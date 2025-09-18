https://sarabic.ae/20250918/الإمارات-تعلق-على-إعلان-سوريا-التوصل-لخارطة-طريق-لحل-الأزمة-في-السويداء-1104972552.html

الإمارات تعلق على إعلان سوريا التوصل لخارطة طريق لحل الأزمة في السويداء

الإمارات تعلق على إعلان سوريا التوصل لخارطة طريق لحل الأزمة في السويداء

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن ترحيبها بإعلان الحكومة السورية التوصل إلى خارطة طريق تهدف إلى حل الأزمة في محافظة السويداء، مؤكدة دعمها للجهود الرامية... 18.09.2025, سبوتنيك عربي

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان رسمي، أهمية تعزيز التهدئة لحماية وحدة سوريا وسيادتها، بما يسهم في الحفاظ على أرواح المدنيين وإحلال القانون.وجددت الوزارة التزام الإمارات بدعم كافة الخطوات التي تتخذها سوريا لتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة سيادتها على جميع أراضيها. كما أكدت وقوفها إلى جانب الشعب السوري، مشددة على دعمها للمساعي التي تهدف إلى تحقيق تطلعات السوريين نحو السلام والتنمية والتعايش السلمي.وتشير "الخارطة"، إلى أن "السويداء جزء أصيل من سوريا ولا مستقبل لها خارجها، وأن أبناء المحافظة مواطنون سوريون متساوون في الحقوق والواجبات". في وقت تسعى فيه "خارطة الطريق" إلى تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء، وتوفير الأسس العملية لمعالجة الأوضاع السياسية والإنسانية في المحافظة.وكانت السويداء شهدت اشتباكات ومواجهات استمرت أسبوعا في 13 يوليو/ تموز الماضي، بين مقاتلين دروزا وعشائر بدوية، فتدخلت قوات الأمن الحكومية لوقف المواجهات بين الجانبين، بينما نزح نحو 200 ألف جراء النزاع، وفق تقديرات الأمم المتحدة.وأعلنت الحكومة السورية الانتقالية عن تشكيل لجنة تحقيق للنظر في الانتهاكات، "التي ارتكبتها المجموعات المسلحة وبعض عناصر الحكومة"، متعهدة بمحاسبة المسؤولين وتقديمهم للقضاء المختص فور انتهاء التحقيقات.وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الرئاسة السورية، وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في السويداء، داعية جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بهذا القرار ووقف كافة الأعمال القتالية فورا في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق".

