https://sarabic.ae/20251015/تصويت-برأيك-ما-أهمية-زيارة-الرئيس-السوري-أحمد-الشرع-إلى-موسكو-في-هذا-التوقيت؟-1106023717.html
تصويت... برأيك ما أهمية زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو في هذا التوقيت؟
تصويت... برأيك ما أهمية زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو في هذا التوقيت؟
سبوتنيك عربي
من المقرر أن يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، الذي يزور العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء، في... 15.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-15T08:59+0000
2025-10-15T08:59+0000
2025-10-15T08:59+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
زيارة عمل
أخبار سوريا اليوم
أحمد الشرع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097839291_0:14:2749:1560_1920x0_80_0_0_fcf437b1bfc3f6c19633e40a58bca79c.jpg
وقال الكرملين في بيان: "في 15 أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، سيجري فلاديمير بوتين محادثات مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، الذي سيكون في روسيا، في زيارة عمل".وقالت وكالة "سانا" نقلا عن رئاسة الجمهورية السورية، أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الشرع خلال الزيارة، مع الرئيس الروسي، لمناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.برأيك ما أهمية زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو في هذا التوقيت؟الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوريالشرع: سوريا تبني علاقات مع روسيا والصين تقوم على المصالح الاستراتيجية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097839291_155:0:2599:1833_1920x0_80_0_0_625d5e03a8f099ccd1b99a8c3d2d5216.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, زيارة عمل, أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, опросы
روسيا, فلاديمير بوتين, زيارة عمل, أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, опросы
تصويت... برأيك ما أهمية زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو في هذا التوقيت؟
من المقرر أن يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، الذي يزور العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء، في زيارة عمل.
وقال الكرملين في بيان: "في 15 أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، سيجري فلاديمير بوتين محادثات مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، الذي سيكون في روسيا، في زيارة عمل".
وأضاف: "من المقرر مناقشة الوضع الحالي وآفاق تطوير العلاقات الروسية السورية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية، فضلًا عن آخر التطورات في الشرق الأوسط".
وقالت وكالة "سانا" نقلا عن رئاسة الجمهورية السورية، أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الشرع
خلال الزيارة، مع الرئيس الروسي، لمناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
برأيك ما أهمية زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو في هذا التوقيت؟