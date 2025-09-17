https://sarabic.ae/20250917/تركيا-ترحب-بـخريطة-الطريق-لحل-أزمة-محافظة-السويداء-السورية-1104926233.html

تركيا ترحب بـ"خريطة الطريق" لحل أزمة محافظة السويداء السورية

تركيا ترحب بـ"خريطة الطريق" لحل أزمة محافظة السويداء السورية

سبوتنيك عربي

رحبت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، أمس الثلاثاء، بـ"خريطة الطريق" لحل أزمة محافظة السويداء السورية. 17.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-17T03:17+0000

2025-09-17T03:17+0000

2025-09-17T03:17+0000

أخبار سوريا اليوم

أخبار تركيا اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/14/1102837381_16:0:1735:967_1920x0_80_0_0_20b67447626ffe6bcdd9bd6151ec28a9.png

ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء الثلاثاء، عن وزارة الخارجية التركية في بيان لها ترحيب أنقرة بخريطة الطريق المُعلنة بهدف الحفاظ على الهدوء وترسيخ الاستقرار، ومنع تجدد الصراع في محافظة السويداء، إحدى المحافظات الجنوبية في سوريا.وجددت الخارجية التركية تأكيدها بأن بلادها ستواصل دعمها للجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار لجميع مكونات الشعب السوري، على أساس مبادئ احترام سلامة الأراضي ووحدتها وسيادتها.ويشار إلى أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، قد أعلن، مساء أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأمريكي لسوريا توماس باراك "خريطة طريق" مكونة من 7 خطوات للحل في محافظة السويداء جنوبي البلاد.وتشير "الخريطة" إلى أن السويداء جزء أصيل من سوريا ولا مستقبل لها خارجها، وأن أبناء المحافظة مواطنون سوريون متساوون في الحقوق والواجبات.في وقت تسعى "خريطة طريق" إلى تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء وتوفير الأسس العملية لمعالجة الأوضاع السياسية والإنسانية في المحافظة.وكانت السويداء شهدت اشتباكات ومواجهات استمرت أسبوعا في 13 يوليو/ تموز الماضي بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية، فتدخلت قوات الأمن الحكومية لوقف المواجهات بين الجانبين، بينما نزح نحو 200 ألف جراء النزاع، وفق تقديرات الأمم المتحدة.وأعلنت الحكومة السورية الانتقالية عن تشكيل لجنة تحقيق للنظر في الانتهاكات، "التي ارتكبتها المجموعات المسلحة وبعض عناصر الحكومة"، متعهدة بمحاسبة المسؤولين وتقديمهم للقضاء المختص فور انتهاء التحقيقات.وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الرئاسة السورية، وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في السويداء، داعية جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بهذا القرار ووقف كافة الأعمال القتالية فورا في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق".

https://sarabic.ae/20250916/الخارجية-السورية-الاتفاق-بين-سوريا-والأردن-وأمريكا-يتضمن-نشر-قوات-شرطة-مدربة-على-طريق-السويداء-دمشق-1104919631.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, الأخبار