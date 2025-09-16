عربي
الخارجية السورية: الاتفاق بين سوريا والأردن وأمريكا يتضمن نشر قوات شرطة مدربة على طريق السويداء دمشق
الخارجية السورية: الاتفاق بين سوريا والأردن وأمريكا يتضمن نشر قوات شرطة مدربة على طريق السويداء دمشق
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، عن استضافة وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني لنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية... 16.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-16T17:56+0000
2025-09-16T17:56+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار الأردن
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار السويداء
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104857585_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a48d398e8dd9f5cc9d27a7692b69bc00.jpg
ويأتي الاجتماع استكمالا لمباحثات عمان في 19 يوليو/تموز و12 أغسطس/آب 2025، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوبي سوريا وحل الأزمة هناك.وأسفر الاجتماع عن اعتماد خارطة طريق لحل الأزمة في السويداء، تؤكد على وحدة الأراضي السورية ومساواة جميع السوريين في الحقوق والواجبات. أبرز بنود خارطة الطريق:التزام مشتركأكدت الدول الثلاث أن استقرار سوريا ركيزة أساسية للأمن الإقليمي، مع دعم جهود إعادة البناء، مكافحة الإرهاب، وتحقيق المصالحة الوطنية.تحقيق العدالةستقوم الحكومة السورية بدعوة لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الأحداث الأخيرة بالسويداء، مع التزامها بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وفق القانون.المساعدات الإنسانيةستضمن الحكومة السورية، بدعم من الأردن والولايات المتحدة، إيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى السويداء، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة.إعادة الخدماتستواصل الحكومة السورية استعادة الخدمات الأساسية في المحافظة، بدعم دولي لتأمين التمويل اللازم.تعزيز الأمنستنشر الحكومة السورية قوات شرطة مدربة على طريق السويداء-دمشق لضمان حرية الحركة، مع سحب المقاتلين المدنيين من الحدود الإدارية للمحافظة.إطلاق المحتجزينستدعم الدول الثلاث جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإطلاق سراح المحتجزين وتسريع عمليات التبادل.إعادة الإعمارأعلنت الحكومة السورية خططًا لإعادة بناء القرى والممتلكات المتضررة، بدعم من الأردن والولايات المتحدة.مكافحة خطاب الكراهيةستعمل سوريا على اعتماد تشريعات تجرم خطاب الكراهية، بدعم قانوني من الأردن والولايات المتحدة.المصالحة المحليةسيدعو الأردن وفودا من مجتمعات السويداء (الدروز، المسيحيون، السنة) وممثلي العشائر البدوية لتعزيز المصالحة.ترتيبات انتقاليةستعمل الدول الثلاث على ترتيبات أمنية وإدارية لإعادة اندماج السويداء في المؤسسات الحكومية، بما يشمل تشكيل قوة شرطة محلية ومجلس محافظة يمثل جميع المكونات.التعاون الأمني مع إسرائيلستسعى الولايات المتحدة، بالتشاور مع سوريا، إلى تفاهمات أمنية مع إسرائيل بشأن الجنوب السوري، مع دعم الأردن لهذا الجهد.آلية مراقبةستنشئ الدول الثلاث آلية لمراقبة تنفيذ خارطة الطريق، مع احترام السيادة السورية.وأعربت الدول الثلاث عن "التزامها بدعم مستقبل سوريا الآمن والمزدهر، من خلال تعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة، مع التركيز على احترام السيادة السورية وتلبية تطلعات شعبها".وكانت السويداء شهدت اشتباكات ومواجهات استمرت أسبوعا في 13 يوليو/ تموز الماضي بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية، فتدخلت قوات الأمن الحكومية لوقف المواجهات بين الجانبين، بينما نزح نحو 200 ألف جراء النزاع، وفق تقديرات الأمم المتحدة.وأعلنت الحكومة السورية الانتقالية عن تشكيل لجنة تحقيق للنظر في الانتهاكات، "التي ارتكبتها المجموعات المسلحة وبعض عناصر الحكومة"، متعهدة بمحاسبة المسؤولين وتقديمهم للقضاء المختص فور انتهاء التحقيقات.وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الرئاسة السورية، وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في السويداء، داعية جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بهذا القرار ووقف كافة الأعمال القتالية فورا في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق".
الخارجية السورية: الاتفاق بين سوريا والأردن وأمريكا يتضمن نشر قوات شرطة مدربة على طريق السويداء دمشق

17:56 GMT 16.09.2025
© Sputnik . basel shartouhماهي الحلول المطروحة لمعالجة ملف السويداء السورية
ماهي الحلول المطروحة لمعالجة ملف السويداء السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
© Sputnik . basel shartouh
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، عن استضافة وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني لنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، في اجتماع ثلاثي بدمشق.
ويأتي الاجتماع استكمالا لمباحثات عمان في 19 يوليو/تموز و12 أغسطس/آب 2025، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوبي سوريا وحل الأزمة هناك.

وأسفر الاجتماع عن اعتماد خارطة طريق لحل الأزمة في السويداء، تؤكد على وحدة الأراضي السورية ومساواة جميع السوريين في الحقوق والواجبات.

وأكدت سوريا والأردن والولايات المتحدة "التزامها بالعمل معًا لدعم استقرار سوريا وإعادة بنائها، من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة سورية تحترم سيادة البلاد وتضمن تمثيل جميع مكونات المجتمع السوري".

أبرز بنود خارطة الطريق:

التزام مشترك
أكدت الدول الثلاث أن استقرار سوريا ركيزة أساسية للأمن الإقليمي، مع دعم جهود إعادة البناء، مكافحة الإرهاب، وتحقيق المصالحة الوطنية.

تحقيق العدالة
ستقوم الحكومة السورية بدعوة لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الأحداث الأخيرة بالسويداء، مع التزامها بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وفق القانون.
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
راديو
خبيرة: ملف السويداء أصبح "دوليا" غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
29 أغسطس, 13:28 GMT
المساعدات الإنسانية
ستضمن الحكومة السورية، بدعم من الأردن والولايات المتحدة، إيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى السويداء، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة.

إعادة الخدمات
ستواصل الحكومة السورية استعادة الخدمات الأساسية في المحافظة، بدعم دولي لتأمين التمويل اللازم.

تعزيز الأمن
ستنشر الحكومة السورية قوات شرطة مدربة على طريق السويداء-دمشق لضمان حرية الحركة، مع سحب المقاتلين المدنيين من الحدود الإدارية للمحافظة.

إطلاق المحتجزين
ستدعم الدول الثلاث جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإطلاق سراح المحتجزين وتسريع عمليات التبادل.
مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-15 (صورة ارشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
الطيران الإسرائيلي يشن غارات على ريف دمشق وهبوط مروحيات تابعة له في السويداء جنوبي سوريا
27 أغسطس, 21:25 GMT
إعادة الإعمار
أعلنت الحكومة السورية خططًا لإعادة بناء القرى والممتلكات المتضررة، بدعم من الأردن والولايات المتحدة.

مكافحة خطاب الكراهية
ستعمل سوريا على اعتماد تشريعات تجرم خطاب الكراهية، بدعم قانوني من الأردن والولايات المتحدة.

المصالحة المحلية
سيدعو الأردن وفودا من مجتمعات السويداء (الدروز، المسيحيون، السنة) وممثلي العشائر البدوية لتعزيز المصالحة.

ترتيبات انتقالية
ستعمل الدول الثلاث على ترتيبات أمنية وإدارية لإعادة اندماج السويداء في المؤسسات الحكومية، بما يشمل تشكيل قوة شرطة محلية ومجلس محافظة يمثل جميع المكونات.
كارثة إنسانية في السويداء السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
قرب إعادة فتح طريق دمشق - السويداء بعد تأمينه بالكامل
27 أغسطس, 16:53 GMT
التعاون الأمني مع إسرائيل
ستسعى الولايات المتحدة، بالتشاور مع سوريا، إلى تفاهمات أمنية مع إسرائيل بشأن الجنوب السوري، مع دعم الأردن لهذا الجهد.

آلية مراقبة
ستنشئ الدول الثلاث آلية لمراقبة تنفيذ خارطة الطريق، مع احترام السيادة السورية.

وأعربت الدول الثلاث عن "التزامها بدعم مستقبل سوريا الآمن والمزدهر، من خلال تعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة، مع التركيز على احترام السيادة السورية وتلبية تطلعات شعبها".
وقفة أمام الإسكوا للمطالبة بفك حصار السويداء وفتح ممرات إنسانية، بيروت، لبنان، 26 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
وقفة أمام "الإسكوا" ببيروت للمطالبة بفك حصار السويداء وفتح ممرات إنسانية.. صور وفيديو
26 أغسطس, 15:18 GMT
وكانت السويداء شهدت اشتباكات ومواجهات استمرت أسبوعا في 13 يوليو/ تموز الماضي بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية، فتدخلت قوات الأمن الحكومية لوقف المواجهات بين الجانبين، بينما نزح نحو 200 ألف جراء النزاع، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وأعلنت الحكومة السورية الانتقالية عن تشكيل لجنة تحقيق للنظر في الانتهاكات، "التي ارتكبتها المجموعات المسلحة وبعض عناصر الحكومة"، متعهدة بمحاسبة المسؤولين وتقديمهم للقضاء المختص فور انتهاء التحقيقات.

وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الرئاسة السورية، وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في السويداء، داعية جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بهذا القرار ووقف كافة الأعمال القتالية فورا في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق".
