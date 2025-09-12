https://sarabic.ae/20250912/الشرع-ورثنا-روابط-وثيقة-بين-سوريا-وروسيا-يجب-الحفاظ-عليها-1104796325.html

الشرع: ورثنا روابط وثيقة بين سوريا وروسيا يجب الحفاظ عليها

الشرع: ورثنا روابط وثيقة بين سوريا وروسيا يجب الحفاظ عليها

صرّح الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الجمعة، بأن روابط وثيقة متوارثة تربط بين سوريا وروسيا ويجب الحفاظ عليها. 12.09.2025, سبوتنيك عربي

وأكد الشرع أن "روسيا دولة مهمة في العالم وهي عضو في مجلس الأمن، ورثنا روابط وثيقة بين سوريا وروسيا يجب الحفاظ عليها".وفيما يخص الوضع مع إسرائيل، قال: "أرادت أن تكون سوريا ميداناً للصراع مع الإيرانيين وتصفية الحسابات"، مضيفاً أن تل أبيب كان لديها مخطط لتقسيم سوريا.وأضاف الشرع: "سوريا تبحث عن الهدوء التام في العلاقات مع كل دول العالم"، مشيرًا إلى أنه يتم التفاوض على اتفاق أمني يعيد إسرائيل إلى ما كانت عليه قبل 8 ديسمبر/كانون الأول. وأكد على أهمية "بناء العلاقات على أساس سيادة سوريا واستقلال قرارها".كما كشف أن "أميركا لديها رغبة للاستثمار في داخل سوريا"، مضيفًا أن "سوريا استطاعت أن تبني علاقة جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الغرب".وأكد الشرع على أن "سوريا لا تريد أن تكون بحالة من القلق والتوتر مع أي دولة في العالم"، لافتًا إلى أن "إسرائيل اعتبرت أن سقوط النظام هو خروج لسوريا من اتفاق عام 1974"، وأن "العالم قد خسر سوريا خلال 40 أو 45 سنة الماضية بسبب انعزالها".وفيما يخص الشأن الاقتصادي، قال الشرع: "الاستثمارات الخارجية توفر فرص عمل كثيرة للبلد وتوفر القطع الأجنبي"، وأضاف: "لا نريد لسوريا أن تعيش على المساعدات أو القروض المسيسة".وأوضح الشرع أن "هناك قطاعات كثيرة يجري العمل عليها حالياً في سوريا ومنها قطاع الزراعة"، مشددًا على أن "أي سلطة لديها مهمتان أساسيتان: حماية الناس والسعي في أرزاقهم، ويجب أن نراعي أننا في مرحلة مؤقتة انتقالية".

