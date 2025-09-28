عربي
https://sarabic.ae/20250928/الكرملين-سلطات-كييف-تدرك-أن-مواقفها-التفاوضية-تتدهور-لكنها-تواصل-المراوغة-1105365095.html
الكرملين: سلطات كييف تدرك أن مواقفها التفاوضية تتدهور لكنها تواصل المراوغة
الكرملين: سلطات كييف تدرك أن مواقفها التفاوضية تتدهور لكنها تواصل المراوغة
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن سلطات كييف تدرك أن مواقفها التفاوضية تتدهور، لكنها تواصل المراوغة.
وقال بيسكوف في تصريح لصحفي قناة "روسيا 1"، بافيل زاروبين، اليوم الأحد: "مع مرور كل يوم يتدهور وضع أوكرانيا بلا هوادة، ومع مرور كل يوم يتدهور بلا هوادة موقفها التفاوضي. وهذا ما يجب أن تدركه".وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن زيلينسكي يريد أن يُظهر للأوروبيين أنه "مقاتل شجاع"، غير أن الواقع الميداني يبرهن على عكس ذلك.وقال بيسكوف: "قائدنا الأعلى، الرئيس فلاديمير بوتين، سبق وتحدث عن هذا الموضوع. لذلك من الأفضل حتى عدم الحديث عنه، والجميع يفهم ذلك".وأكد بيسكوف أنه يجب إجبار نظام كييف على اتباع طريق السلام وليس الحرب، وإجبار الأوروبيين على التخلي عن مواقفهم العسكرية.لافروف من الأمم المتحدة: السعي إلى عودة أوكرانيا إلى حدود عام 2022 هو "عمى سياسي"
الكرملين: سلطات كييف تدرك أن مواقفها التفاوضية تتدهور لكنها تواصل المراوغة

09:57 GMT 28.09.2025 (تم التحديث: 10:48 GMT 28.09.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن سلطات كييف تدرك أن مواقفها التفاوضية تتدهور، لكنها تواصل المراوغة.
وقال بيسكوف في تصريح لصحفي قناة "روسيا 1"، بافيل زاروبين، اليوم الأحد: "مع مرور كل يوم يتدهور وضع أوكرانيا بلا هوادة، ومع مرور كل يوم يتدهور بلا هوادة موقفها التفاوضي. وهذا ما يجب أن تدركه".

كما أوضح بيسكوف أن السلطات الأوكرانية تدرك صعوبة موقفها التفاوضي لكنها تراوغ، مؤكدا أن السلطات الأوكرانية لا تسلك طريق البحث عن سبل سلمية للتسوية.

الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
الكرملين: روسيا لا تزال منفتحة على الدخول في مسار مفاوضات السلام مع أوكرانيا
25 سبتمبر, 09:17 GMT
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن زيلينسكي يريد أن يُظهر للأوروبيين أنه "مقاتل شجاع"، غير أن الواقع الميداني يبرهن على عكس ذلك.

وفي رد على سؤال حول حول كيفية رد فعل روسيا إذا حاولت كييف "مهاجمة الكرملين"، قال بيسكوف، إنه من الأفضل عدم التطرق إلى هذا الأمر، والجميع يدرك هذا.

وقال بيسكوف: "قائدنا الأعلى، الرئيس فلاديمير بوتين، سبق وتحدث عن هذا الموضوع. لذلك من الأفضل حتى عدم الحديث عنه، والجميع يفهم ذلك".
وأكد بيسكوف أنه يجب إجبار نظام كييف على اتباع طريق السلام وليس الحرب، وإجبار الأوروبيين على التخلي عن مواقفهم العسكرية.
لافروف من الأمم المتحدة: السعي إلى عودة أوكرانيا إلى حدود عام 2022 هو "عمى سياسي"
