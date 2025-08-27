https://sarabic.ae/20250827/قرب-إعادة-فتح-طريق-دمشق---السويداء-بعد-تأمينه-بالكامل-1104209393.html

قرب إعادة فتح طريق دمشق - السويداء بعد تأمينه بالكامل

قرب إعادة فتح طريق دمشق - السويداء بعد تأمينه بالكامل

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، عن استكمال الخطوات النهائية لتأمين طريق دمشق - السويداء، تمهيدا لإعادة فتحه أمام حركة النقل والتجارة، وذلك بعد... 27.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-27T16:53+0000

2025-08-27T16:53+0000

2025-08-27T16:53+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/04/1103347534_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_497ec93fb3a84806047f08a3afff0d6f.jpg

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي على منصة "إكس"، التزامها الراسخ بتلبية احتياجات سكان السويداء، وضمان حرية تنقلهم، مع معالجة التحديات الأمنية الحالية.وأشارت إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لإنجاح هذه المهمة الوطنية، مؤكدة تضحياتها في سبيل استعادة الأمن والاستقرار.ويأتي هذا الإجراء في إطار مسؤولياتها للحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع أنحاء سوريا. وكان حكمت الهجري، أحد شيوخ عقل الطائفة الدرزية في محافظة السويداء، قد طالب، الإثنين الماضي، بدعم دولي من أجل تشكيل إقليم منفصل. كما اعتبر أن "الحرس الوطني" الذي شكل مؤخرا من مجموعات درزية مسلحة، "سيدافع عن الأرض بضمانة دول معنية بهذا الأمر"، وفق تعبيره.إلى ذلك، أشار إلى أن "المحنة الأخيرة كان القصد منها إبادة الطائفة الدرزية"، وفق زعمه. أتت تلك التصريحات بعد أيام على لقاء المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك رسميا بشيخ عقل الدروز في إسرائيل موفق طريف في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ناقش الأوضاع في السويداء.وكانت السويداء شهدت اشتباكات ومواجهات استمرت أسبوعاً في 13 يوليو/ تموز الماضي بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية، فتدخلت قوات الأمن الحكومية لوقف المواجهات بين الجانبين، بينما نزح نحو 200 ألف جراء النزاع، وفق تقديرات الأمم المتحدة.وأعلنت الحكومة السورية الانتقالية عن تشكيل لجنة تحقيق للنظر في الانتهاكات، "التي ارتكبتها المجموعات المسلحة وبعض عناصر الحكومة"، متعهدة بمحاسبة المسؤولين وتقديمهم للقضاء المختص فور انتهاء التحقيقات.وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الرئاسة السورية، وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في السويداء، داعية جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بهذا القرار ووقف كافة الأعمال القتالية فورا في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق".

https://sarabic.ae/20250826/وقفة-أمام-الإسكوا-ببيروت-للمطالبة-بفك-حصار-السويداء-وفتح-ممرات-إنسانية-صور-1104160095.html

https://sarabic.ae/20250825/الإعلام-العربي-داخل-قصر-دمشق-الشرع-يكشف-عن-خطوط-حمراء-في-السويداء-واتفاق-أمني-مع-إسرائيل-1104104563.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العالم العربي