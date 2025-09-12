https://sarabic.ae/20250912/الشرع-يبحث-مع-قائد-القيادة-المركزية-الأمريكية-قضايا-الأمن-الإقليمي-1104790170.html
الشرع يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية قضايا الأمن الإقليمي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0c/1104790013_0:0:2556:1437_1920x0_80_0_0_a3d08004f64218cdd3950c9b2c0ffa35.jpg
وجاء في بيان الرئاسة السورية: "استقبل السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، وعقيلته السيدة لطيفة الدروبي، في قصر الشعب في دمشق، اليوم، الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، وعقيلته السيدة سوزان كوبر، إلى جانب المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا السيد توماس باراك، والوفد المرافق، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين".وأضاف: "عكس اللقاء الأجواء الإيجابية والحرص المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع قنوات التواصل بين دمشق وواشنطن على مختلف المستويات".وفي وقت سابق، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، في 13 أيار/مايو الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، وأعلن خلال اللقاء رفع العقوبات عن سوريا، كما أبلغه بضرورة اتخاذ عدة إجراءات على رأسها تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250910/الشرع-يترأس-وفد-بلاده-في-القمة-الروسية-العربية---عاجل-1104697832.html
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0c/1104790013_293:0:2209:1437_1920x0_80_0_0_05c34a8b5793cf415757db8ad14db116.jpg
