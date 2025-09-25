https://sarabic.ae/20250925/إعلام-موقف-ترامب-الجديد-حول-أوكرانيا-يحرج-أوروبا-1105239783.html
إعلام: موقف ترامب الجديد حول أوكرانيا يحرج أوروبا
إعلام: موقف ترامب الجديد حول أوكرانيا يحرج أوروبا
أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الأوساط الأوروبية، ونظام كييف، قلقون من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، والتي قد تخفي بطياتها إلقاء حمل الأزمة...
أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الأوساط الأوروبية، ونظام كييف، قلقون من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، والتي قد تخفي بطياتها إلقاء حمل الأزمة الأوكرانية على عاتق أوروبا.
وفي العلن، أشاد المسؤولون الأوكرانيون والأوروبيون بالتحول اللفظي لترامب، والذي أعقب اجتماع مع فلاديمير زيلينسكي على انفراد، وكانوا أكثر حذرا، مستشعرين أنه كان يدفع بمسؤولية إنهاء الحرب إليهم.
وحذر المسؤولون أيضا من أن وجهة نظر ترامب قد تتغير مرة أخرى، حسبما ذكرته صحيفة "بلومبيرغ".
وذكرت الصحيفة أن تأكيده بأن أوكرانيا يمكن أن تستعيد - بدعم من أوروبا-20 % من أراضيها التي فقدتها لروسيا، يتعارض أيضا مع معظم تقييمات استخبارات حلفاء أوكرانيا، التي ترى أن تجميد القتال هو أكثر ما يمكن أن يأملوا فيه في الوقت الحالي.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم أمس الأربعاء، أن الادعاءات بأن أوكرانيا قادرة على استعادة ما خسرته، هي خاطئة؛ لافتًا إلى أن ديناميكيات الوضع على الجبهات تبيّن ذلك بما لا يدع مجالا للشك.
وقال بيسكوف للصحفيين: "إن المحاولات بكل الطرق لتشجيع أوكرانيا على مواصلة الأعمال العسكرية، والقول إن أوكرانيا قادرة على استعادة شيء ما، هي من وجهة نظرنا أطروحة خاطئة... الديناميكيات على الجبهات تشهد على ذلك بما لا يدع مجالا للشك".
وردّ بيسكوف، في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا إن روسيا أقرب إلى الدب من النمر ولا وجود لدببة من ورق.
وقال بيسكوف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية، ردا على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف فيه اقتصاد روسيا بأنه "نمر من ورق": "استخدمت عبارة "نمر من ورق" للإشارة إلى اقتصادنا... روسيا بالتأكيد ليست نمرا، ففي النهاية، روسيا مرتبطة أكثر بالدب، ولا وجود لدببة من ورق".