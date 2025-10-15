عربي
موسكو: روسيا وسوريا اتفقتا على عقد اجتماع للجنة حكومية مشتركة في المستقبل القريب

14:14 GMT 15.10.2025 (تم التحديث: 15:48 GMT 15.10.2025)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري أحمد الشرع خلال اجتماع في موسكو.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري أحمد الشرع خلال اجتماع في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا وسوريا اتفقتا على عقد اجتماع للجنة حكومية دولية معنية بتطوير التعاون التجاري والاقتصادي في المستقبل القريب.
وقال نوفاك للصحفيين عقب المحادثات الروسية السورية، اليوم الأربعاء: "اتفقنا على عقد اجتماع للجنة الحكومية الدولية المعنية بتطوير التعاون التجاري والاقتصادي قريبًا".
وأشار نوفاك إلى أن سوريا بحاجة إلى إعادة بناء بنيتها التحتية، وأن روسيا قادرة على تقديم الدعم في هذا الصدد.
وقال للصحفيين: "بشكل عام، لدينا تفاهم مشترك على أن سوريا بحاجة حاليا إلى إعادة الإعمار. لديها الكثير من البنى التحتية المدمرة، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة والسكك الحديدية والنقل".

وأوضح: "يمكن لروسيا تقديم الدعم. كما أن شركاتنا مهتمة بتطوير البنية التحتية للنقل وإعادة تأهيل قطاع الطاقة، الذي بني خلال الحقبة السوفيتية".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى أسبوع الذرة العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
بوتين: أكثر من 4 آلاف سوري يدرسون حاليا في الجامعات الروسية
12:29 GMT
وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي أن مسألة إرسال إمدادات إنسانية إلى سوريا قد نوقشت خلال المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري أحمد الشرع، في الكرملين.

وقال نوفاك للصحفيين ردا على سؤال بشأن ما إذا كان اجتماع بوتين والشرع قد ناقش قضايا إمدادات المساعدات الإنسانية، وأي مشاريع للبنية التحتية تتعلق بإعادة إعمار سوريا: "نعم، تمت مناقشة قضايا الإمدادات الإنسانية".

وأوضح نائب رئيس الوزراء الروسي بأن "الجانب السوري مهتم بتوريدات القمح والغذاء والدواء، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على هذه المسائل".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري
06:15 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء في الكرملين، واستمرت المحادثات أكثر من ساعتين ونصف.
وأشار بوتين إلى أن روسيا وسوريا تربطهما علاقة مميزة على مدى عقود طويلة، اتسمت دائما بطابع وديّ استثنائي. كما أعرب عن استعداد موسكو لإجراء مشاورات منتظمة مع دمشق عبر وزارة الخارجية.
وقال نوفاك للصحفيين عقب المحادثات: "ناقشنا اليوم مشاريع محددة في مجالات الطاقة والنقل وتطوير السياحة والرعاية الصحية والمجالات الثقافية والإنسانية. سيتم مناقشة كل هذا بالتفصيل، ونحن مستعدون لتقديم الدعم والمشاركة في إعادة إعمار سوريا".
