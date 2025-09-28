https://sarabic.ae/20250928/فانس-واشنطن-ملتزمة-بتحقيق-السلام-في-أوكرانيا-1105373365.html
وقال فانس في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "ما زلنا ملتزمين بالسلام، لكن (رقص) التانغو يحتاج إلى شخصين"، وفق تعبيره.وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أول أمس الجمعة، أن موقف أوكرانيا التفاوضي يتدهور يومًا بعد يوم.وقال بيسكوف للصحفيين: "الوضع في أوكرانيا ومواقفها التفاوضية تتدهور مع كل يوم يمر".وأشار إلى أن زيلينسكي "يطلق تهديداتٍ متكررة ضد روسيا، وهو ما يبدو غير مسؤول تمامًا".وقال: "من الواضح أن زيلينسكي يواصل بذل جهود يائسة لإقناع معيليه المفترضين، ومن المفترض الآن أن هؤلاء المعيلين هم الأوروبيون، بأنه محارب جيد وناجح".
الأخبار
روسيا, العالم
15:06 GMT 28.09.2025 (تم التحديث: 15:12 GMT 28.09.2025)
صرح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الأحد، بأن "الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بتحقيق السلام في أوكرانيا، إلا أن ذلك يتطلب تعاون الطرفين".
وقال فانس في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "ما زلنا ملتزمين بالسلام، لكن (رقص) التانغو يحتاج إلى شخصين"، وفق تعبيره.
وأضاف أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناقش نقل صواريخ "توماهوك" بعيدة المدى إلى أوكرانيا، لكن الرئيس هو صاحب الكلمة الأخيرة.
وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أول أمس الجمعة، أن موقف أوكرانيا التفاوضي يتدهور يومًا بعد يوم.
وقال بيسكوف للصحفيين: "الوضع في أوكرانيا ومواقفها التفاوضية تتدهور مع كل يوم يمر".
وصرح بيسكوف، معلقا على تصريحات زيلينسكي الأخيرة: "هذا يظهر مجددًا أن نظام كييف يفكر في الحرب لا في السلام".
وأشار إلى أن زيلينسكي "يطلق تهديداتٍ متكررة ضد روسيا، وهو ما يبدو غير مسؤول تمامًا".
وقال: "من الواضح أن زيلينسكي يواصل بذل جهود يائسة لإقناع معيليه المفترضين، ومن المفترض الآن أن هؤلاء المعيلين هم الأوروبيون، بأنه محارب جيد وناجح".