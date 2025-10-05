عربي
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفذ "عمليات دقيقة" في جنوب سوريا
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفذ "عمليات دقيقة" في جنوب سوريا
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفذ "عمليات دقيقة" في جنوب سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تنفذ منذ شهرين عمليات ميدانية في جنوب سوريا، مشيرا إلى أنها تشمل اعتقال مشتبه بهم والعثور على وسائل قتالية ومصادرتها.
جاء ذلك في بيان نشره أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على "تلغرام"، اليوم الأحد، قال فيه إن الهدف من هذه العمليات هو "ضمان أمن مواطني إسرائيل عامة، وهضبة الجولان خاصة".
ونشر أدرعي مقطع فيديو وصور، قال إنها ترصد جانبا من عمليات القوات الإسرائيلية في مناطق في جنوب سوريا لم يحددها.
يذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع، أوضح في تصريحات سابقة، أن المحادثات مع إسرائيل مستمرة من أجل التوصل لاتفاق أمني.
ومنذ رحيل حكومة الأسد، تشن إسرائيل ضربات جوية وتقوم بتوغلات في جنوبي سوريا، بصورة تؤكد دمشق أنها تمثل انتهاكا لسيادتها.
وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن "الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل يختلف تماما عن تطبيع العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن إسرائيل "اعتبرت اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974 لاغيا".
وقال إن دمشق أجرت 3 جولات من المفاوضات مع الإسرائيليين، مضيفا: "لكن الضربات الإسرائيلية على سوريا عقدت الأمور".
وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن الغارات الإسرائيلية على مناطق سورية جعلت تطبيع العلاقات بين دمشق وتل أبيب صعبا.
