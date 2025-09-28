لوكاشينكو بشأن تهديدات الناتو بـ"إسقاط مقاتلات روسية": الرد سيأتي فورا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
رفض مفترح بتمديد رفع العقوبات على إيران.. ونتنياهو يقول إن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
105 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
لافروف يشدد على ضمان أمن روسيا كأساس لمناقشة ضمانات أوكرانيا.. والسيسي يرفض المراهنة بحياة المصريين
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
لوكاشينكو بشأن تهديدات الناتو بـ"إسقاط مقاتلات روسية": الرد سيأتي فورا
روسيا, العالم

لوكاشينكو بشأن تهديدات الناتو بـ"إسقاط مقاتلات روسية": الرد سيأتي فورا

11:46 GMT 28.09.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
صرّح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بأنه سيكون هناك رد فوري في حال أقدمت دول الناتو على إسقاط طائرة روسية، معربا عن اعتقاده بأن هذه التهديدات غير المدروسة ستتلاشى قريبا.
وقال لوكاشينكو لصحفي "روسيا 1"، بافيل زاروبين: "كما تعلمون، يُمكنكم ببساطة التحدث وإطلاق أي عمليات احتيال في المجال العام. ولكن عندما يحين الوقت، سترون ما يُسقطونه وكيف".
ووفقًا للرئيس البيلاروسي، فإن تهديدات دول الناتو بإسقاط الطائرات الروسية غير مدروسة.
وفي الوقت ذاته، حذر لوكاشينكو من أن مثل هذه الإجراءات ستقابل برد.
"حقيقة أنهم قالوا إنهم سيسقطونها؟ حسنًا، فليحاولوا، سيسقطونها. أو سيسقطون شيئًا روسيا فوق كالينينغراد. حسنًا، لا سمح الله، بالطبع، سيتعين علينا القتال بكل ما نملك".
ألكسندر لوكاشينكو
الرئيس البيلاروسي
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
الكرملين: سلطات كييف تدرك أن مواقفها التفاوضية تتدهور لكنها تواصل المراوغة
09:57 GMT
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد، يوم أمس السبت، في مؤتمر صحفي عقده عقب كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "روسيا لا توجّه صواريخ أو طائرات مسيرة إلى أهداف في دول أوروبا والناتو"، وأن "روسيا لا تهاجم الأهداف المدنية أبدًا".
وصرح لافروف خلال المؤتمر الصحفي: "إننا لا نوجّه طائراتنا المسيرة وصواريخنا أبدًا إلى دول أوروبية أو دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو".
وقال لافروف، متحدثًا عن الطائرات المسيرة في دول الاتحاد الأوروبي: "ليس لدينا ما نخفيه، فنحن لا نهاجم أهدافًا مدنية أبدا".
لافروف من الأمم المتحدة: السعي إلى عودة أوكرانيا إلى حدود عام 2022 هو "عمى سياسي"
