لوكاشينكو بشأن تهديدات الناتو بـ"إسقاط مقاتلات روسية": الرد سيأتي فورا

لوكاشينكو بشأن تهديدات الناتو بـ"إسقاط مقاتلات روسية": الرد سيأتي فورا

صرّح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بأنه سيكون هناك رد فوري في حال أقدمت دول الناتو على إسقاط طائرة روسية، معربا عن اعتقاده بأن هذه التهديدات غير... 28.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال لوكاشينكو لصحفي "روسيا 1"، بافيل زاروبين: "كما تعلمون، يُمكنكم ببساطة التحدث وإطلاق أي عمليات احتيال في المجال العام. ولكن عندما يحين الوقت، سترون ما يُسقطونه وكيف".وفي الوقت ذاته، حذر لوكاشينكو من أن مثل هذه الإجراءات ستقابل برد.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد، يوم أمس السبت، في مؤتمر صحفي عقده عقب كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "روسيا لا توجّه صواريخ أو طائرات مسيرة إلى أهداف في دول أوروبا والناتو"، وأن "روسيا لا تهاجم الأهداف المدنية أبدًا".وقال لافروف، متحدثًا عن الطائرات المسيرة في دول الاتحاد الأوروبي: "ليس لدينا ما نخفيه، فنحن لا نهاجم أهدافًا مدنية أبدا".لافروف من الأمم المتحدة: السعي إلى عودة أوكرانيا إلى حدود عام 2022 هو "عمى سياسي"

