https://sarabic.ae/20250920/رغم-التوافق-الدولي-لماذا-رفضت-السويداء-السورية-حل-خارطة-الطريق؟-1105062575.html

"رغم التوافق الدولي"... لماذا رفضت السويداء السورية حل "خارطة الطريق"؟

"رغم التوافق الدولي"... لماذا رفضت السويداء السورية حل "خارطة الطريق"؟

سبوتنيك عربي

أعلنت لجنة القضاء العليا في محافظة السويداء السورية رفضها لبيان وزارة الخارجية السورية والذي تبنى حلا لملف السويداء وفق ما يسمى "خارطة الطريق" بتوافق أمريكي –... 20.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-20T11:30+0000

2025-09-20T11:30+0000

2025-09-20T11:30+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/14/1105062041_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9ede9a6d4f2b145f84fa36167003a2d8.jpg

وحول أسباب الرفض، قال الكاتب والمحلل السياسي عهد مراد، بتصريح لـ"سبوتنيك"، إن رفض اللجنة القانونية العليا للاتفاق الثلاثي جاء بناء على عدة نقاط جوهرية، أهمها التهميش الصريح لرأي أهالي المحافظة في قضية تمسهم بشكل مباشر.وأوضح مراد أن "الحكومة السورية تحاول أن تُظهر نفسها كممثل لجميع السوريين، وتذهب بهذا الاتفاق لتقول إنها تمثل الدروز وتسعى لمعالجة خلاف نشأ بينهم وبين البدو. وهذا يُعد تنصلا كبيرا من المسؤولية، خاصة أن أهالي السويداء – وبإجماع واسع – يعتبرون هذه الحكومة مسؤولة عن المجازر التي ارتُكبت بحقهم. فكيف يمكن للقاتل أن يكون هو الضامن لعدم تكرار القتل؟".وأضاف: "أي اتفاق توقعه هذه الحكومة وتوافق عليه السويداء يعد اعترافا سياسيا بشرعية هذه الحكومة، في حين أن أهالي السويداء يرفضون هذه الشرعية، على الأقل فيما يتعلق بمحافظتهم. فإذا كان السوريون في باقي المناطق يرونها حكومة شرعية، فإن أهالي السويداء لا يرونها كذلك، ولا يريدون أن يقعوا في خطأ تاريخي يفسر لاحقا بأنهم وافقوا على بيان وقّعته الحكومة السورية بصفتها الرسمية، وبصفتها جهة معنية بحمايتهم. جوهر النقاش هنا هو: أنتم لستم حكومتنا، وقراراتكم لا تحظى بثقة. لا يزال أهالي السويداء ينظرون إلى المجموعة الحاكمة في دمشق ليس كحكومة، بل كجهة أشبه بهيئة تحرير الشام، ويبرهنون على موقفهم هذا بما تعرضوا له من مجازر وهجمات دامية".وتابع مراد: "في هذا السياق، إضافة إلى ما ورد في بيان اللجنة من تفاصيل تتعلق بانعدام الثقة بالقانون والتنصل من المسؤولية، فإن كل هذه العوامل تقف خلف هذا الرفض. كما أن ما تضمنه الاتفاق من بنود اعتبره أهالي السويداء وصاية مفروضة، حيث تقوم مجموعة من الأطراف – من بينهم أبناء السويداء أنفسهم – بفرض شروط عليهم، وهو ما يرونه غير مبرر إطلاقًا. كان من الضروري إيجاد صيغة تفاهم مباشرة مع أهالي السويداء بشأن ملفهم، كما يحدث مع الأكراد على سبيل المثال".وأشار مراد إلى أن "محاولة السلطة تجاهل هذه الخصوصية، وعدم الاعتراف بالسويداء كقوة أمر واقع، كما تفعل مع قسد، هي محاولة لا يمكن أن تستمر. فالحقيقة التي لا يمكن تجاوزها هي أن السويداء تحولت بالفعل إلى قوة أمر واقع، تماما كما هو الحال مع قسد. تجاهل هذا الواقع، وإنكار أن السويداء طرف أساسي، هو جوهر المشكلة. فعندما ترغب الحكومة بإبرام اتفاق حول شمال شرق سوريا، تذهب وتجتمع بمظلوم عبدي، وتسعى لحل ملفه ضمن كيان مستقل. وهذا بالضبط ما بدأ يفكر به أهالي السويداء، بعد فقدان الثقة، وبعد المجازر، وبعد انهيار العلاقة مع الحكومة".وختم مراد بالقول: "لا يحق لأي جهة، داخل سوريا أو خارجها، أن تعتبر نفسها الممثل الوحيد للدروز، وتأتي إليهم بوثيقة وتضعها على الطاولة وتقول: نفذوا هذه الورقة. حتى لو كانت بنود الوثيقة منسجمة مع تطلعاتهم، فإنهم سيعتبرونها فرض وصاية لا يقبلون بها. فما بالك إذا كانت الوثيقة تتضمن بنودًا استفزازية، مثل تعيين القائد الأمني العام في دمشق، أو الحفاظ على حكومة مركزية لا تُساءل، بل تُظهر نفسها كجهة تحاسب الناس؟ كل هذه البنود تُعد نقاط استفزاز لا يمكن تجاوزها في هذا الملف. وأكرر: لا يمكن لأهالي السويداء أن يقبلوا بأن يكون القاتل هو الحكم، أو أن يكون القاتل هو الضامن".100 ألف توقيع لوثيقة حق تقرير المصيروفي سياق متصل، دعت فعاليات أهلية ومحلية في محافظة السويداء الأهالي إلى جمع تواقيع لوثيقة تقرير المصير حيث تم جمع ما يقارب 100 ألف توقيع حتى اللحظة.حيث علق المحامي والخبير في القانون الدولي، علي دانون، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن وثيقة المطالبة بحق تقرير المصير، وإن لم تكن إعلانًا رسميًا للاستقلال، إلا أنها تُعد "أداة قانونية وسياسية بالغة التأثير"، خاصة إذا استوفت شروط التوثيق الشعبي والتدرج القانوني.وأوضح دانون أن "الوثيقة تمر بثلاث مراحل أساسية: وطنية، إقليمية، ثم دولية. تبدأ برفعها إلى الجهات التشريعية أو القضائية داخل الدولة، ثم إلى منظمات إقليمية كجامعة الدول العربية، لتصل في المرحلة الأخيرة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية، حيث تتحول إلى قضية دولية ملزمة أخلاقيًا وسياسيًا".وأضاف: "كلما زاد عدد الموقعين على الوثيقة، وكلما كانت مبنية على أسس قانونية واضحة، زادت قوتها أمام المجتمع الدولي، وأصبحت ورقة ضغط تفاوضية لا يمكن تجاهلها. وأي رفض أو تجاهل من الطرف المقابل – سواء كان حكومة مركزية أو قوة احتلال – يعد انتهاكا صريحا لمبدأ تقرير المصير، وهو من المبادئ الأساسية في القانون الدولي".وختم بالقول: "حق تقرير المصير ليس مجرد شعار، بل هو مبدأ قانوني أقرته المواثيق الدولية، منها ميثاق الأمم المتحدة والعهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهو يضمن للشعوب حرية اختيار نظامها السياسي، والتحكم في مواردها، وتقرير مصيرها دون تدخل خارجي".وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، قد أعلن الثلاثاء الماضي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأمريكي لسوريا توماس باراك، "خارطة الطريق" مكونة من 7 خطوات لحل الأزمة في محافظة السويداء جنوبي البلاد.وتشير "الخارطة"، إلى أن "السويداء جزء أصيل من سوريا ولا مستقبل لها خارجها، وأن أبناء المحافظة مواطنون سوريون متساوون في الحقوق والواجبات". في وقت تسعى فيه "خارطة الطريق" إلى تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء، وتوفير الأسس العملية لمعالجة الأوضاع السياسية والإنسانية في المحافظة.رفع العلم السوري فوق سفارة دمشق في واشنطن... فيديوإدارة ترامب تلغي الحماية المؤقتة للسوريين وتمنحهم 60 يوما للمغادرة

https://sarabic.ae/20250918/الإمارات-تعلق-على-إعلان-سوريا-التوصل-لخارطة-طريق-لحل-الأزمة-في-السويداء-1104972552.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي