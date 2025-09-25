https://sarabic.ae/20250925/موسكو-الأراضي-التي-ينفي-زيلينسكي-خسارتها-لا-يحتاجها-إلا-أعضاء-الناتو-1105250181.html
موسكو: الأراضي التي ينفي زيلينسكي خسارتها لا يحتاجها إلا أعضاء الناتو
وكتبت زاخاروفا في قناتها على تليغرام: "هذه الأراضي لا يحتاجها سكان أوكرانيا، بل يحتاجها البريطانيون وأعضاء الناتو الآخرون. هم فقط من يحتاجونها، إنهم، مثلما حدث في عام 2022، يفعلون كل شيء لعرقلة عملية السلام".وقال بيسكوف للصحفيين: "لا تزال روسيا منفتحة على محادثات السلام". وأكد أن الخطاب الأمريكي لا يتعارض مع رغبتها المعلنة في حل النزاع في أوكرانيا.وصرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتدخل مباشرة في الصراع الأوكراني، ولن تنشر قواتها تحت أي ظرف من الظروف في الصراع الدائر في أوكرانيا.
موسكو: الأراضي التي ينفي زيلينسكي خسارتها لا يحتاجها إلا أعضاء الناتو
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا ، اليوم الخميس، بأن الأراضي التي ينفي زيلينسكي خسارتها لا يحتاجها شعب أوكرانيا، بل يحتاجها البريطانيون وأعضاء الناتو، الذين يعرقلون عملية السلام منذ عام 2022.
وكتبت زاخاروفا في قناتها على تليغرام: "هذه الأراضي لا يحتاجها سكان أوكرانيا، بل يحتاجها البريطانيون وأعضاء الناتو الآخرون. هم فقط من يحتاجونها، إنهم، مثلما حدث في عام 2022، يفعلون كل شيء لعرقلة عملية السلام".
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا لا تزال منفتحة على الدخول في مسار مفاوضات السلام مع أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لا تزال روسيا منفتحة على محادثات السلام". وأكد أن الخطاب الأمريكي لا يتعارض مع رغبتها المعلنة في حل النزاع في أوكرانيا.
وأضاف بيسكوف: "لا، لا يتعارض. نرى خطابا مختلفا صادرا عن واشنطن. في الوقت الحالي، نفترض أن واشنطن تحافظ على إرادتها السياسية، وأن الرئيس ترامب يحافظ على إرادته السياسية لمواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية في أوكرانيا".
وصرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتدخل مباشرة في الصراع الأوكراني،
ولن تنشر قواتها تحت أي ظرف من الظروف في الصراع الدائر في أوكرانيا.