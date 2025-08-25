https://sarabic.ae/20250825/الإعلام-العربي-داخل-قصر-دمشق-الشرع-يكشف-عن-خطوط-حمراء-في-السويداء-واتفاق-أمني-مع-إسرائيل-1104104563.html
الإعلام العربي داخل قصر دمشق... الشرع يكشف عن خطوط حمراء في السويداء واتفاق أمني مع إسرائيل
أفادت الرئاسة السورية، يوم أمس الأحد، أن رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، استقبل وفدا إعلاميا عربيا في العاصمة دمشق. 25.08.2025, سبوتنيك عربي
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
وقالت الرئاسة السورية في بيان، إن الوفد الإعلامي العربي ضم مديري مؤسسات إعلامية ورؤساء تحرير صحف عربية، ووزراء إعلام سابقين.وشملت محاور النقاش في اللقاء، التطورات الراهنة في سوريا، والعلاقات مع دول الجوار.وصرح المدير العام لشبكة "سكاي نيوز" العربية، نديم قطيش، أن "الحوار مع الشرع كان صريحا ومفاجئا خاصة فيما يتعلق بالملفات الإقليمية، لا سيما لبنان والعراق، فضلا عن العناوين الداخلية المتعلقة برؤيته للنهوض بسوريا".الداخل السوري وخطوط الشرع الحمركشف قطيش أن "كلام الشرع بالنسبة للوضع في محافظة السويداء يبرز خطين أحمرين، هما ضرورة أن تكون سوريا موحدة، ورفض حيازة السلاح خارج إمرة الدولة، وهو ما ينطبق على أي تسوية مع الأكراد أو الدروز أو العلويين أو غيرهم، معترفا بوجود أخطاء في المعالجة".وبالنسبة لملف "قسد"، كشف قطيش أن "الشرع يعتبر الاتفاق الذي حصل في 10 مارس/ آذار مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، أرضية يمكن البناء عليها، ومرجعية في ظل حيازتها على موافقة الجانب الكردي وأطراف دولية رعت المفاوضات".تفاهمات أمنية مع إسرائيلورغم نفي وزارة الخارجية سابقا، كشف الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أن "أي اتفاق مع إسرائيل سيكون على أساس خط الهدنة لعام 1974".وقال الشرع، خلال لقاء مع الوفد الإعلامي العربي، إن "أي اتفاق أو قرار يخدم مصلحة سوريا والمنطقة لن أتردد في اتخاذه"، مضيفا أن "هناك نقاشا متقدما بشأن اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب".لبنان والعراقفيما يتعلق بلبنان، فأوضح قطيش أن الرئيس السوري لا يريد أن يصادر على قرار اللبنانيين أو التنظير عليهم، ويريد فتح صفحة جديدة مع لبنان على أمل أن يستفيد لبنان من النهضة الاقتصادية المتوقعة في سوريا.وهذا ما دعمته تقارير إعلامية، بأن رئيس السلطة المؤقتة في سوريا، أحمد الشرع، أوعز بزيارة وفد سوري للبنان هذا الأسبوع للإعداد لعقد لقاءات رسمية رفيعة المستوى.ولفت قطيش، إلى أن الشرع لا يريد أن يكون امتدادا لأي تنظيم إسلامي في مرجعية الحكم، وما يركز عليه هو التكامل الاقتصادي مع لبنان والعراق والدول الغربية.بوادر تفاهم مع دول الجوار ومكونات الداخلويلاحظ عموما، أن الوسطاء العرب والغربيون، يركزون مساعيهم نحو خندق واحد، وهو حل الخلافات مع دول الجوار، وترتيب البيت الداخلي السوري.إلا أن بوادر الحل تتكشف، خصوصا قبيل الاتفاق الأمني المرتقب حول السويداء، بين تل أبيب ودمشق، والذي قد يمهد الطريق لتفاهمات أخرى مع دول الجوار.الجيش الإسرائيلي يعلن عن اعتقال سوريين ومصادرة أسلحة جنوبي سوريا خلال الأسبوع الماضي
وقالت الرئاسة السورية في بيان، إن الوفد الإعلامي العربي ضم مديري مؤسسات إعلامية ورؤساء تحرير صحف عربية، ووزراء إعلام سابقين.
وشملت محاور النقاش في اللقاء، التطورات الراهنة في سوريا، والعلاقات مع دول الجوار.
وصرح المدير العام لشبكة "سكاي نيوز" العربية، نديم قطيش، أن "الحوار مع الشرع كان صريحا ومفاجئا خاصة فيما يتعلق بالملفات الإقليمية، لا سيما لبنان والعراق، فضلا عن العناوين الداخلية المتعلقة برؤيته للنهوض بسوريا".
الداخل السوري وخطوط الشرع الحمر
كشف قطيش أن "كلام الشرع بالنسبة للوضع في محافظة السويداء يبرز خطين أحمرين، هما ضرورة أن تكون سوريا موحدة، ورفض حيازة السلاح خارج إمرة الدولة، وهو ما ينطبق على أي تسوية مع الأكراد أو الدروز أو العلويين أو غيرهم، معترفا بوجود أخطاء في المعالجة".
وبالنسبة لملف "قسد"، كشف قطيش أن "الشرع يعتبر الاتفاق الذي حصل في 10 مارس/ آذار مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، أرضية يمكن البناء عليها، ومرجعية في ظل حيازتها على موافقة الجانب الكردي وأطراف دولية رعت المفاوضات".
كما أن الشرع أظهر استعداده لتعديل المادة 107 من الدستور السوري، بحيث تطمئن الآخرين تحت سقف حصرية السلاح بيد الدولة وعدم وجود كيانات مستقلة.
ورغم نفي وزارة الخارجية سابقا، كشف الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أن "أي اتفاق مع إسرائيل سيكون على أساس خط الهدنة لعام 1974".
وقال الشرع، خلال لقاء مع الوفد الإعلامي العربي
، إن "أي اتفاق أو قرار يخدم مصلحة سوريا والمنطقة لن أتردد في اتخاذه"، مضيفا أن "هناك نقاشا متقدما بشأن اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب".
ولفت قطيش، إلى أن الرئيس السوري لا يرى الظروف الحالية سانحة لعقد اتفاق سلام مع إسرائيل، لكنه أكد أنه لو رأى أن اتفاق سلام سيخدم سوريا والإقليم فلن يتردد في عقده وسيكون ذلك على الملأ.
فيما يتعلق بلبنان، فأوضح قطيش أن الرئيس السوري لا يريد أن يصادر على قرار اللبنانيين أو التنظير عليهم، ويريد فتح صفحة جديدة مع لبنان على أمل أن يستفيد لبنان من النهضة الاقتصادية المتوقعة في سوريا.
وهذا ما دعمته تقارير إعلامية
، بأن رئيس السلطة المؤقتة في سوريا، أحمد الشرع، أوعز بزيارة وفد سوري للبنان هذا الأسبوع للإعداد لعقد لقاءات رسمية رفيعة المستوى.
أما ملف العراق، فأكد نديم قطيش أن الشرع يعمل على تجاوز الخلافات الطائفية في العراق مع التركيز على الملفات الخاصة بالتكامل الاقتصادي.
ولفت قطيش، إلى أن الشرع لا يريد أن يكون امتدادا لأي تنظيم إسلامي في مرجعية الحكم، وما يركز عليه هو التكامل الاقتصادي مع لبنان والعراق والدول الغربية.
بوادر تفاهم مع دول الجوار ومكونات الداخل
ويلاحظ عموما، أن الوسطاء العرب والغربيون، يركزون مساعيهم نحو خندق واحد، وهو حل الخلافات مع دول الجوار، وترتيب البيت الداخلي السوري.
حيث أن المشهد السوري المعقد، والتناقضات الطائفية والعرقية التي تعززت في البلاد بعد أحداث الساحل والسويداء، أدت لتعقيد المشهد، لا سيما مع تدخل إسرائيل في الجنوب.
إلا أن بوادر الحل تتكشف، خصوصا قبيل الاتفاق الأمني المرتقب حول السويداء، بين تل أبيب ودمشق، والذي قد يمهد الطريق لتفاهمات أخرى مع دول الجوار.