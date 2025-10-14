https://sarabic.ae/20251014/الشرع-لا-أرغب-في-شن-حرب-على-إسرائيل-1105981365.html
الشرع: لا أرغب في شن حرب على إسرائيل
أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أن "سوريا تستحق أن تعيش بأمن وسلام"، لافتاً إلى أن "هذا يصب في مصلحة المنطقة والعالم". 14.10.2025
2025-10-14T05:46+0000
2025-10-14T05:46+0000
2025-10-14T05:46+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
أحمد الشرع
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104518539_0:0:1676:943_1920x0_80_0_0_2dcdc35c1652b9101031eddc65550682.jpg
وقال الشرع، في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية: "لم نستفز إسرائيل منذ وصولنا إلى دمشق، ولا نريد أن تشكل تهديداً لها أو لأي دولة أخرى".وشدد على أن "استهداف إسرائيل للقصر الرئاسي لم يكن لإيصال رسالة بل إعلان حرب"، لكنه أوضح أن دمشق "لا ترغب في خوض الحروب".وأشار الرئيس السوري، إلى "وجوب انسحاب إسرائيل من أي نقطة احتلتها بعد الـ8 من ديسمبر/ كانون الأول 2024"، مضيفا أن "سوريا ستكون منفتحة على الشراكات الدولية التي تحترم سيادتها".والشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تقدم بالمحادثات مع سوريا، منوّهًا إلى أن "الأمر ما زال بعيد المنال".ونقلت القناة الإسرائيلية الـ12، عن نتنياهو، قوله خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية، إن "الانتصارات التي حققناها ضد "حزب الله" فتحت بابًا لإمكانية لم تكن حتى في الحسبان، وهي إمكانية السلام مع جيراننا من الشمال. نحن نجري اتصالات وهناك تقدم معين مع السوريين، لكن ما زال الأمر بعيد المنال".وكشف الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أن مفاوضات تجري بوساطة أمريكية بين سوريا وإسرائيل، أوشكت على التوصل إلى اتفاق قد يُوقّع قريبًا.وأشار الشرع إلى أن "الاتفاق المرتقب سيكون مشابهًا لاتفاق عام 1974"، لكنه شدد على أن ذلك "لا يعني بأي حال من الأحوال تطبيع العلاقات مع تل أبيب".ومنذ سقوط حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، تشن إسرائيل ضربات جوية وتقوم بتوغلات في جنوب سوريا، بصورة تؤكد دمشق أنها تمثل انتهاكا لسيادتها.
