، ففي النهاية، روسيا مرتبطة أكثر بالدب، ولا وجود لدببة من ورق".الكرملين: أوكرانيا غير قادرة على استعادة شيء... ويجب تسريع إزالة أسباب التوتر مع واشنطن

https://sarabic.ae/20250925/الكرملين-ندعم-مبادرة-ترامب-لإنهاء-تطوير-الأسلحة-البيولوجية--عاجل-1105239212.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب