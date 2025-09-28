https://sarabic.ae/20250928/الكرملين-سلطات-كييف-تدرك-أن-مواقفها-التفاوضية-تتدهور-لكنها-تواصل-المراوغة-1105365095.html

الكرملين: سلطات كييف تدرك أن مواقفها التفاوضية تتدهور لكنها تواصل المراوغة

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن سلطات كييف تدرك أن مواقفها التفاوضية تتدهور، لكنها تواصل المراوغة. 28.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف في تصريح لصحفي قناة "روسيا 1"، بافيل زاروبين، اليوم الأحد: "مع مرور كل يوم يتدهور وضع أوكرانيا بلا هوادة، ومع مرور كل يوم يتدهور بلا هوادة موقفها التفاوضي. وهذا ما يجب أن تدركه".وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن زيلينسكي يريد أن يُظهر للأوروبيين أنه "مقاتل شجاع"، غير أن الواقع الميداني يبرهن على عكس ذلك.وقال بيسكوف: "قائدنا الأعلى، الرئيس فلاديمير بوتين، سبق وتحدث عن هذا الموضوع. لذلك من الأفضل حتى عدم الحديث عنه، والجميع يفهم ذلك".وأكد بيسكوف أنه يجب إجبار نظام كييف على اتباع طريق السلام وليس الحرب، وإجبار الأوروبيين على التخلي عن مواقفهم العسكرية.لافروف من الأمم المتحدة: السعي إلى عودة أوكرانيا إلى حدود عام 2022 هو "عمى سياسي"

