قرب إعادة فتح طريق دمشق - السويداء بعد تأمينه بالكامل
قرب إعادة فتح طريق دمشق - السويداء بعد تأمينه بالكامل
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، عن استكمال الخطوات النهائية لتأمين طريق دمشق - السويداء، تمهيدا لإعادة فتحه أمام حركة النقل والتجارة، وذلك بعد...
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي على منصة "إكس"، التزامها الراسخ بتلبية احتياجات سكان السويداء، وضمان حرية تنقلهم، مع معالجة التحديات الأمنية الحالية.وأشارت إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لإنجاح هذه المهمة الوطنية، مؤكدة تضحياتها في سبيل استعادة الأمن والاستقرار.ويأتي هذا الإجراء في إطار مسؤولياتها للحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع أنحاء سوريا. وكان حكمت الهجري، أحد شيوخ عقل الطائفة الدرزية في محافظة السويداء، قد طالب، الإثنين الماضي، بدعم دولي من أجل تشكيل إقليم منفصل. كما اعتبر أن "الحرس الوطني" الذي شكل مؤخرا من مجموعات درزية مسلحة، "سيدافع عن الأرض بضمانة دول معنية بهذا الأمر"، وفق تعبيره.إلى ذلك، أشار إلى أن "المحنة الأخيرة كان القصد منها إبادة الطائفة الدرزية"، وفق زعمه. أتت تلك التصريحات بعد أيام على لقاء المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك رسميا بشيخ عقل الدروز في إسرائيل موفق طريف في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ناقش الأوضاع في السويداء.وكانت السويداء شهدت اشتباكات ومواجهات استمرت أسبوعاً في 13 يوليو/ تموز الماضي بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية، فتدخلت قوات الأمن الحكومية لوقف المواجهات بين الجانبين، بينما نزح نحو 200 ألف جراء النزاع، وفق تقديرات الأمم المتحدة.وأعلنت الحكومة السورية الانتقالية عن تشكيل لجنة تحقيق للنظر في الانتهاكات، "التي ارتكبتها المجموعات المسلحة وبعض عناصر الحكومة"، متعهدة بمحاسبة المسؤولين وتقديمهم للقضاء المختص فور انتهاء التحقيقات.وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الرئاسة السورية، وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في السويداء، داعية جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بهذا القرار ووقف كافة الأعمال القتالية فورا في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق".
https://sarabic.ae/20250826/وقفة-أمام-الإسكوا-ببيروت-للمطالبة-بفك-حصار-السويداء-وفتح-ممرات-إنسانية-صور-1104160095.html
https://sarabic.ae/20250825/الإعلام-العربي-داخل-قصر-دمشق-الشرع-يكشف-عن-خطوط-حمراء-في-السويداء-واتفاق-أمني-مع-إسرائيل-1104104563.html
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، عن استكمال الخطوات النهائية لتأمين طريق دمشق - السويداء، تمهيدا لإعادة فتحه أمام حركة النقل والتجارة، وذلك بعد توقف دام على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي على منصة "إكس"، التزامها الراسخ بتلبية احتياجات سكان السويداء، وضمان حرية تنقلهم، مع معالجة التحديات الأمنية الحالية.

وأشارت إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لإنجاح هذه المهمة الوطنية، مؤكدة تضحياتها في سبيل استعادة الأمن والاستقرار.
وقفة أمام الإسكوا للمطالبة بفك حصار السويداء وفتح ممرات إنسانية، بيروت، لبنان، 26 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
وقفة أمام "الإسكوا" ببيروت للمطالبة بفك حصار السويداء وفتح ممرات إنسانية.. صور وفيديو
أمس, 15:18 GMT

وأوضحت الوزارة أن العمل جار على استكمال الإجراءات اللازمة لضمان أمان الطريق بشكل دائم، مما يتيح حركة سلسة للمواطنين والتجارة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار مسؤولياتها للحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع أنحاء سوريا.

وكان حكمت الهجري، أحد شيوخ عقل الطائفة الدرزية في محافظة السويداء، قد طالب، الإثنين الماضي، بدعم دولي من أجل تشكيل إقليم منفصل.

وقال في كلمة ألقاها، خلال استقباله القائد الجديد لـ"حركة رجال الكرامة"، مزيد خداج، إنه يناشد "شرفاء العالم والدول الحرة بالوقوف مع الطائفة الدرزية من أجل إعلان إقليم منفصل إلى الأبد".

الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
الإعلام العربي داخل قصر دمشق... الشرع يكشف عن خطوط حمراء في السويداء واتفاق أمني مع إسرائيل
25 أغسطس, 09:30 GMT
كما اعتبر أن "الحرس الوطني" الذي شكل مؤخرا من مجموعات درزية مسلحة، "سيدافع عن الأرض بضمانة دول معنية بهذا الأمر"، وفق تعبيره.إلى ذلك، أشار إلى أن "المحنة الأخيرة كان القصد منها إبادة الطائفة الدرزية"، وفق زعمه.

أتت تلك التصريحات بعد أيام على لقاء المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك رسميا بشيخ عقل الدروز في إسرائيل موفق طريف في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ناقش الأوضاع في السويداء.

وكانت السويداء شهدت اشتباكات ومواجهات استمرت أسبوعاً في 13 يوليو/ تموز الماضي بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية، فتدخلت قوات الأمن الحكومية لوقف المواجهات بين الجانبين، بينما نزح نحو 200 ألف جراء النزاع، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وأعلنت الحكومة السورية الانتقالية عن تشكيل لجنة تحقيق للنظر في الانتهاكات، "التي ارتكبتها المجموعات المسلحة وبعض عناصر الحكومة"، متعهدة بمحاسبة المسؤولين وتقديمهم للقضاء المختص فور انتهاء التحقيقات.

وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الرئاسة السورية، وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في السويداء، داعية جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بهذا القرار ووقف كافة الأعمال القتالية فورا في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق".
