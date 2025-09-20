https://sarabic.ae/20250920/رفع-العلم-السوري-فوق-سفارة-دمشق-في-واشنطن-فيديو-1105053712.html
شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الجمعة، حدثا دبلوماسيا بارزا، حيث تم رفع العلم السوري فوق مبنى السفارة السورية، بعد مرور 11 عاما على إغلاقها، وذلك على هامش...
شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الجمعة، حدثا دبلوماسيا بارزا، حيث تم رفع العلم السوري فوق مبنى السفارة السورية، بعد مرور 11 عاما على إغلاقها، وذلك على هامش زيارة تاريخية يقوم بها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى الولايات المتحدة.
وتُعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول سوري بهذا المستوى منذ ربع قرن، حيث يبحث الشيباني مع المسؤولين الأمريكيين عددا من الملفات المهمة، أبرزها رفع العقوبات المتبقية عن سوريا والاتفاق الأمني المُزمع مع إسرائيل.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترتيبات تجري لعقد لقاء ثنائي يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره السوري أحمد الشرع
على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة خلال الفترة من 22 إلى 30 سبتمبر/ أيلول الجاري.
ومن المقرر أن يشارك الرئيس الشرع في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة، حيث سيكون بذلك أول رئيس سوري يتحدث في المنظمة الدولية منذ عام 1967، كما سيكون أول رئيس سوري على الإطلاق يشارك في أسبوع الجمعية العامة رفيع المستوى.
يأتي هذا التحرك الدبلوماسي في إطار الدعم الإقليمي والدولي الذي تحظى به السلطة الانتقالية في دمشق منذ وصولها إلى السلطة، حيث سبق للرئيس الشرع أن التقى بنظيره الأمريكي في الرياض يوم 14 مايو/ أيار الماضي، وذلك بعد أيام فقط من زيارته إلى باريس واستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون له.