بوتين خلال لقائه الشرع: روسيا وسوريا تربطهما علاقة خاصة على مدى عقود طويلة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: يجب مراقبة التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق شرم الشيخ يعيد الأمل إلى غزة ويرسم ملامح مرحلة جديدة في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251015/بث-مباشر-بوتين-يجري-محادثات-مع-الرئيس-السوري-في-موسكو-1106023314.html
بوتين خلال لقائه الشرع: روسيا وسوريا تربطهما علاقة خاصة على مدى عقود طويلة
بوتين خلال لقائه الشرع: روسيا وسوريا تربطهما علاقة خاصة على مدى عقود طويلة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا وسوريا، تربطهما علاقة خاصة على مدى عقود طويلة، مشيرًا إلى أن علاقات روسيا مع سوريا، استرشدت دائما... 15.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-15T11:08+0000
2025-10-15T12:01+0000
العالم
أخبار سوريا اليوم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106030586_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a12f93564e8fc572003b72ad8ff37d59.jpg
وقال بوتين، خلال محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في الكرملين: "لم تكن لدينا في روسيا أي علاقات مع سوريا مرتبطة بظروفنا السياسية أو مصالحنا الخاصة. على مدى هذه العقود، كان هدفنا دائمًا هو مصلحة الشعب السوري".وأشار بوتين إلى أن روسيا وسوريا تربطهما علاقة مميزة على مدى عقود طويلة، اتسمت دائما بطابع وديّ استثنائي. كما أعرب عن استعداد موسكو لإجراء مشاورات منتظمة مع دمشق عبر وزارة الخارجية.ووصف الرئيس بوتين الانتخابات البرلمانية في سوريا، بأنها نجاح كبير، مشيرًا إلى أنها ستعزز الروابط بين كافة القوى السياسية.وفي السياق ذاته، صرح الرئيس السوري أحمد الشرع، أن بلاده تحترم جميع الاتفاقيات السابقة الموقعة مع روسيا، موضحًا أن "دمشق تحاول إعادة تعريف طبيعة العلاقات مع موسكو".وقال الشرع: "نحترم كل ما مضى من اتفاقيات مع روسيا، ونحاول أن نعيد ونعرّف بشكل جديد طبيعة هذه العلاقات، على أن يكون هناك استقلال لسيادة سوريا وسلامة ووحدة أراضيها واستقرارها الأمني المرتبط بالاستقرار الإقليمي والعالمي".وأوضح أن "هناك علاقات تاريخية طويلة تربط ما بين سوريا وروسيا وعلاقات ثنائية ومصالح مشتركة"، مؤكدًا أن "كثيرا من العلاقات الاستراتيجية والسياسية سواء إقليمية ودولية مرتبطة مع روسيا".وأجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري أحمد الشرع، سيتطرقان بطريقة ما إلى موضوع القواعد الروسية في محادثاتهما المشتركة في موسكو.وقال بيسكوف: "من الواضح أن هذا الأمر (القواعد الروسية) سيُثار بطريقة أو بأخرى خلال المحادثة مع الرئيس (السوري). نعم، يمكن توقع ذلك".وأعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثات مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الذي سيزور روسيا في زيارة عمل.الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوريإعلام سوري: الشرع يصل إلى روسيا في زيارة رسمية
https://sarabic.ae/20251015/الكرملين-بوتين-والشرع-سيتطرقان-إلى-موضوع-القواعد-الروسية-خلال-المحادثات-في-موسكو-1106025522.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بوتين يجري محادثات مع الرئيس السوري في موسكو
سبوتنيك عربي
بوتين يجري محادثات مع الرئيس السوري في موسكو
2025-10-15T11:08+0000
true
PT7M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106030586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9f2b8adcb64754a8286626b6a660de7a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار سوريا اليوم, روسيا
العالم, أخبار سوريا اليوم, روسيا

بوتين خلال لقائه الشرع: روسيا وسوريا تربطهما علاقة خاصة على مدى عقود طويلة

11:08 GMT 15.10.2025 (تم التحديث: 12:01 GMT 15.10.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس السوري أحمد الشرع
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس السوري أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا وسوريا، تربطهما علاقة خاصة على مدى عقود طويلة، مشيرًا إلى أن علاقات روسيا مع سوريا، استرشدت دائما بمصالح الشعب السوري.
وقال بوتين، خلال محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في الكرملين: "لم تكن لدينا في روسيا أي علاقات مع سوريا مرتبطة بظروفنا السياسية أو مصالحنا الخاصة. على مدى هذه العقود، كان هدفنا دائمًا هو مصلحة الشعب السوري".
© Ruptly
وأشار بوتين إلى أن روسيا وسوريا تربطهما علاقة مميزة على مدى عقود طويلة، اتسمت دائما بطابع وديّ استثنائي. كما أعرب عن استعداد موسكو لإجراء مشاورات منتظمة مع دمشق عبر وزارة الخارجية.

تربط بلدينا علاقة خاصة على مدى عقود طويلة، نحن سعداء للغاية برؤيتكم، أهلاً بكم في روسيا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد محادثات مع رئيس لاوس في موسكو - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
ووصف الرئيس بوتين الانتخابات البرلمانية في سوريا، بأنها نجاح كبير، مشيرًا إلى أنها ستعزز الروابط بين كافة القوى السياسية.

علمت أنه جرت أخيرًا، في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، انتخابات برلمانية. وأعتقد أن هذا نجاح كبير لكم، لأنه يسهم في ترسيخ دعائم المجتمع. ورغم أن سوريا تمر حاليًا بظروف صعبة، إلا أن هذا سيعزز الروابط والتفاعل بين جميع القوى السياسية في سوريا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وفي السياق ذاته، صرح الرئيس السوري أحمد الشرع، أن بلاده تحترم جميع الاتفاقيات السابقة الموقعة مع روسيا، موضحًا أن "دمشق تحاول إعادة تعريف طبيعة العلاقات مع موسكو".
وقال الشرع: "نحترم كل ما مضى من اتفاقيات مع روسيا، ونحاول أن نعيد ونعرّف بشكل جديد طبيعة هذه العلاقات، على أن يكون هناك استقلال لسيادة سوريا وسلامة ووحدة أراضيها واستقرارها الأمني المرتبط بالاستقرار الإقليمي والعالمي".

وتابع: "سوريا الجديدة تعيد ربط العلاقات السياسية الاستراتيجية مع كافة الدول الإقليمية والعالمية على رأسها روسيا الاتحادية"، مشيرًا إلى أن "جزءا من الغذاء السوري معتمد على الإنتاج الروسي وأن كثيرا من محطات الطاقة في سوريا تعتمد على خبرات موسكو".

وأوضح أن "هناك علاقات تاريخية طويلة تربط ما بين سوريا وروسيا وعلاقات ثنائية ومصالح مشتركة"، مؤكدًا أن "كثيرا من العلاقات الاستراتيجية والسياسية سواء إقليمية ودولية مرتبطة مع روسيا".
وأجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.

ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية الراهنة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري أحمد الشرع، سيتطرقان بطريقة ما إلى موضوع القواعد الروسية في محادثاتهما المشتركة في موسكو.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
الكرملين: بوتين والشرع سيتطرقان إلى موضوع القواعد الروسية خلال المحادثات في موسكو
10:00 GMT
وقال بيسكوف: "من الواضح أن هذا الأمر (القواعد الروسية) سيُثار بطريقة أو بأخرى خلال المحادثة مع الرئيس (السوري). نعم، يمكن توقع ذلك".

ووصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثات مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الذي سيزور روسيا في زيارة عمل.
الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري
إعلام سوري: الشرع يصل إلى روسيا في زيارة رسمية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала