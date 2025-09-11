https://sarabic.ae/20250911/أنباء-عن-توغل-إسرائيلي-في-ريف-درعا-جنوبي-سوريا--1104726025.html
أنباء عن توغل إسرائيلي في ريف درعا جنوبي سوريا
توغلت قوة إسرائيلية، ليلة اليوم الخميس، في قرية عابدين بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي جنوبي سوريا، حيث تمركزت عند مدخل القرية وقطعت الطريق المؤدية إلى... 11.09.2025
ونفذت القوة حملة مداهمات استهدفت عددا من المنازل في القرية، أسفرت عن اعتقال رجل ونجله، قبل أن يتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة، وفقا لموقع "درعا 24". وكانت دورية من قوات الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت، الأربعاء قبل الماضي، بلدة جباتا الخشب شمال غربي مدينة القنيطرة جنوبي سوريا، واعتقلت عددا من الأشخاص.وبحسب وسائل إعلام سورية، توغل الجيش الإسرائيلي في بلدة جباتا الخشب، وفتش أحد المنازل واعتقل سبعة شبان.وتأتي هذه التحركات في سياق تصعيد إسرائيلي ملحوظ في الجنوب السوري منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول 2024. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن "إسرائيل تريد إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي سوريا، بما فيها السويداء".
الأخبار
توغلت قوة إسرائيلية، ليلة اليوم الخميس، في قرية عابدين بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي جنوبي سوريا، حيث تمركزت عند مدخل القرية وقطعت الطريق المؤدية إلى بلدة الشجرة.
ونفذت القوة حملة مداهمات استهدفت عددا من المنازل في القرية، أسفرت عن اعتقال رجل ونجله، قبل أن يتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة، وفقا لموقع "درعا 24".
وكانت دورية من قوات الجيش الإسرائيلي
قد اقتحمت، الأربعاء قبل الماضي، بلدة جباتا الخشب شمال غربي مدينة القنيطرة جنوبي سوريا، واعتقلت عددا من الأشخاص.
وبحسب وسائل إعلام سورية، توغل الجيش الإسرائيلي في بلدة جباتا الخشب، وفتش أحد المنازل واعتقل سبعة شبان.
وبينت أن "الجيش الإسرائيلي توغل الثلاثاء قبل الماضي، برتل مؤلف من 16 سيارة في قرية الأصبح بريف القنيطرة، وأنشأ حاجزا وفتش عددا من المنازل، وسط تحليق للطائرات المسيرة في أجواء المنطقة".
وتأتي هذه التحركات في سياق تصعيد إسرائيلي ملحوظ في الجنوب السوري منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
، قال إن "إسرائيل تريد إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي سوريا، بما فيها السويداء".