https://sarabic.ae/20250920/رفع-العلم-السوري-فوق-سفارة-دمشق-في-واشنطن-فيديو-1105053712.html
رفع العلم السوري فوق سفارة دمشق في واشنطن... فيديو
رفع العلم السوري فوق سفارة دمشق في واشنطن... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الجمعة، حدثا دبلوماسيا بارزا، حيث تم رفع العلم السوري فوق مبنى السفارة السورية، بعد مرور 11 عاما على إغلاقها، وذلك على هامش... 20.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-20T05:50+0000
2025-09-20T05:53+0000
العالم
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/14/1105053413_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_3f695aaf454f04503ab12aeec15f40e5.jpg
وتُعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول سوري بهذا المستوى منذ ربع قرن، حيث يبحث الشيباني مع المسؤولين الأمريكيين عددا من الملفات المهمة، أبرزها رفع العقوبات المتبقية عن سوريا والاتفاق الأمني المُزمع مع إسرائيل.وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترتيبات تجري لعقد لقاء ثنائي يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره السوري أحمد الشرع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة خلال الفترة من 22 إلى 30 سبتمبر/ أيلول الجاري.ومن المقرر أن يشارك الرئيس الشرع في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة، حيث سيكون بذلك أول رئيس سوري يتحدث في المنظمة الدولية منذ عام 1967، كما سيكون أول رئيس سوري على الإطلاق يشارك في أسبوع الجمعية العامة رفيع المستوى.يأتي هذا التحرك الدبلوماسي في إطار الدعم الإقليمي والدولي الذي تحظى به السلطة الانتقالية في دمشق منذ وصولها إلى السلطة، حيث سبق للرئيس الشرع أن التقى بنظيره الأمريكي في الرياض يوم 14 مايو/ أيار الماضي، وذلك بعد أيام فقط من زيارته إلى باريس واستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون له.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/14/1105053413_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_355c9bfe7c305279107cada3142adb64.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

رفع العلم السوري فوق سفارة دمشق في واشنطن... فيديو

05:50 GMT 20.09.2025 (تم التحديث: 05:53 GMT 20.09.2025)
© Getty Images / Anadoluوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يرفع علم بلاده على السفارة السورية في واشنطن
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يرفع علم بلاده على السفارة السورية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
© Getty Images / Anadolu
تابعنا عبر
شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الجمعة، حدثا دبلوماسيا بارزا، حيث تم رفع العلم السوري فوق مبنى السفارة السورية، بعد مرور 11 عاما على إغلاقها، وذلك على هامش زيارة تاريخية يقوم بها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى الولايات المتحدة.
وتُعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول سوري بهذا المستوى منذ ربع قرن، حيث يبحث الشيباني مع المسؤولين الأمريكيين عددا من الملفات المهمة، أبرزها رفع العقوبات المتبقية عن سوريا والاتفاق الأمني المُزمع مع إسرائيل.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترتيبات تجري لعقد لقاء ثنائي يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره السوري أحمد الشرع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة خلال الفترة من 22 إلى 30 سبتمبر/ أيلول الجاري.
ومن المقرر أن يشارك الرئيس الشرع في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة، حيث سيكون بذلك أول رئيس سوري يتحدث في المنظمة الدولية منذ عام 1967، كما سيكون أول رئيس سوري على الإطلاق يشارك في أسبوع الجمعية العامة رفيع المستوى.
يأتي هذا التحرك الدبلوماسي في إطار الدعم الإقليمي والدولي الذي تحظى به السلطة الانتقالية في دمشق منذ وصولها إلى السلطة، حيث سبق للرئيس الشرع أن التقى بنظيره الأمريكي في الرياض يوم 14 مايو/ أيار الماضي، وذلك بعد أيام فقط من زيارته إلى باريس واستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون له.
