أنباء عن توغل إسرائيلي في ريف درعا جنوبي سوريا
أنباء عن توغل إسرائيلي في ريف درعا جنوبي سوريا
توغلت قوة إسرائيلية، ليلة اليوم الخميس، في قرية عابدين بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي جنوبي سوريا، حيث تمركزت عند مدخل القرية وقطعت الطريق المؤدية إلى... 11.09.2025, سبوتنيك عربي
ونفذت القوة حملة مداهمات استهدفت عددا من المنازل في القرية، أسفرت عن اعتقال رجل ونجله، قبل أن يتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة، وفقا لموقع "درعا 24". وكانت دورية من قوات الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت، الأربعاء قبل الماضي، بلدة جباتا الخشب شمال غربي مدينة القنيطرة جنوبي سوريا، واعتقلت عددا من الأشخاص.وبحسب وسائل إعلام سورية، توغل الجيش الإسرائيلي في بلدة جباتا الخشب، وفتش أحد المنازل واعتقل سبعة شبان.وتأتي هذه التحركات في سياق تصعيد إسرائيلي ملحوظ في الجنوب السوري منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول 2024. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن "إسرائيل تريد إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي سوريا، بما فيها السويداء".
06:24 GMT 11.09.2025
انفجار سيارة مفخخة في أحد أحياء مدينة درعا السورية
توغلت قوة إسرائيلية، ليلة اليوم الخميس، في قرية عابدين بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي جنوبي سوريا، حيث تمركزت عند مدخل القرية وقطعت الطريق المؤدية إلى بلدة الشجرة.
ونفذت القوة حملة مداهمات استهدفت عددا من المنازل في القرية، أسفرت عن اعتقال رجل ونجله، قبل أن يتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة، وفقا لموقع "درعا 24".
ناقلة جند إسرائيلية في وادي السلوقي جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن احتراق إحدى دباباته خلال عملية توغل جنوبي سوريا
27 أغسطس, 15:57 GMT
وكانت دورية من قوات الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت، الأربعاء قبل الماضي، بلدة جباتا الخشب شمال غربي مدينة القنيطرة جنوبي سوريا، واعتقلت عددا من الأشخاص.
وبحسب وسائل إعلام سورية، توغل الجيش الإسرائيلي في بلدة جباتا الخشب، وفتش أحد المنازل واعتقل سبعة شبان.
الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
توغل جديد للجيش الإسرائيلي في ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا
9 فبراير, 12:10 GMT
وبينت أن "الجيش الإسرائيلي توغل الثلاثاء قبل الماضي، برتل مؤلف من 16 سيارة في قرية الأصبح بريف القنيطرة، وأنشأ حاجزا وفتش عددا من المنازل، وسط تحليق للطائرات المسيرة في أجواء المنطقة".
وتأتي هذه التحركات في سياق تصعيد إسرائيلي ملحوظ في الجنوب السوري منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن "إسرائيل تريد إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي سوريا، بما فيها السويداء".
