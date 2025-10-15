https://sarabic.ae/20251015/موسكو--روسيا-وسوريا-اتفقتا-على-عقد-اجتماع-للجنة-حكومية-مشتركة-في-المستقبل-القريب--عاجل-1106037486.html

موسكو: روسيا وسوريا اتفقتا على عقد اجتماع للجنة حكومية مشتركة في المستقبل القريب

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا وسوريا اتفقتا على عقد اجتماع للجنة حكومية دولية معنية بتطوير التعاون التجاري والاقتصادي في المستقبل... 15.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال نوفاك للصحفيين عقب المحادثات الروسية السورية، اليوم الأربعاء: "اتفقنا على عقد اجتماع للجنة الحكومية الدولية المعنية بتطوير التعاون التجاري والاقتصادي قريبًا".وأشار نوفاك إلى أن سوريا بحاجة إلى إعادة بناء بنيتها التحتية، وأن روسيا قادرة على تقديم الدعم في هذا الصدد.وقال للصحفيين: "بشكل عام، لدينا تفاهم مشترك على أن سوريا بحاجة حاليا إلى إعادة الإعمار. لديها الكثير من البنى التحتية المدمرة، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة والسكك الحديدية والنقل".وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي أن مسألة إرسال إمدادات إنسانية إلى سوريا قد نوقشت خلال المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري أحمد الشرع، في الكرملين.وأوضح نائب رئيس الوزراء الروسي بأن "الجانب السوري مهتم بتوريدات القمح والغذاء والدواء، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على هذه المسائل".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء في الكرملين، واستمرت المحادثات أكثر من ساعتين ونصف.وأشار بوتين إلى أن روسيا وسوريا تربطهما علاقة مميزة على مدى عقود طويلة، اتسمت دائما بطابع وديّ استثنائي. كما أعرب عن استعداد موسكو لإجراء مشاورات منتظمة مع دمشق عبر وزارة الخارجية.وقال نوفاك للصحفيين عقب المحادثات: "ناقشنا اليوم مشاريع محددة في مجالات الطاقة والنقل وتطوير السياحة والرعاية الصحية والمجالات الثقافية والإنسانية. سيتم مناقشة كل هذا بالتفصيل، ونحن مستعدون لتقديم الدعم والمشاركة في إعادة إعمار سوريا".بوتين خلال لقائه الشرع: روسيا وسوريا تربطهما علاقة خاصة على مدى عقود طويلةالكرملين: بوتين والشرع سيتطرقان إلى موضوع القواعد الروسية خلال المحادثات في موسكو

