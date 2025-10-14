https://sarabic.ae/20251014/وكالة-الأنباء-السورية-تعلن-زيارة-الشرع-لموسكو-ولقاء-مرتقب-مع-بوتين-غدا---عاجل-1106011436.html
أكدت وكالة الأنباء السورية زيارة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، إلى العاصمة الروسية موسكو ومن المقرر أن يلتقي مع الرئيس فلاديمير بوتين غدا... 14.10.2025, سبوتنيك عربي
وأفادت الوكالة السورية "سانا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس أحمد الشرع سيقوم زيارة رسمية غدا إلى روسيا، في إطار إعادة تنظيم العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث ملفات التعاون السياسي والاقتصادي.ونقلت الوكالة عن رئاسة الجمهورية السورية، أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الشرع خلال الزيارة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.وأشارت الرئاسة السورية إلى أن الرئيس الشرع سوف يلتقي الجالية السورية في روسيا.يذكر أن الرئيس الشرع قد تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي في شهر فبراير/شباط الماضي، أكد الرئيس بوتين خلاله على دعم بلاده لوحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها.وأبدى استعداد روسيا لإعادة النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها روسيا مع النظام البائد، ووجوب رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.كان الشرع قد صرح في الثاني عشر من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بأن روابط وثيقة متوارثة تربط بين سوريا وروسيا ويجب الحفاظ عليها، مؤكدا أن "روسيا دولة مهمة في العالم وهي عضو في مجلس الأمن، ورثنا روابط وثيقة بين سوريا وروسيا يجب الحفاظ عليها".
19:20 GMT 14.10.2025 (تم التحديث: 19:36 GMT 14.10.2025)
أكدت وكالة الأنباء السورية زيارة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، إلى العاصمة الروسية موسكو ومن المقرر أن يلتقي مع الرئيس فلاديمير بوتين غدا الأربعاء.
وأفادت الوكالة
السورية "سانا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس أحمد الشرع سيقوم زيارة رسمية غدا إلى روسيا، في إطار إعادة تنظيم العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث ملفات التعاون السياسي والاقتصادي.
ونقلت الوكالة عن رئاسة الجمهورية السورية، أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الشرع
خلال الزيارة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وأشارت الرئاسة السورية إلى أن الرئيس الشرع سوف يلتقي الجالية السورية في روسيا.
يذكر أن الرئيس الشرع قد تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي في شهر فبراير/شباط الماضي، أكد الرئيس بوتين خلاله على دعم بلاده لوحدة الأراضي السورية
وسيادتها واستقرارها.
وأبدى استعداد روسيا لإعادة النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها روسيا مع النظام البائد، ووجوب رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
كان الشرع قد صرح في الثاني عشر من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بأن روابط وثيقة متوارثة تربط بين سوريا وروسيا ويجب الحفاظ عليها، مؤكدا أن "روسيا دولة مهمة في العالم وهي عضو في مجلس الأمن، ورثنا روابط وثيقة بين سوريا وروسيا يجب الحفاظ عليها".