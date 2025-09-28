فانس: واشنطن ملتزمة بتحقيق السلام في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
رفض مفترح بتمديد رفع العقوبات على إيران.. ونتنياهو يقول إن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
105 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
لافروف يشدد على ضمان أمن روسيا كأساس لمناقشة ضمانات أوكرانيا.. والسيسي يرفض المراهنة بحياة المصريين
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250928/فانس-واشنطن-ملتزمة-بتحقيق-السلام-في-أوكرانيا-1105373365.html
فانس: واشنطن ملتزمة بتحقيق السلام في أوكرانيا
فانس: واشنطن ملتزمة بتحقيق السلام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الأحد، بأن "الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بتحقيق السلام في أوكرانيا، إلا أن ذلك يتطلب تعاون الطرفين". 28.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-28T15:06+0000
2025-09-28T15:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104867432_0:0:1124:633_1920x0_80_0_0_4448f035082ae6d01e986a734c963fef.jpg
وقال فانس في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "ما زلنا ملتزمين بالسلام، لكن (رقص) التانغو يحتاج إلى شخصين"، وفق تعبيره.وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أول أمس الجمعة، أن موقف أوكرانيا التفاوضي يتدهور يومًا بعد يوم.وقال بيسكوف للصحفيين: "الوضع في أوكرانيا ومواقفها التفاوضية تتدهور مع كل يوم يمر".وأشار إلى أن زيلينسكي "يطلق تهديداتٍ متكررة ضد روسيا، وهو ما يبدو غير مسؤول تمامًا".وقال: "من الواضح أن زيلينسكي يواصل بذل جهود يائسة لإقناع معيليه المفترضين، ومن المفترض الآن أن هؤلاء المعيلين هم الأوروبيون، بأنه محارب جيد وناجح".
https://sarabic.ae/20250928/لوكاشينكو-بشأن-تهديدات-الناتو-بـإسقاط-مقاتلات-روسية-الرد-سيأتي-فورا-1105366415.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104867432_125:0:1124:749_1920x0_80_0_0_ccb2426b1f22da372dda4def5b79d2f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

فانس: واشنطن ملتزمة بتحقيق السلام في أوكرانيا

15:06 GMT 28.09.2025 (تم التحديث: 15:12 GMT 28.09.2025)
© AP Photo / Kin Cheungجي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
© AP Photo / Kin Cheung
تابعنا عبر
صرح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الأحد، بأن "الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بتحقيق السلام في أوكرانيا، إلا أن ذلك يتطلب تعاون الطرفين".
وقال فانس في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "ما زلنا ملتزمين بالسلام، لكن (رقص) التانغو يحتاج إلى شخصين"، وفق تعبيره.

وأضاف أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناقش نقل صواريخ "توماهوك" بعيدة المدى إلى أوكرانيا، لكن الرئيس هو صاحب الكلمة الأخيرة.

16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
لوكاشينكو بشأن تهديدات الناتو بـ"إسقاط مقاتلات روسية": الرد سيأتي فورا
11:46 GMT
وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أول أمس الجمعة، أن موقف أوكرانيا التفاوضي يتدهور يومًا بعد يوم.
وقال بيسكوف للصحفيين: "الوضع في أوكرانيا ومواقفها التفاوضية تتدهور مع كل يوم يمر".

وصرح بيسكوف، معلقا على تصريحات زيلينسكي الأخيرة: "هذا يظهر مجددًا أن نظام كييف يفكر في الحرب لا في السلام".

وأشار إلى أن زيلينسكي "يطلق تهديداتٍ متكررة ضد روسيا، وهو ما يبدو غير مسؤول تمامًا".
وقال: "من الواضح أن زيلينسكي يواصل بذل جهود يائسة لإقناع معيليه المفترضين، ومن المفترض الآن أن هؤلاء المعيلين هم الأوروبيون، بأنه محارب جيد وناجح".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала