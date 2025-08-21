عربي
ملف السويداء السورية يحضر على الطاولة الدولية… ما خيارات الحل؟
ملف السويداء السورية يحضر على الطاولة الدولية… ما خيارات الحل؟

شهد ملف محافظة السويداء في الساعات القليلة الماضية تصعيدا سياسيا لافتا، خاصة عقب الاجتماع الذي جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والمبعوث الأمريكي توماس باراك سيلتقيان، في العاصمة الفرنسية باريس، برعاية أمريكية، حيث كان ملف السويداء حاضرا على طاولة المباحثات بهدف التوصل إلى صيغة اتفاق ترضي جميع الأطراف.
وأكد الكاتب والمحلل السياسي عهد مراد في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن "المحادثات التي جرت في باريس لم تفضِ إلى أي حل جوهري، بل اقتصرت على وضع آليات لإدارة النزاع"، مشيرا إلى أن "ما يجري هو تثبيت لحالة من الجمود قد يطرأ عليها بعض التغييرات الشكلية، بينما تبقى بنية النزاع ثابتة ومعقدة، وحلّها مرهون بمصير سوريا ككل، لا بملف السويداء منفردا".

وأضاف مراد: "ردود الفعل الشعبية في السويداء جاءت واضحة من خلال التظاهرات التي شهدتها المحافظة، والتي نددت بالانتهاكات التي أودت بحياة مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، فضلا عن تدمير قرى بأكملها في ريفي السويداء الشمالي والغربي".

الرئيس السوري أحمد الشرع مع المبعوث الأميركي إلى دمشق توم باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
"خطوة كبيرة".. ما الذي يجمع سوريا مع إسرائيل على طاولة واحدة؟
11:02 GMT
وقد أثارت هذه التظاهرات جدلا واسعا بعد أن رفع بعض المحتجون العلم الإسرائيلي، ما فسره مراد بأنه "تعبير عن الغضب وردة فعل آنية على ما تعرضت له المحافظة، وليس موقفا سياسيا ثابتا، أو خيارا استراتيجيا".
وبحسب مراد، فإن "المشهد يعكس شعورا عميقا بالمظلومية لدى شريحة واسعة من أهالي السويداء، الذين عانوا من انتهاكات وأعمال عنف ذات طابع طائفي أمام أنظار الحكومة، دون أي حماية أو تعاطف شعبي واسع من بقية السوريين"، وأردف: "هذا الإحساس بالخذلان دفع بعض الأصوات داخل المحافظة إلى الحديث عن خيارات مثل الانفصال أو الخروج من "المعادلة السورية"، باعتبار أن بقية السوريين لم يتضامنوا مع قضيتهم ولم يصدقوا روايتهم".
وشدد مراد على أن "الموقف العام في السويداء يقوم على رفض النظام بشكل شبه جماعي، لكن دون إجماع حول شكل هذا الرفض: هل يتجه نحو الفيدرالية، أو اللامركزية، أو الاستقلال التام؟"، موضحا أن "عوامل الاستقلال غير متوفرة في الوقت الراهن، بينما قد يشكل الحكم الفيدرالي صيغة أكثر واقعية، مع بقاء مشكلة العلاقة مع "المركز" قائمة طالما بقي النظام الحاكم على رأس السلطة".
الجيش الإسرائيلي داخل أحد المواقع التابعة للجيش السوري السابق في جبل الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية عسكرية جنوبي سوريا
13:13 GMT
وأكد مراد أن "الحل الأمثل للملف السوري يمر عبر تطبيق القرار الأممي 2254، والانتقال السياسي نحو دولة لا مركزية تضمن لجميع مكوناتها إدارة شؤونها بحرية وبشكل عادل"، معتبراً أن هذا السيناريو هو "الأكثر واقعية لتحقيق الاستقرار".
واختتم مراد محذرا: "التدخلات الإقليمية والدولية المتزايدة في ملف السويداء تكشف أننا ما زلنا في بداية الأزمة، وأن ما جرى حتى الآن ليس سوى ذوبان رأس جبل الجليد، في ما يبقى الانفجار الأكبر"، مرجحا إذا "لم تعالج جذور النزاع ويتم وضع حد للتجاذبات الخارجية في الساحة السورية".
السويداء - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
احتجاجات السويداء تضع سوريا أمام منعطف جديد... ودمشق تؤكد: "التقسيم مستحيل"
17 أغسطس, 06:55 GMT

كيف تحولت السويداء الى ورقة ضغط بيد إسرائيل

يقول المحامي إبراهيم الأحمد في حديث لـ"سبوتنيك": التأخر في معالجة أزمات السويداء واللجوء إلى الحصار والعقاب الجماعي خلق فراغا أمنيا وإنسانيا، دفع بعض القوى المحلية للتلويح برفع علم إسرائيل"، موضحا أن "هذه الرمزية منحت تل أبيب فرصة لتقديم نفسها كملاذ إنساني بديل يمكن تسويقه دوليا".
وأضاف: "التجارب السابقة في الجنوب السوري، ولا سيما استقبال إسرائيل لمقاتلين جرحى وفتح ممرات إنسانية، عززت لدى بعض السوريين انطباعا بأنها قادرة على التدخل حين تعجز دمشق، ومع رفع علمها في السويداء، تحول هذا الانطباع إلى رسالة سياسية مباشرة تعزز شرعية إسرائيل في أي معادلة تفاوضية".
وبحسب الأحمد، "فشل الوساطات الإقليمية، مثل اجتماعات عمان التي لم تحقق نتائج ملموسة، زاد من عزلة أهالي السويداء وأضعف الدور الأردني والعربي، مقابل بروز إسرائيل كلاعب يمتلك هامش حركة أوسع، ولذلك تستثمر اليوم تل أبيب الوضع كورقة ضغط مزدوجة على دمشق، عبر التلويح بخيارات غير مسبوقة للمجتمع المحلي، وأمام المجتمع الدولي، عبر الظهور كقوة قادرة على حماية المدنيين في مواجهة حكومة متهمة بالانتهاكات".
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
أول اجتماع سوري - إسرائيلي على مستوى وزاري... السويداء حاضرة واستقرار الجنوب على الطاولة
أمس, 08:07 GMT
وأردف الأحمد: "ما يحدث في السويداء يتجاوز حدودها؛ فهو رسالة بأن أي انهيار في العقد الاجتماعي السوري يمكن أن يتحول إلى ورقة سياسية إضافية في يد إسرائيل، التي دأبت على استثمار الأزمات السورية لتعزيز نفوذها الإقليمي عسكريا وسياسيا".
وأكد الأحمد أنه "يجب على الحكومة السورية أن تسلك مسارات عدة للوصول إلى حل شامل لملف السويداء يبدأ بفك الحصار وتأمين الغذاء والدواء والوقود بشكل عاجل، مع ضمان وصول المساعدات الطبية والإنسانية تحت إشراف جهات محايدة، ما يضع حدا للمعاناة اليومية ويعيد جزءا من الثقة المفقودة".
وشدد على "عقد حوار وطني جامع يضم جميع المكونات من أهالي السويداء ودرعا، قوات قسد، قوى الساحل والمعارضة، بهدف صياغة عقد اجتماعي جديد يضمن مشاركة الجميع في القرار وعدم تكرار الإقصاء".
أفيخاي أدرعي يزور مناطق درزية في قطنا جبل الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
ممر بين إسرائيل والسويداء... أدرعي يتجول في قطنا وسوريا لا تزال راعية للإرهاب بعيون واشنطن
1 أغسطس, 07:38 GMT

كما أكد الأحمد على ضرورة أن "يكون نظام الحكم لامركزي تشاركي، حيث يشكل ركيزة أساسية في هذه المرحلة، ويسمح لكل منطقة بإدارة شؤونها الخدمية والإدارية ضمن إطار الدولة"، بالإضافة لإعادة بناء الثقة مع الحكومة، بعد أن تضررت بفعل ملفات عدة في الساحل، والسويداء، والشمال الشرقي".

وبحسب الأحمد، استعادة الثقة "يحتاج خطوات عملية مثل: إشراك الممثلين المحليين في صنع القرار، شفافية في توزيع الموارد، إصلاح قضائي يضمن العدالة، وضمانات دولية لتنفيذ أي اتفاقات"، مؤكدا أنه من خلال تطبيق هذه الحلول يمكن تحويل أزمة السويداء من تهديد إلى فرصة لإعادة صياغة العلاقة بين المركز والمناطق وتعزيز الاستقرار الوطني".
مدينة القدس، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
باحث: "إسرائيل الكبرى" مشروع نتنياهو منذ البداية والمرحلة الأولى ستشمل لبنان وسوريا وفلسطين
14 أغسطس, 10:01 GMT
تجدر الإشارة إلى أن السويداء شهدت الشهر الماضي، هجوما واسعا شنه مسلحو العشائر استمر أيام عدة، واندلاع اشتباكات عنيفة مع مسلحين محليين، ما أسفر عن تدمير وحرق أكثر من 30 قرية وتهجير سكانها، إضافة إلى وقوع مئات القتلى والجرحى.
وقد أعلنت الحكومة السورية الانتقالية عن تشكيل لجنة تحقيق محلية للنظر في الانتهاكات التي ارتكبتها المجموعات المسلحة وبعض عناصر الحكومة، متعهدة بمحاسبة المسؤولين وتقديمهم للقضاء المختص فور انتهاء التحقيقات.
وفي 19 يوليو/تموز الماضي، أعلنت الرئاسة السورية، وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في السويداء، داعية جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بهذا القرار ووقف كافة الأعمال القتالية فورا في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق".
