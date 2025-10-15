https://sarabic.ae/20251015/الشرع-سوريا-تبني-علاقات-مع-روسيا-والصين-تقوم-على-المصالح-الاستراتيجية-1106015998.html
الشرع: سوريا تبني علاقات مع روسيا والصين تقوم على المصالح الاستراتيجية
الشرع: سوريا تبني علاقات مع روسيا والصين تقوم على المصالح الاستراتيجية
أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أن "دمشق تبني حاليًا علاقات هادئة مع روسيا والصين، على أساس المصالح الاستراتيجية".
وقال الشرع في مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأمريكية: "اليوم، تبني سوريا علاقات هادئة مع موسكو وبكين، على أساس المصالح الاستراتيجية"، مضيفًا أن "علاقات سوريا مع روسيا، لا تتعارض مع علاقاتها مع الغرب أو الولايات المتحدة الأمريكية".وأكدت وكالة الأنباء السورية (سانا)، زيارة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، إلى العاصمة الروسية موسكو، ومن المقرر أن يلتقي الشرع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في إطار إعادة تنظيم العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث ملفات التعاون السياسي والاقتصادي.وأشارت الرئاسة السورية إلى أن الشرع سوف يلتقي الجالية السورية في روسيا.يذكر أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في فبراير/ شباط الماضي، أكد الرئيس بوتين خلاله على دعم بلاده لوحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها.وكان الشرع، صرح في 12 من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بأن "روابط وثيقة متوارثة تربط بين سوريا وروسيا ويجب الحفاظ عليها"، مؤكدًا أن "روسيا دولة مهمة في العالم وهي عضو في مجلس الأمن، ورثنا روابط وثيقة بين سوريا وروسيا، يجب الحفاظ عليها".
وقال الشرع في مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأمريكية: "اليوم، تبني سوريا علاقات هادئة مع موسكو وبكين، على أساس المصالح الاستراتيجية"، مضيفًا أن "علاقات سوريا مع روسيا، لا تتعارض مع علاقاتها مع الغرب أو الولايات المتحدة الأمريكية".
وأكدت وكالة الأنباء السورية (سانا)، زيارة الرئيس السوري
للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، إلى العاصمة الروسية موسكو، ومن المقرر أن يلتقي الشرع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في إطار إعادة تنظيم العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث ملفات التعاون السياسي والاقتصادي.
ونقلت الوكالة عن رئاسة الجمهورية السورية، أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الشرع
، خلال الزيارة، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وأشارت الرئاسة السورية إلى أن الشرع سوف يلتقي الجالية السورية في روسيا.
يذكر أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في فبراير/ شباط الماضي، أكد الرئيس بوتين خلاله على دعم بلاده لوحدة الأراضي السورية
وسيادتها واستقرارها.
وكان الشرع، صرح في 12 من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بأن "روابط وثيقة متوارثة تربط بين سوريا وروسيا ويجب الحفاظ عليها"، مؤكدًا أن "روسيا دولة مهمة في العالم وهي عضو في مجلس الأمن، ورثنا روابط وثيقة بين سوريا وروسيا، يجب الحفاظ عليها".