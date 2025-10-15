عربي
الكرملين: بوتين والشرع سيتطرقان إلى موضوع القواعد الروسية خلال المحادثات في موسكو
تصويت... برأيك ما أهمية زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو في هذا التوقيت؟
سبوتنيك عربي
من المقرر أن يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، الذي يزور العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء، في زيارة عمل.
وقال الكرملين في بيان: "في 15 أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، سيجري فلاديمير بوتين محادثات مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، الذي سيكون في روسيا، في زيارة عمل".وقالت وكالة "سانا" نقلا عن رئاسة الجمهورية السورية، أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الشرع خلال الزيارة، مع الرئيس الروسي، لمناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.برأيك ما أهمية زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو في هذا التوقيت؟الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوريالشرع: سوريا تبني علاقات مع روسيا والصين تقوم على المصالح الاستراتيجية
تصويت... برأيك ما أهمية زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو في هذا التوقيت؟

من المقرر أن يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، الذي يزور العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء، في زيارة عمل.
وقال الكرملين في بيان: "في 15 أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، سيجري فلاديمير بوتين محادثات مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، الذي سيكون في روسيا، في زيارة عمل".
وأضاف: "من المقرر مناقشة الوضع الحالي وآفاق تطوير العلاقات الروسية السورية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية، فضلًا عن آخر التطورات في الشرق الأوسط".
وقالت وكالة "سانا" نقلا عن رئاسة الجمهورية السورية، أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الشرع خلال الزيارة، مع الرئيس الروسي، لمناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
برأيك ما أهمية زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو في هذا التوقيت؟
الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري
الشرع: سوريا تبني علاقات مع روسيا والصين تقوم على المصالح الاستراتيجية
