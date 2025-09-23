https://sarabic.ae/20250923/سحب-السلاح-الثقيل-من-جنوبي-سوريا-تحت-رقابة-جوية-إسرائيلية-كيف-تغيرت-خارطة-الانتشار-العسكري-1105164118.html

سحب السلاح الثقيل من جنوبي سوريا تحت رقابة جوية إسرائيلية.. كيف تغيرت خارطة الانتشار العسكري؟

شهدت مواقع عدة في أرياف دمشق ودرعا والسويداء، زيادة واضحة في التحركات العسكرية للجيش السوري الجديد، التي تهدف إلى سحب السلاح الثقيل من تلك المناطق ضمن تفاهمات... 23.09.2025, سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم

جنوب سوريا

السويداء

درعا

القنيطرة

نزع سلاح

إسرائيل

تقارير سبوتنيك

حصري

أحد وجهاء الجنوب السوري، عمر عقلة، قال في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "دخلت عمليات سحب السلاح الثقيل من مواقع عسكرية عدة في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، إضافة إلى أجزاء من ريف دمشق، مرحلة متقدمة خلال الأيام الماضية، وسط مراقبة جوية إسرائيلية مكثفة وتصعيد ميداني غير مسبوق".وأشار عقلة إلى أن "هذه المواقع تعرضت سابقًا لقصف جوي إسرائيلي متكرر، ما يجعل خطوة سحب السلاح منها ذات دلالات أمنية وسياسية بالغة".وأشار عقلة إلى أن "التحليق المكثف للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي في سماء الجنوب السوري، وخاصة فوق مثلث درعا – القنيطرة – ريف دمشق، يعكس حجم التوتر الإقليمي والاهتمام الإسرائيلي بأي تغيير في خارطة الانتشار العسكري. الطائرات لا تغادر الأجواء، وتنفذ مسارات دائرية متكررة فوق المواقع التي تم تفريغها من السلاح الثقيل".وفي تطور لافت، كشف عقلة أن "الجيش الإسرائيلي رفع من وتيرة التوغلات خلال الساعات القليلة الماضية، حيث سجلت وحدات استطلاع إسرائيلية توغلًا محدودًا في منطقة عابدين بريف درعا الغربي، إضافة إلى تحركات مشابهة في مواقع عدة بريف القنيطرة، تزامنا مع قيام الجيش الإسرائيلي باستقدام تعزيزات عسكرية كبيرة له باتجاه الحدود مع سوريا ما يثير قلق الأهالي ويضع علامات استفهام حول نوايا الاحتلال في هذه المرحلة".وطالب عقلة بـ"إيجاد ضمانات واضحة تمنع أي فراغ أمني أو تدخل خارجي"، وأكد أن "الاستقرار لا يتحقق إلا عبر مسار سياسي واضح يضمن الحقوق ويعزز الثقة بين الدولة والمجتمع المحلي، بعيدًا عن التجاذبات الإقليمية".الاتفاق الأمني ينقذ على الأرض قبل توقيعهرأى الخبير العسكري سليمان سليمان، أن "ما يجري في الجنوب السوري من سحب للسلاح الثقيل وتحجيم الوجود العسكري النظامي يعكس تنفيذًا فعليًا لاتفاقية أمنية غير معلنة بين حكومة دمشق والجانب الإسرائيلي، قبل أن تُوقع رسميًا في الولايات المتحدة".وأضاف: "التحركات الميدانية تجاوزت مرحلة التمهيد، ودخلت حيز التنفيذ، وهذا ما تؤكده وتيرة الانسحابات العسكرية، والتحليق الإسرائيلي المكثف، والتوغلات المحدودة التي سجلت مؤخرًا في ريفي درعا والقنيطرة. كل ذلك يشير إلى وجود تفاهمات أمنية تنفذ على الأرض قبل أن تعلن سياسيًا".وختم سليمان: "نزع السلاح الثقيل من الجنوب السوري يجب أن يكون جزءًا من رؤية وطنية شاملة، وليس مجرد استجابة لضغوط خارجية. المطلوب اليوم هو ضمانات حقيقية تمنع أي اختراق أمني أو استغلال سياسي، وتحفظ سيادة الدولة ووحدة القرار العسكري".وفي سياق الزيارة، تحدثت مصادر إعلامية عن احتمالية عقد لقاء ثلاثي يجمع الشرع مع نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط توقعات بقرب توقيع اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب بوساطة أمريكية، في ظل مؤشرات ميدانية على تنفيذ تفاهمات غير معلنة في الجنوب السوري.

جنوب سوريا

إسرائيل

