أردوغان: إسرائيل لن تتوقف دون رد قوي وعقوبات ولدينا الوسائل لردعها

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن إسرائيل لن تتوقف عن سياساتها الاحتلالية وزعزعة الاستقرار ما لم تواجه برد قوي وعقوبات، مؤكدا أن بلاده تدرك... 15.09.2025, سبوتنيك عربي
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن إسرائيل لن تتوقف عن سياساتها الاحتلالية وزعزعة الاستقرار ما لم تواجه برد قوي وعقوبات، مؤكدا أن بلاده تدرك امتلاكها الوسائل اللازمة لمنع ذلك.
وشدد أردوغان عبر منصة "إكس"، على "ضرورة الوصول إلى مستوى من الاكتفاء الذاتي في بعض المجالات، وفي مقدمتها تطوير صناعة دفاعية رادعة"، معربا عن "استعداد تركيا لتقاسم خبراتها وقدراتها مع الدول الصديقة والشقيقة".
وأضاف الرئيس التركي في تغريدته، أن "المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف التعاون بين هذه الدول في المجالات الدفاعية والصناعية، لتحقيق مكاسب استراتيجية في العقود القادمة".
وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، تؤكد الدعم الثابت لقطر في مواجهة الغارة الإسرائيلية الأخيرة على الدولة الخليجية الأسبوع الماضي، واصفا الهجوم بأنه رفع "لصوصية إسرائيل" إلى مستوى جديد.
وأضاف في كلمة له بالقمة أن "إسرائيل تسعى لمواصلة المجازر وزعزعة الاستقرار في المنطقة"، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية وفرض عقوبات لمحاصرتها سياسيا واقتصاديا، مع محاسبة قادتها أمام العدالة الدولية.
وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل دعمها لفلسطين حتى قيام دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى استعداد أنقرة لتقاسم خبراتها الدفاعية مع الدول الشقيقة، وتكثيف التعاون لضمان الأمن الإقليمي.