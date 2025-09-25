https://sarabic.ae/20250925/الكرملين-ندعم-مبادرة-ترامب-لإنهاء-تطوير-الأسلحة-البيولوجية--عاجل-1105239212.html
الكرملين: ندعم مبادرة ترامب لإنهاء تطوير الأسلحة البيولوجية – عاجل
الكرملين: ندعم مبادرة ترامب لإنهاء تطوير الأسلحة البيولوجية – عاجل
سبوتنيك عربي
وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول إنهاء تطوير الأسلحة البيولوجية بـ الرائعة،... 25.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-25T09:23+0000
2025-09-25T09:23+0000
2025-09-25T09:25+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
ترامب
الأسلحة البيولوجية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، إن "المبادرة بحد ذاتها رائعة، وموسكو تدعمها بالطبع".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, ترامب, الأسلحة البيولوجية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, ترامب, الأسلحة البيولوجية
الكرملين: ندعم مبادرة ترامب لإنهاء تطوير الأسلحة البيولوجية – عاجل
09:23 GMT 25.09.2025 (تم التحديث: 09:25 GMT 25.09.2025)
يتبع
وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول إنهاء تطوير الأسلحة البيولوجية بـ الرائعة، مشيرًا إلى أن موسكو تدعمها.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، إن "المبادرة بحد ذاتها رائعة، وموسكو تدعمها بالطبع".