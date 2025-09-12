عربي
بث مباشر
الشرع: ورثنا روابط وثيقة بين سوريا وروسيا يجب الحفاظ عليها
الشرع: ورثنا روابط وثيقة بين سوريا وروسيا يجب الحفاظ عليها
الشرع: ورثنا روابط وثيقة بين سوريا وروسيا يجب الحفاظ عليها

19:02 GMT 12.09.2025 (تم التحديث: 19:12 GMT 12.09.2025)
© AP Photoالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
© AP Photo
صرّح الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الجمعة، بأن روابط وثيقة متوارثة تربط بين سوريا وروسيا ويجب الحفاظ عليها.
وأكد الشرع أن "روسيا دولة مهمة في العالم وهي عضو في مجلس الأمن، ورثنا روابط وثيقة بين سوريا وروسيا يجب الحفاظ عليها".
وفيما يخص الوضع مع إسرائيل، قال: "أرادت أن تكون سوريا ميداناً للصراع مع الإيرانيين وتصفية الحسابات"، مضيفاً أن تل أبيب كان لديها مخطط لتقسيم سوريا.
وأضاف الشرع: "سوريا تبحث عن الهدوء التام في العلاقات مع كل دول العالم"، مشيرًا إلى أنه يتم التفاوض على اتفاق أمني يعيد إسرائيل إلى ما كانت عليه قبل 8 ديسمبر/كانون الأول. وأكد على أهمية "بناء العلاقات على أساس سيادة سوريا واستقلال قرارها".
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال تشارلز برادلي كوبر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
الشرع يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية قضايا الأمن الإقليمي
14:58 GMT
كما كشف أن "أميركا لديها رغبة للاستثمار في داخل سوريا"، مضيفًا أن "سوريا استطاعت أن تبني علاقة جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الغرب".
وأكد الشرع على أن "سوريا لا تريد أن تكون بحالة من القلق والتوتر مع أي دولة في العالم"، لافتًا إلى أن "إسرائيل اعتبرت أن سقوط النظام هو خروج لسوريا من اتفاق عام 1974"، وأن "العالم قد خسر سوريا خلال 40 أو 45 سنة الماضية بسبب انعزالها".
وتابع الشرع: "طرق التجارة البرية ما بين الشرق والغرب تمر بالضرورة من سوريا"، مشيرًا إلى أن "سوريا أعادت بناء علاقاتها الدولية والإقليمية بسرعة كبيرة"، وأن "حركة الاستثمار وحركة المال داخل سوريا تنعكس على كل القطاعات".
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
الإعلام العربي داخل قصر دمشق... الشرع يكشف عن خطوط حمراء في السويداء واتفاق أمني مع إسرائيل
25 أغسطس, 09:30 GMT
وفيما يخص الشأن الاقتصادي، قال الشرع: "الاستثمارات الخارجية توفر فرص عمل كثيرة للبلد وتوفر القطع الأجنبي"، وأضاف: "لا نريد لسوريا أن تعيش على المساعدات أو القروض المسيسة".
وتحدث عن مشروع إعادة الإعمار قائلاً: "كلمة صغيرة ولكن فيها تفاصيل كثيرة تستغرق وقتاً طويلاً"، مشيرًا إلى أن "صندوق التنمية يستهدف بناء البنية التحتية للقرى والبلدات المهدمة".
وأوضح الشرع أن "هناك قطاعات كثيرة يجري العمل عليها حالياً في سوريا ومنها قطاع الزراعة"، مشددًا على أن "أي سلطة لديها مهمتان أساسيتان: حماية الناس والسعي في أرزاقهم، ويجب أن نراعي أننا في مرحلة مؤقتة انتقالية".
