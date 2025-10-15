بوتين خلال لقائه الشرع: روسيا وسوريا تربطهما علاقة خاصة على مدى عقود طويلة

https://sarabic.ae/20251015/بث-مباشر-بوتين-يجري-محادثات-مع-الرئيس-السوري-في-موسكو-1106023314.html
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا وسوريا، تربطهما علاقة خاصة على مدى عقود طويلة، مشيرًا إلى أن علاقات روسيا مع سوريا، استرشدت دائما... 15.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال بوتين، خلال محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في الكرملين: "لم تكن لدينا في روسيا أي علاقات مع سوريا مرتبطة بظروفنا السياسية أو مصالحنا الخاصة. على مدى هذه العقود، كان هدفنا دائمًا هو مصلحة الشعب السوري".وأشار بوتين إلى أن روسيا وسوريا تربطهما علاقة مميزة على مدى عقود طويلة، اتسمت دائما بطابع وديّ استثنائي. كما أعرب عن استعداد موسكو لإجراء مشاورات منتظمة مع دمشق عبر وزارة الخارجية.ووصف الرئيس بوتين الانتخابات البرلمانية في سوريا، بأنها نجاح كبير، مشيرًا إلى أنها ستعزز الروابط بين كافة القوى السياسية.وفي السياق ذاته، صرح الرئيس السوري أحمد الشرع، أن بلاده تحترم جميع الاتفاقيات السابقة الموقعة مع روسيا، موضحًا أن "دمشق تحاول إعادة تعريف طبيعة العلاقات مع موسكو".وقال الشرع: "نحترم كل ما مضى من اتفاقيات مع روسيا، ونحاول أن نعيد ونعرّف بشكل جديد طبيعة هذه العلاقات، على أن يكون هناك استقلال لسيادة سوريا وسلامة ووحدة أراضيها واستقرارها الأمني المرتبط بالاستقرار الإقليمي والعالمي".وأوضح أن "هناك علاقات تاريخية طويلة تربط ما بين سوريا وروسيا وعلاقات ثنائية ومصالح مشتركة"، مؤكدًا أن "كثيرا من العلاقات الاستراتيجية والسياسية سواء إقليمية ودولية مرتبطة مع روسيا".وأجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري أحمد الشرع، سيتطرقان بطريقة ما إلى موضوع القواعد الروسية في محادثاتهما المشتركة في موسكو.وقال بيسكوف: "من الواضح أن هذا الأمر (القواعد الروسية) سيُثار بطريقة أو بأخرى خلال المحادثة مع الرئيس (السوري). نعم، يمكن توقع ذلك".وأعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثات مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الذي سيزور روسيا في زيارة عمل.الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوريإعلام سوري: الشرع يصل إلى روسيا في زيارة رسمية
بوتين خلال لقائه الشرع: روسيا وسوريا تربطهما علاقة خاصة على مدى عقود طويلة
11:08 GMT 15.10.2025 (تم التحديث: 12:01 GMT 15.10.2025)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا وسوريا، تربطهما علاقة خاصة على مدى عقود طويلة، مشيرًا إلى أن علاقات روسيا مع سوريا، استرشدت دائما بمصالح الشعب السوري.
وقال بوتين، خلال محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في الكرملين: "لم تكن لدينا في روسيا أي علاقات مع سوريا مرتبطة بظروفنا السياسية أو مصالحنا الخاصة. على مدى هذه العقود، كان هدفنا دائمًا هو مصلحة الشعب السوري".
وأشار بوتين إلى أن روسيا وسوريا تربطهما علاقة مميزة على مدى عقود طويلة، اتسمت دائما بطابع وديّ استثنائي. كما أعرب عن استعداد موسكو لإجراء مشاورات منتظمة مع دمشق عبر وزارة الخارجية.
تربط بلدينا علاقة خاصة على مدى عقود طويلة، نحن سعداء للغاية برؤيتكم، أهلاً بكم في روسيا.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
ووصف الرئيس بوتين الانتخابات البرلمانية في سوريا، بأنها نجاح كبير، مشيرًا إلى أنها ستعزز الروابط بين كافة القوى السياسية.
علمت أنه جرت أخيرًا، في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، انتخابات برلمانية. وأعتقد أن هذا نجاح كبير لكم، لأنه يسهم في ترسيخ دعائم المجتمع. ورغم أن سوريا تمر حاليًا بظروف صعبة، إلا أن هذا سيعزز الروابط والتفاعل بين جميع القوى السياسية في سوريا.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وفي السياق ذاته، صرح الرئيس السوري أحمد الشرع، أن بلاده تحترم جميع الاتفاقيات السابقة الموقعة مع روسيا، موضحًا أن "دمشق تحاول إعادة تعريف طبيعة العلاقات مع موسكو".
وقال الشرع: "نحترم كل ما مضى من اتفاقيات مع روسيا، ونحاول أن نعيد ونعرّف بشكل جديد طبيعة هذه العلاقات، على أن يكون هناك استقلال لسيادة سوريا وسلامة ووحدة أراضيها واستقرارها الأمني المرتبط بالاستقرار الإقليمي والعالمي".
وتابع: "سوريا الجديدة تعيد ربط العلاقات السياسية الاستراتيجية مع كافة الدول الإقليمية والعالمية على رأسها روسيا الاتحادية"، مشيرًا إلى أن "جزءا من الغذاء السوري معتمد على الإنتاج الروسي وأن كثيرا من محطات الطاقة في سوريا تعتمد على خبرات موسكو".
وأوضح أن "هناك علاقات تاريخية طويلة تربط ما بين سوريا وروسيا وعلاقات ثنائية ومصالح مشتركة"، مؤكدًا أن "كثيرا من العلاقات الاستراتيجية والسياسية سواء إقليمية ودولية مرتبطة مع روسيا".
وأجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.
ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية الراهنة.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري أحمد الشرع، سيتطرقان بطريقة ما إلى موضوع القواعد الروسية في محادثاتهما المشتركة في موسكو.
وقال بيسكوف: "من الواضح أن هذا الأمر (القواعد الروسية) سيُثار بطريقة أو بأخرى خلال المحادثة مع الرئيس (السوري). نعم، يمكن توقع ذلك".
ووصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثات مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الذي سيزور روسيا في زيارة عمل.