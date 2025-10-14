عربي
https://sarabic.ae/20251014/أحمد-الشرع-يكشف-عن-تكلفة-إعادة-الإعمار-في-سوريا-1106001581.html
أحمد الشرع يكشف عن تكلفة إعادة الإعمار في سوريا
أحمد الشرع يكشف عن تكلفة إعادة الإعمار في سوريا
13:40 GMT 14.10.2025
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع
دعا الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، المجتمع الدولي إلى المساهمة في إعادة إعمار سوريا، مؤكدا أن معاناة البلاد المستمرة منذ 14 عاما تستدعي جهدا جماعيا لإنهاء آثار الحرب ورفع العقوبات التي ترهق الاقتصاد والشعب السوري.
وقدّر الشرع في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية تكلفة إعادة إعمار سوريا بما يتراوح بين 600 و900 مليار دولار، داعيا المجتمع الدولي إلى الإسهام في هذه العملية.
وقال: "العالم تابع المأساة طوال 14 عاما دون أن يتمكن من وقفها، واليوم عليه أن يشارك في إعادة الإعمار".
وأشار الشرع إلى أن "الاقتصاد السوري يرزح تحت وطأة العقوبات الأميركية والغربية المفروضة على النظام السابق"، مطالبا برفعها بالكامل، ومعتبرا أن "كل من يعرقل رفع العقوبات عن سوريا شريك في الجريمة ضد شعبها".
وكانت أعلنت المملكة العربية السعودية وقطر، في نيسان/ أبريل 2025، عن "تسديدهما الديون المستحقة على سوريا للبنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار، في خطوة تأتي استمرارا لجهود البلدين في دعم وتعزيز عملية تعافي الاقتصاد السوري الشقيق".
وتعد هذه الخطوة مؤشرا على بداية تنسيق خليجي حاسم لدعم سوريا، وذلك بعد تعطل الكثير من الخطط السابقة، بما في ذلك مبادرة قطرية لتمويل الرواتب، بسبب الغموض المحيط بالعقوبات الأمريكية.
