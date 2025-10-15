https://sarabic.ae/20251015/الشرع-يصل-إلى-روسيا-في-زيارة-رسمية--عاجل--1106025000.html
الشرع يصل إلى روسيا في زيارة رسمية
الشرع يصل إلى روسيا في زيارة رسمية
وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب وكالة "سانا"
ويجري الشرع زيارة رسمية اليوم إلى روسيا، في إطار إعادة تنظيم العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث ملفات التعاون السياسي والاقتصادي.وقال الكرملين في بيان: "في 15 أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، سيجري فلاديمير بوتين، محادثات مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، الذي سيكون في روسيا، في زيارة عمل".ويوم أمس الثلاثاء، أكدت وكالة الأنباء السورية زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى العاصمة الروسية موسكو، ومن المقرر أن يلتقي مع الرئيس فلاديمير بوتين.وكان الشرع، صرح في 12 من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بأن "روابط وثيقة متوارثة تربط بين سوريا وروسيا ويجب الحفاظ عليها"، مؤكدًا أن "روسيا دولة مهمة في العالم وهي عضو في مجلس الأمن، ورثنا روابط وثيقة بين سوريا وروسيا، يجب الحفاظ عليها".
الشرع يصل إلى روسيا في زيارة رسمية
09:31 GMT 15.10.2025
وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب وكالة "سانا" السورية.
ويجري الشرع زيارة رسمية اليوم إلى روسيا، في إطار إعادة تنظيم العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث ملفات التعاون السياسي والاقتصادي.
وأعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثات اليوم مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الذي سيزور روسيا في زيارة عمل.
وقال الكرملين في بيان: "في 15 أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، سيجري فلاديمير بوتين، محادثات مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، الذي سيكون في روسيا، في زيارة عمل".
ويوم أمس الثلاثاء، أكدت وكالة الأنباء السورية زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى العاصمة الروسية موسكو، ومن المقرر أن يلتقي مع الرئيس فلاديمير بوتين.
وكان الرئيس الروسي، أكد في اتصال هاتفي مع الشرع، في فبراير/ شباط الماضي، أكد فيها بوتين عن دعم روسيا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها.
وكان الشرع، صرح في 12 من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بأن "روابط وثيقة متوارثة تربط بين سوريا وروسيا ويجب الحفاظ عليها"، مؤكدًا أن "روسيا دولة مهمة في العالم وهي عضو في مجلس الأمن، ورثنا روابط وثيقة بين سوريا وروسيا، يجب الحفاظ عليها".